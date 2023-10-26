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26 октября, 08:15

«Арис» — «Бетис»: Кокорин устроит шоу в Лиге Европы

Прогноз на матч Лиги Европы «Арис» — «Бетис» 26 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Кокорин («Арис»).
Фото Соцсети «Ариса», Соцсети

26 октября команда Александра Кокорина «Арис» сойдется с «Бетисом» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Альфамега» в кипрском городе Колосси. Стартовый свисток словацкого арбитра Филипа Глова прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Лига Европы. Группа C
26 окт, 19:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
0:1
Бетис

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на зелено-белых можно с коэффициентом 1.88, что приблизительно 52% вероятности. Выигрыш хозяев предложен за 3.97 (24%), что чуть больше, чем котировка на «мирный» результат — 3.92 (24%).

Непоражение «Ариса» доступно за 1.97. После двух туров киприоты не выглядят аутсайдерами группы С и даже обыграли «Рейнджерс» (2:1).

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «Бетиса»:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 в пользу испанцев — за 7.75;

• 1:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.16.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.66, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.

Малком (&laquo;Аль-Хиляль&raquo;). Травма Неймара не помешает «Аль-Хилялю» против «Аль-Ахли». Митрович и Малком давно затмили бразильца

Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Бетис»

«Арис» наравне со «Спартой» самая веселая команда группы С: за первые два тура в матчах команды Кокорина было забито уже восемь мячей. Сам Александр даже отличился в матче с пражским коллективом. Также в каждой встрече киприотов пробивался ТБ 2.5 гола, у «Бетиса» минимум в три мяча был выполнен в одном поединке. Но матч на «Альфамеге», вероятно, получится ярким. Тем более что «легкая бригада» после победы над «Рейнджерс» (2:1) выдала еще два бойких матча в чемпионате с «Анортосисом» (3:2) и «Этникосом» (3:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.72.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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