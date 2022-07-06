«Сочи» — ЦСКА: соперники заскучают без Кассьерры, Языджи и голов
7 июня «Сочи» и ЦСКА очной встречей закроют товарищеский межсезонный турнир Кубок Матч Премьер. Игра пройдет на домашней для москвичей «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Матч Премьер «Сочи» — ЦСКА 7 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, несмотря на трехматчевую серию из поражений, уверены, что фаворит встречи — ЦСКА. На успех москвичей можно поставить с коэффициентом 2.20, это около 45% вероятности исхода. За котировку 3.00 (31%) предлагается взять победу южан, за 3.80 (24%) — ничью.
Отличный вариант — «Сочи не проиграет» за 1.67. Оба матча на турнире вице-чемпионы России завершили вничью.
Хотя соперники играют на турнире нерезультативно и только в одном матче оформили ТБ 2.5, три мяча и более в предстоящей игре идут за 1.74. ТМ 2.5 оценен в 2.10.
Также вероятен исход «обе забьют» — его можно оформить за 1.65. Обратный вариант идет за 2.24.
Успех ЦСКА с учетом основного времени и серии пенальти оценен в 1.71, итоговый триумф «Сочи» — в 2.14.
А самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, приведет команды к 11-метровым — это ничья 1:1 за 6.70.
«Сочи» — ЦСКА: прогноз и анализ игры Кубка Матч Премьер 7 июля 2022 года
Армейцы пребывают будто в кошмарном сне. Клуб забрал самого интересного и перспективного тренера РПЛ, но в первых трех играх с ним не забил ни одного мяча и проиграл все матчи с общим счетом 0:7. Крупное поражение от «Зенита» еще можно хоть как-то объяснить — соперник действительно очень сильный, у него в составе много иностранцев, а еще есть чемпионский дух. Но как аргументировать поражения от «Велеса» из ФНЛ и «Нижнего Новгорода» из нижней части таблицы РПЛ?
«Мы активизируемся в поисках команды. Вы все видели, что у нас один центральный защитник, и в первую очередь нам нужно усиление сюда. Без Щенникова и Набабкина мы в меньшинстве. А так каждая позиция требует усиления, по-другому быть не может», — заявил Федотов. ЦСКА действительно потерял нескольких важных игроков, но это не повод развалиться еще до старта сезона.
У «Сочи» ведь тоже есть проблемы. Тот самый Федотов уже не их тренер, а Кассьерра — не их нападающий. Матео пару дней назад перебрался в «Зенит» и забил спустя три минуты после выхода на замену в дебютном матче. Плюс покидает команду защитник Родриго и тоже направляется в Санкт-Петербург. Минус два ключевых футболиста, но южане держатся и будут держаться без них, найдут замены.
У тех и у других критически мало голов. Имеющиеся игроки атаки пока бледные, а полузащитники особо не помогают. И не факт, что что-то поменяется в предстоящей игре. Поэтому есть вариант взять ИТМ1 (1.5) за 1.56 или ИТМ2 (1.5) за 1.79.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — ЦСКА
У ЦСКА уже были шансы набрать первые очки при Федотове, но они их не использовали. При этом есть ощущение, что с «Сочи» может быть даже чуть попроще — все-таки Федотов хорошо осведомлен о сильных сторонах игроков соперника и сумеет их нейтрализовать.
В любом случае игра снова вряд ли получится результативной. У ЦСКА плохо и с атаками, и с реализацией. «Сочи» нужно привыкнуть играть без Кассьерры. Обменяться голами не выйдет.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -