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«Ростов» — «Форте»: команда Карпина разомнется за неделю до старта РПЛ

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Ростов» — «Форте» 7 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин с игроками «Ростова».
Фото Global Look Press
Южане основательно готовятся к старту сезона-2022/23.

«Ростов» проводит активную предсезонную подготовку и готовится уже к пятому товарищескому матчу. Соперник ростовчан — «Форте» из Таганрога, выступающий в ФНЛ-2. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» 7 июля 2022 года, время начала — 19.00 по московскому времени.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Форте» 7 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов» — считают хозяев безусловным фаворитом: поставить на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.21, вероятность — примерно 80%. Успех «Форте» предложен с котировкой 9.10 (8%). Ничья идет за 6.90 (12%).

Верите, что аутсайдер не проиграет? Этот рынок можно оформить с коэффициентом 4.10.

Также доступен широкий выбор ставок на забитые мячи:

• тотал больше 2.5 гола идет за 1.35, ТМ 2.5 — за 2.90;

• тотал больше 3.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.84.

Вероятность, что отличатся обе команды, эксперты оценили в 1.79. Обратная ставка доступна за 1.90.

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«Ростов» — «Форте»: прогноз и анализ товарищеского матча 7 июля 2022 года

Ростовчане проводят активную предсезонку: матч с «Форте» — уже пятый спарринг за две с половиной недели. В прошедших играх «Ростов» обыграл «Кубань Холдинг» (5:1), «Факел» и «Кубань» (по 2:0). Единственное поражение желто-синие потерпели от «Краснодара» (0:2). «Форте» тоже встречался с «быками» и уступил 1:2 — это единственный товарищеский матч команды этим летом.

«Ростов» по ходу прошлого сезона возглавил Карпин: тренер принял команду на 12-м месте и поднял на итоговое девятое. Ростовчане могут продолжить прогрессировать под руководством Валерия Георгиевича и для этого проводят неплохую трансферную компанию. Желто-синие за 3 млн евро подписали полузащитника Даниила Уткина, который в прошлом сезоне оформил 10+3 за 29 игр во всех турнирах.

Ожидаете результативной игры от ростовчан? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.72, ИТМ1 (2.5) идет за 2.00.

Плюс команда пока не лишилась ни одного важного игрока, а часть перспективной молодежи раскидала по арендам. Также, по информации Metaratings, в команду хочет вернуться нападающий «Динамо» Николай Комличенко. Очевидно, что «Ростов» усердно готовится к новому сезону и может улучшить результат прошлого розыгрыша — для этого в клубе есть топовый тренер и неплохой состав.

«Форте» — один из самых молодых клубов России — основан только в 2020 году. С тех пор команда выступает в ФНЛ-2, но постоянно прогрессирует. За два сезона существования клуб из Таганрога занимал девятое и четвертое места.

Верите, что «Форте» доставит проблем фавориту? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 4.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.19.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Форте»

«Ростов» активно готовится к новому сезону и в матче с «Форте» вряд ли будет сильно экспериментировать с составом, ведь до старта чемпионата осталось чуть больше недели — игроков основы пора приводить к максимальным кондициям. Конечно, молодежь ростовчан наверняка получит шанс, но даже с ней на поле по игре и составу ростовчане выглядят однозначно сильнее соперника из третьего дивизиона.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 2.30.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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