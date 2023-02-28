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«Бристоль» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии 28 февраля 2023 года

Прогноз на 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль» — «Манчестер Сити» 28 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эрлинг Холанн и Фил Фоден.
Фото Global Look Press

28 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль Сити» примет «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Эштон Гейт», арбитр Андре Марринер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча не покажут в России.

Англия. Кубок. 1/8 финала
28 февр, 23:00. Ashton Gate (Бристоль)
Бристоль Сити
Манчестер Сити

Букмекеры уверены в успехе «горожан»: поставить на победу «Сити» можно с коэффициентом 1.21, вероятность исхода — примерно 81%. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 14.0 (6%). Ничья идет за 6.70 (13%).

Верите в чудеса? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном исходе принесет 14 000 рублей.

По мнению букмекеров, игра будет очень результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.90.

«Бристоль» забивает в 11 последних матчах, а «Ман Сити» пропускает в среднем один мяч за последние пять игр. Поставить на гол хозяев можно за 1.84.

Команда Пирсона не проигрывает в основное время в 12 последних матчах. На продление беспроигрышной серии есть котировка 4.40. Ф1(+1.5) предложена за 2.43.

В последних пяти играх Холанн и компания забивают в среднем 2.4 гола — ИТБ2 (2.5) доступен за 1.80.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантский перевес команды Пепа Гвардиолы:

• победа гостей 2:0 идет за 6.70;

• успех 3:0 — за 7.20;

• минимальный отрыв 2:1 — за 9.10.

При этом эксперты с высокой вероятностью допускают, что «Бристоль» все же забьет чемпионам Англии. Рынок на голы от обеих команд доступен за 1.96, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.84.

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Прогноз и ставка на 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль» — «Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы борется за требл, но после Нового года выступает неровно: выиграла только шесть из последних 11 матчей, три раза проиграла и еще дважды сыграла вничью. Уверенные победы над «Арсеналом» (3:1) и «Тоттенхэмом» (4:2) чередовались проигрышами тем же «канонирам» (0:1), «шпорам» (0:1) и «МЮ» (1:2).

Из предыдущих 11 матчей «горожане» не пропустили лишь в двух. При этом у Гвардиолы лучшая атака в АПЛ: разница мячей — 64:25. Также «Сити» идет на серии из 26 матчей в КА без ничьих: победил 22 раза. В 10 последних выездах в рамках Кубка Англии тоже сплошные выигрыши.

«Бристоль» слил первую половину сезона — в чемпионшипе идет на 13-м месте и ни за что не борется, поэтому Кубок Англии — единственный турнир, в котором он выступает на максимальных оборотах. При этом у аутсайдера неплохая серия без поражений: в 2023 году ни одного проигрыша во всех турнирах — шесть побед и пять ничьих.

Но вся эта статистика меркнет, потому что у команд сумасшедшая разница в классе. Поэтому команде Пирсона ловить нечего. Единственное, на что может рассчитывать «Бристоль», — на гол в ворота чемпионов Англии, потому что «Сити» нестабилен в обороне и, вероятно, сыграет резервным составом.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 3.5 за 2.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
Бристоль Сити
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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