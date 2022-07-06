Забивать пока некому.

7 июня «Сочи» и ЦСКА очной встречей закроют товарищеский межсезонный турнир Кубок Матч Премьер. Игра пройдет на домашней для москвичей «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Матч Премьер «Сочи» — ЦСКА 7 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, несмотря на трехматчевую серию из поражений, уверены, что фаворит встречи — ЦСКА. На успех москвичей можно поставить с коэффициентом 2.20, это около 45% вероятности исхода. За котировку 3.00 (31%) предлагается взять победу южан, за 3.80 (24%) — ничью.

Отличный вариант — «Сочи не проиграет» за 1.67. Оба матча на турнире вице-чемпионы России завершили вничью.

Хотя соперники играют на турнире нерезультативно и только в одном матче оформили ТБ 2.5, три мяча и более в предстоящей игре идут за 1.74. ТМ 2.5 оценен в 2.10.

Также вероятен исход «обе забьют» — его можно оформить за 1.65. Обратный вариант идет за 2.24.

Успех ЦСКА с учетом основного времени и серии пенальти оценен в 1.71, итоговый триумф «Сочи» — в 2.14.

А самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, приведет команды к 11-метровым — это ничья 1:1 за 6.70.

«Сочи» — ЦСКА: прогноз и анализ игры Кубка Матч Премьер 7 июля 2022 года

Армейцы пребывают будто в кошмарном сне. Клуб забрал самого интересного и перспективного тренера РПЛ, но в первых трех играх с ним не забил ни одного мяча и проиграл все матчи с общим счетом 0:7. Крупное поражение от «Зенита» еще можно хоть как-то объяснить — соперник действительно очень сильный, у него в составе много иностранцев, а еще есть чемпионский дух. Но как аргументировать поражения от «Велеса» из ФНЛ и «Нижнего Новгорода» из нижней части таблицы РПЛ?

«Мы активизируемся в поисках команды. Вы все видели, что у нас один центральный защитник, и в первую очередь нам нужно усиление сюда. Без Щенникова и Набабкина мы в меньшинстве. А так каждая позиция требует усиления, по-другому быть не может», — заявил Федотов. ЦСКА действительно потерял нескольких важных игроков, но это не повод развалиться еще до старта сезона.

У «Сочи» ведь тоже есть проблемы. Тот самый Федотов уже не их тренер, а Кассьерра — не их нападающий. Матео пару дней назад перебрался в «Зенит» и забил спустя три минуты после выхода на замену в дебютном матче. Плюс покидает команду защитник Родриго и тоже направляется в Санкт-Петербург. Минус два ключевых футболиста, но южане держатся и будут держаться без них, найдут замены.

У тех и у других критически мало голов. Имеющиеся игроки атаки пока бледные, а полузащитники особо не помогают. И не факт, что что-то поменяется в предстоящей игре. Поэтому есть вариант взять ИТМ1 (1.5) за 1.56 или ИТМ2 (1.5) за 1.79.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — ЦСКА

У ЦСКА уже были шансы набрать первые очки при Федотове, но они их не использовали. При этом есть ощущение, что с «Сочи» может быть даже чуть попроще — все-таки Федотов хорошо осведомлен о сильных сторонах игроков соперника и сумеет их нейтрализовать.

В любом случае игра снова вряд ли получится результативной. У ЦСКА плохо и с атаками, и с реализацией. «Сочи» нужно привыкнуть играть без Кассьерры. Обменяться голами не выйдет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.24.