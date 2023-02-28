«Бристоль» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии 28 февраля 2023 года
28 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль Сити» примет «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Эштон Гейт», арбитр Андре Марринер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча не покажут в России.
Букмекеры уверены в успехе «горожан»: поставить на победу «Сити» можно с коэффициентом 1.21, вероятность исхода — примерно 81%. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 14.0 (6%). Ничья идет за 6.70 (13%).
Верите в чудеса? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном исходе принесет 14 000 рублей.
По мнению букмекеров, игра будет очень результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.90.
«Бристоль» забивает в 11 последних матчах, а «Ман Сити» пропускает в среднем один мяч за последние пять игр. Поставить на гол хозяев можно за 1.84.
Команда Пирсона не проигрывает в основное время в 12 последних матчах. На продление беспроигрышной серии есть котировка 4.40. Ф1(+1.5) предложена за 2.43.
В последних пяти играх Холанн и компания забивают в среднем 2.4 гола — ИТБ2 (2.5) доступен за 1.80.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантский перевес команды Пепа Гвардиолы:
• победа гостей 2:0 идет за 6.70;
• успех 3:0 — за 7.20;
• минимальный отрыв 2:1 — за 9.10.
При этом эксперты с высокой вероятностью допускают, что «Бристоль» все же забьет чемпионам Англии. Рынок на голы от обеих команд доступен за 1.96, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.84.
Прогноз и ставка на 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль» — «Манчестер Сити»
Команда Пепа Гвардиолы борется за требл, но после Нового года выступает неровно: выиграла только шесть из последних 11 матчей, три раза проиграла и еще дважды сыграла вничью. Уверенные победы над «Арсеналом» (3:1) и «Тоттенхэмом» (4:2) чередовались проигрышами тем же «канонирам» (0:1), «шпорам» (0:1) и «МЮ» (1:2).
Из предыдущих 11 матчей «горожане» не пропустили лишь в двух. При этом у Гвардиолы лучшая атака в АПЛ: разница мячей — 64:25. Также «Сити» идет на серии из 26 матчей в КА без ничьих: победил 22 раза. В 10 последних выездах в рамках Кубка Англии тоже сплошные выигрыши.
«Бристоль» слил первую половину сезона — в чемпионшипе идет на 13-м месте и ни за что не борется, поэтому Кубок Англии — единственный турнир, в котором он выступает на максимальных оборотах. При этом у аутсайдера неплохая серия без поражений: в 2023 году ни одного проигрыша во всех турнирах — шесть побед и пять ничьих.
Но вся эта статистика меркнет, потому что у команд сумасшедшая разница в классе. Поэтому команде Пирсона ловить нечего. Единственное, на что может рассчитывать «Бристоль», — на гол в ворота чемпионов Англии, потому что «Сити» нестабилен в обороне и, вероятно, сыграет резервным составом.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 3.5 за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2