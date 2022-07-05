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«Марибор» — «Шахтер Солигорск»: чемпиона Беларуси ждет участь «Спартака»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Марибор» — «Шахтер Солигорск» 6 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Дамьян Бохар, «Марибор».
Фото Global Look Press
Выезд в Словению — непростое испытание.

Любимый еврокубок большинства болельщиков потихоньку возвращается. 6 июля в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов словенский «Марибор» примет дома «Шахтер» из Солигорска. Встреча пройдет на стадионе «Людски врт» и начнется в 21.15 по московскому времени. В России она показана не будет.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
06 июл, 21:15. Ljudski vrt (Марибор)
Марибор
Шахтер С

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Марибор» — «Шахтер Солигорск» 6 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу «Марибора» коэффициент 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. За котировку 3.60 (27%) идет ничья, за 4.90 (18%) — успех «Шахтера».

На то, что гости не проиграют, можно поставить за 2.00.

В последнее время команды играют не слишком результативно: только в двух матчах из пяти у каждой было забито больше трех мячей. На ТМ 2.5 коэффициент 1.69, на ТБ 2.5 — 2.17.

Тем не менее аналитики ждут голов, в первую очередь от «Марибора». ИТБ1 (1.5) оценен в 2.00, ИТМ1 (1.5) — в 1.81. У «Шахтера» этот рынок доступен за 4.10 и 1.24 соответственно.

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Вариант «обе забьют» идет за 2.10, а обратная ставка — за 1.73. При этом один гол гостей предложено оформить за довольно высокие 1.67.

Также аналитики подозревают, что игра получится грубой и может обернуться не только пенальти, но и удалением: на красную карточку коэффициент 4.00, на 11-метровый — 3.00.

Самый вероятный точный счет — 1:0 в пользу словенского клуба за 5.60.

«Марибор» — «Шахтер Солигорск»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 6 июля 2022 года

До этой недели в Лиге чемпионов было скучно — в предварительном раунде играли клубы из крохотных чемпионатов вроде Сан-Марино и Андорры, чей уровень вряд ли выше того, что показывают блогерские команды в России. Теперь же в игру вступают приличные коллективы — например, «Марибор», в матчах с которым пять лет назад страдал «Спартак».

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Соперником словенцев станет чемпион Беларуси «Шахтер», который в прошлом сезоне в третий раз в истории и второй раз подряд завоевал титул сильнейшей команды страны. Правда, в стартовавшем розыгрыше у команды дела пока не очень: после 13 туров солигорцы идут только пятыми с семиочковым отставанием от БАТЭ. При этом у действующего чемпиона есть игра в запасе.

Но больше всего фанатов команды Сергея Ташуева должно беспокоить не положение в таблице, а качество игры. Особенно в атаке. В топ-10 чемпионата «Шахтер» занимает последнее место по забитым мячам. В то время как БАТЭ, «Энергетик» и многие другие оформили уже по 20 и больше голов, у «Солигорска» их всего 14.

Хотя для «Марибора» игра против «Шахтера» станет первой официальной с конца мая и словенцы могут уступать в подготовке, они точно должны быть свежее. К тому же стартовая встреча состоится у них дома, а в этом есть определенное преимущество в двухраундовой дуэли. Поэтому уже сейчас можно поставить на успех фиолетовых в противостоянии за 1.55. Проход дальше «Шахтера» доступен за 2.44.

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Прогноз и ставка на матч «Марибор» — «Шахтер Солигорск»

«Шахтер» мало забивает, а гол в гостях больше не дает преимущества, как это было несколько лет назад. Поэтому солигорцы поедут в Словению с целью не проиграть или как минимум не уступить крупно, чтобы был шанс закрыть противостояние дома в свою пользу. Матч наверняка будет закрытым и закончится в один-два мяча. Ну, и «Марибор» проиграть не должен.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал меньше 2.5 за 2.08.

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ФК Марибор
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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