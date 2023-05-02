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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: Мойес доставит неприятности Гвардиоле с Холанном

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 3 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Лондонцы отличились в восьми турах АПЛ подряд.

Лидер АПЛ «Манчестер Сити» 3 мая встретится с борющимся за выживание «Вест Хэмом». Перенесенная игра 28-го тура чемпионата пройдет на стадионе «горожан» «Этихаде» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Джон Брукс. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
03 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Вест Хэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 3 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.21, это примерно 81% вероятности исхода. Выигрыш гостей доступен с котировкой 14.0 (7%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 7.34 (12%).

«Горожане» набрали отличную форму, но при этом в последних четырех поединках с лондонцами выиграли лишь дважды — еще два раза «молотобойцы» выгрызали ничьи. Поставить на то, что «Вест Хэм» вновь сдержит «Ман Сити» и как минимум не проиграет, можно за 4.77.

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Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают тотальное превосходство хозяев:

• победа «Сити» 2:0 дана за 6.65;

• 1:0 — за 8.75;

• успех 2:1 — за 9.75.

Аналитики ждут открытый футбол: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.74. Игры «горожан» действительно нередко получаются веселыми — ТБ 2.5 зашел в последних пяти матчах команды в АПЛ.

Рынок на забитые мячи от обоих коллективов оценен в 2.07, вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.76.

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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 3 мая 2023 года

«Ман Сити» подошел к игре в отличной форме: «горожане» оформили восемь побед в АПЛ подряд и не проигрывают уже на протяжении 11 туров (всего одна ничья). Благодаря этому команда Гвардиолы выскочила на первое место в чемпионате и уже опередила «Арсенал» на одно очко при игре в запасе.

«Манчестер» — самая результативная команда АПЛ: за 32 тура наколотила 84 мяча, это 2.63 гола в среднем за игру. Бешеную форму набрал Эрлин Холанн: норвежец настрелял 34 мяча в чемпионате и установил рекорд результативности АПЛ, хотя до конца сезона еще шесть игр. Также он повторил достижение 92-летней давности, забив 50 мячей во всех турнирах, выступая за клуб высшей лиги Англии.

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«Уинстон Черчилль еще даже не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который сегодня повторил Эрлин», — так на достижение нападающего отреагировал Пеп Гвардиола.

Ждете еще один огненный матч от Холанна и партнеров? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча можно оформить за 1.76, ИТМ1 (2.5) — за 1.97.

«Вест Хэм» подплыл к противостоянию с «Сити» после двух поражений подряд, которые приостановили отстыковку «молотков» от зоны вылета. Сейчас от 18-го места лондонцев отделяет всего пять очков.

Команда Дэвида Мойеса неплохо действует в атаке и забивает уже на протяжении восьми туров подряд, хотя в первой половине сезона испытывала огромные проблемы с реализацией. Лучше остальных игроков себя проявляет Майкл Антонио — у него по одному результативному действию в трех последних матчах АПЛ (2+1).

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Несмотря на топовые результаты и неудержимую игру в атаке, в обороне «горожане» не всегда действуют надежно. За 11-матчевую беспроигрышную серию «Ман Сити» сыграл на ноль всего два раза — с «Ньюкаслом» (2:0) и «Кристал Пэласом» (1:0). Во всех остальных играх команда Гвардиолы пропускала — даже от идущих в зоне вылета «Лестера» и «Саутгемптона». А «Вест Хэм» же как раз нащупал игру в атаке и отличился в восьми турах подряд. Причем в трех из четырех последних матчей «молотобойцы» заколачивали минимум два мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.07.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
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Торпедо – Ахмат
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Ростов – Факел
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