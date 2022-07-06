«Ростов» — «Форте»: команда Карпина разомнется за неделю до старта РПЛ
«Ростов» проводит активную предсезонную подготовку и готовится уже к пятому товарищескому матчу. Соперник ростовчан — «Форте» из Таганрога, выступающий в ФНЛ-2. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» 7 июля 2022 года, время начала — 19.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Форте» 7 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов» — считают хозяев безусловным фаворитом: поставить на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.21, вероятность — примерно 80%. Успех «Форте» предложен с котировкой 9.10 (8%). Ничья идет за 6.90 (12%).
Верите, что аутсайдер не проиграет? Этот рынок можно оформить с коэффициентом 4.10.
Также доступен широкий выбор ставок на забитые мячи:
• тотал больше 2.5 гола идет за 1.35, ТМ 2.5 — за 2.90;
• тотал больше 3.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.84.
Вероятность, что отличатся обе команды, эксперты оценили в 1.79. Обратная ставка доступна за 1.90.
«Ростов» — «Форте»: прогноз и анализ товарищеского матча 7 июля 2022 года
Ростовчане проводят активную предсезонку: матч с «Форте» — уже пятый спарринг за две с половиной недели. В прошедших играх «Ростов» обыграл «Кубань Холдинг» (5:1), «Факел» и «Кубань» (по 2:0). Единственное поражение желто-синие потерпели от «Краснодара» (0:2). «Форте» тоже встречался с «быками» и уступил 1:2 — это единственный товарищеский матч команды этим летом.
«Ростов» по ходу прошлого сезона возглавил Карпин: тренер принял команду на 12-м месте и поднял на итоговое девятое. Ростовчане могут продолжить прогрессировать под руководством Валерия Георгиевича и для этого проводят неплохую трансферную компанию. Желто-синие за 3 млн евро подписали полузащитника Даниила Уткина, который в прошлом сезоне оформил 10+3 за 29 игр во всех турнирах.
Ожидаете результативной игры от ростовчан? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.72, ИТМ1 (2.5) идет за 2.00.
Плюс команда пока не лишилась ни одного важного игрока, а часть перспективной молодежи раскидала по арендам. Также, по информации Metaratings, в команду хочет вернуться нападающий «Динамо» Николай Комличенко. Очевидно, что «Ростов» усердно готовится к новому сезону и может улучшить результат прошлого розыгрыша — для этого в клубе есть топовый тренер и неплохой состав.
«Форте» — один из самых молодых клубов России — основан только в 2020 году. С тех пор команда выступает в ФНЛ-2, но постоянно прогрессирует. За два сезона существования клуб из Таганрога занимал девятое и четвертое места.
Верите, что «Форте» доставит проблем фавориту? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 4.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.19.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Форте»
«Ростов» активно готовится к новому сезону и в матче с «Форте» вряд ли будет сильно экспериментировать с составом, ведь до старта чемпионата осталось чуть больше недели — игроков основы пора приводить к максимальным кондициям. Конечно, молодежь ростовчан наверняка получит шанс, но даже с ней на поле по игре и составу ростовчане выглядят однозначно сильнее соперника из третьего дивизиона.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -