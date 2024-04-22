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12-й игрок «Реала» Васкес — суперзвезда класико. Без него Беллингем не достиг бы таких успехов

Гол и передача Лукаса Васкеса помогли «Реалу» обыграть «Барселону»
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Джуд Беллингем и Лукас Васкес празднуют гол в ворота «Барселоны».
Фото Reuters
Гол и передача Лукаса Васкеса помогли «Реалу» обыграть «Барсу».
Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:2
Барселона

Гол, результативная передача и заработанный пенальти — все, что нужно знать об игре Лукаса Васкеса в матче против «Барселоны» (3:2). Победный мяч забил Беллингем, но даже он сам признал, что испанец стал главной звездой вечера. А ведь Васкес не должен был выходить в старте на класико: его конкурент по позиции Карвахаль попал в заявку, и ожидалось, что именно он появится на поле с первых минут.

Лукас — палочка-выручалочка Анчелотти, один из любимых игроков не только тренерского штаба, но и всей команды.

12-й игрок

История Васкеса удивительна: поздно раскрылся, и мало кто считал, что он надолго задержится в «Реале». Однако вингер, переквалифицировавшийся в крайнего защитника, проводит уже девятый сезон на «Сантьяго Бернабеу» после возвращения из «Эспаньола».

Сезон-2020/21 — поворотная точка в карьере Лукаса. Пока Карвахаль получал травмы одну за другой, он завоевал доверие Зинедина Зидана. Тогда Васкес сыграл в чемпионате 24 матча (21 — в старте), забил два гола и отдал пять голевых.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Джуд Беллингем (в&nbsp;центре) празднует победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;. Эталонное класико «Реала»: «Барса» вела дважды, но Мадрид победил и окончательно закрыл золотую гонку

Сейчас испанцу 32 года, и он довольствуется ролью дублера Карвахаля на правом фланге обороны. В его активе почти 350 игр за «Королевский клуб», но большая часть из них — выходы на замену. Васкес — 12-й игрок «Реала», готовый всегда прийти на помощь и закрыть любую позицию, если того требует Карло Анчелотти. И сам футболист никогда не устраивал скандалов по поводу игрового времени, а молча делал свою работу.

После матча с «Барселоной» итальянский тренер высказался о роли Лукаса: «Он крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах».

Праздничный танец Джуда Беллингема и Лукаса Васкеса.
Фото AFP

Как Беллингему удалось так быстро адаптироваться в «Реале»? Помог Васкес

Лукас, как и Начо, является одним из лидеров раздевалки. Именно он помогал Джуду на первых порах, когда молодой англичанин только прилетел в Мадрид.

«Васкес? Он мне как брат. Лукас очень тепло меня принял и с первых дней помогал привыкать к нынешним реалиям. Он невероятный человек, который всегда поддержит и поможет. Вместе с Браимом Диасом он стал учить меня испанскому».

После класико Беллингем в своих соцсетях намекнул, что лучшим игроком встречи должен был стать Васкес, а не Ямаль: «Лукас Васкес, ты, черт возьми, легенда».

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Лукас унаследует повязку?

На днях стало известно, что, казалось бы, вечный защитник «Реала» Начо (провел в клубе более 20 лет) покинет команду по окончании сезона. По информации Фабрицио Романо, капитан уже сообщил руководству о решении, и в Мадриде готовят церемонию прощания.

У Васкеса осталось два месяца до окончания контракта, но есть ощущение, что руководство «Реала» не упустит возможность сохранить его в команде. Вполне возможно, что именно Лукас станет одним из кандидатов на роль капитана, хоть он и не основной игрок. Испанец всегда думает о команде и выкладывается на 100%. Про таких игроков говорят: «Настоящий пахарь». А еще его очень любит «Бернабеу».

Джуд Беллингем
Лукас Васкес
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
13
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
14
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 1 : 1
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 4 : 1
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 2 : 1
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 1 : 2
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 4 : 1
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 1 : 1
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 1 : 2
21.04 19:30
Алавес – Атлетико
 2 : 0
21.04 22:00
Реал – Барселона
 3 : 2
22.04 22:00
Севилья – Мальорка
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 18
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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