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«Тобол» — «Ференцварош»: команда Черчесова разомнется на чемпионе Казахстана

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Тобол» — «Ференцварош» 6 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Венгры все сделают на опыте.

Для маленьких клубов из нетоповых чемпионатов Лига чемпионов возвращается уже в первой половине лета. 6 июля в матче 1-го квалификационного раунда встретятся чемпионы Казахстана и Венгрии — «Тобол» и «Ференцварош». Игра на стадионе «Центральный» в Костанае начнется в 17.00 по московскому времени, в России она транслироваться не будет.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
06 июл, 17:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
Ференцварош

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Тобол» — «Ференцварош» 6 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев немного шансов на победу. Поставить на «Тобол» можно с коэффициентом 4.40, это примерно 22% вероятности исхода. Команда Черчесова — фаворит, ее победа идет за 1.84 (54%). Ничью можно взять с котировкой 3.60 (24%).

Если верите в чемпионов Казахстана, то на маркет «хозяева не проиграют» коэффициент — 1.96.

Вариант «обе забьют» заходил восемь раз за прошедшие десять игр у «Тобола». Венгерский клуб допустил такой исход лишь в половине встреч. Поставить на то, что случится обмен голами, можно за 1.76.

В девяти из прошедших десяти матчей «Ференцвароша» проходил «верх», у «Тобола» чуть реже — в семи из десяти игр. Взять тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.86.

Уверены, что знаете будущего участника 2-го квалификационного раунда? Можете поставить еще до начала первого матча. На проход «Тобола» котировка 4.40, на «Ференцварош» — 1.21.

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«Тобол» — «Ференцварош»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 6 июля 2022 года

Из-за системы «весна-осень» в казахстанском футболе есть большая проблема — зачастую до еврокубков добирается уже не та команда, которая в них выходила. Спустя полгода триумфаторы могут стать клубом второго эшелона КПЛ. К счастью для болельщиков, «Тобол» эта участь почти не коснулась — руководство вовремя приняло меры. Состав остался близким к чемпионскому, а весенняя полоса без побед завершилась сменой тренера.

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Милан Миланович возглавляет костанайцев с конца мая и до сих пор не проиграл ни одной встречи. «Тобол» вновь выбился на верхушку чемпионата и занимает вторую строчку. Усиление Миланович постепенно получает: клуб подписал голкипера Тимура Акмурзина и нападающего Сержа Дебле. Впрочем, пока они еще почти не интегрированы в состав.

Станислав Черчесов вышел в Лигу чемпионов, но для «Ференцвароша» это практически будничная история. Это у «Тобола» еврокубки случаются раз в пять лет, а для венгерского гегемона проводить официальные международные матчи летом — в порядке вещей. Первый раунд квалификации они проходят в подавляющем большинстве случаев. Вряд ли в этот раз что-то изменится — к тому же команда Черчесова в прекрасной форме и в последних десяти матчах забивает в среднем 2.8 мяча. На ИТБ2 (2.5) можно поставить за 3.50.

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Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Ференцварош»

«Тобол» и венгры Черчесова — просто команды разного уровня. Состав «Ференцвароша» дороже в четыре раза. Это крепкий соперник, который вынужден раз за разом мучаться в квалификациях еврокубков из-за низкого рейтинга страны. Героически выигравший КПЛ «Тобол», чудом сохранивший свои ресурсы, на фоне опытного лигочемпионского бойца выглядит явным андердогом. Станислав Черчесов спокойно решит задачу по выходу в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 1.84.

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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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