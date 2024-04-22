12-й игрок «Реала» Васкес — суперзвезда класико. Без него Беллингем не достиг бы таких успехов
Гол, результативная передача и заработанный пенальти — все, что нужно знать об игре Лукаса Васкеса в матче против «Барселоны» (3:2). Победный мяч забил Беллингем, но даже он сам признал, что испанец стал главной звездой вечера. А ведь Васкес не должен был выходить в старте на класико: его конкурент по позиции Карвахаль попал в заявку, и ожидалось, что именно он появится на поле с первых минут.
Лукас — палочка-выручалочка Анчелотти, один из любимых игроков не только тренерского штаба, но и всей команды.
12-й игрок
История Васкеса удивительна: поздно раскрылся, и мало кто считал, что он надолго задержится в «Реале». Однако вингер, переквалифицировавшийся в крайнего защитника, проводит уже девятый сезон на «Сантьяго Бернабеу» после возвращения из «Эспаньола».
Сезон-2020/21 — поворотная точка в карьере Лукаса. Пока Карвахаль получал травмы одну за другой, он завоевал доверие Зинедина Зидана. Тогда Васкес сыграл в чемпионате 24 матча (21 — в старте), забил два гола и отдал пять голевых.
Сейчас испанцу 32 года, и он довольствуется ролью дублера Карвахаля на правом фланге обороны. В его активе почти 350 игр за «Королевский клуб», но большая часть из них — выходы на замену. Васкес — 12-й игрок «Реала», готовый всегда прийти на помощь и закрыть любую позицию, если того требует Карло Анчелотти. И сам футболист никогда не устраивал скандалов по поводу игрового времени, а молча делал свою работу.
После матча с «Барселоной» итальянский тренер высказался о роли Лукаса: «Он крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах».
Как Беллингему удалось так быстро адаптироваться в «Реале»? Помог Васкес
Лукас, как и Начо, является одним из лидеров раздевалки. Именно он помогал Джуду на первых порах, когда молодой англичанин только прилетел в Мадрид.
«Васкес? Он мне как брат. Лукас очень тепло меня принял и с первых дней помогал привыкать к нынешним реалиям. Он невероятный человек, который всегда поддержит и поможет. Вместе с Браимом Диасом он стал учить меня испанскому».
После класико Беллингем в своих соцсетях намекнул, что лучшим игроком встречи должен был стать Васкес, а не Ямаль: «Лукас Васкес, ты, черт возьми, легенда».
Лукас унаследует повязку?
На днях стало известно, что, казалось бы, вечный защитник «Реала» Начо (провел в клубе более 20 лет) покинет команду по окончании сезона. По информации Фабрицио Романо, капитан уже сообщил руководству о решении, и в Мадриде готовят церемонию прощания.
У Васкеса осталось два месяца до окончания контракта, но есть ощущение, что руководство «Реала» не упустит возможность сохранить его в команде. Вполне возможно, что именно Лукас станет одним из кандидатов на роль капитана, хоть он и не основной игрок. Испанец всегда думает о команде и выкладывается на 100%. Про таких игроков говорят: «Настоящий пахарь». А еще его очень любит «Бернабеу».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|32
|25
|6
|1
|70-22
|81
|
2
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64-37
|70
|
3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67-40
|68
|
4
|Атлетико
|32
|19
|4
|9
|59-38
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|13
|12
|7
|46-34
|51
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51-55
|42
|
10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38-44
|40
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
13
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28-38
|35
|
14
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
15
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
16
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22-45
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31-64
|14
|19.04
|22:00
|
Атлетик – Гранада
|1 : 1
|20.04
|15:00
|
Сельта – Лас-Пальмас
|4 : 1
|20.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Осасуна
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
Валенсия – Бетис
|1 : 2
|20.04
|22:00
|
Жирона – Кадис
|4 : 1
|21.04
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|1 : 1
|21.04
|17:15
|
Альмерия – Вильярреал
|1 : 2
|21.04
|19:30
|
Алавес – Атлетико
|2 : 0
|21.04
|22:00
|
Реал – Барселона
|3 : 2
|22.04
|22:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|18
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3