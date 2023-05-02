«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: Мойес доставит неприятности Гвардиоле с Холанном
Лидер АПЛ «Манчестер Сити» 3 мая встретится с борющимся за выживание «Вест Хэмом». Перенесенная игра 28-го тура чемпионата пройдет на стадионе «горожан» «Этихаде» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Джон Брукс. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 3 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.21, это примерно 81% вероятности исхода. Выигрыш гостей доступен с котировкой 14.0 (7%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 7.34 (12%).
«Горожане» набрали отличную форму, но при этом в последних четырех поединках с лондонцами выиграли лишь дважды — еще два раза «молотобойцы» выгрызали ничьи. Поставить на то, что «Вест Хэм» вновь сдержит «Ман Сити» и как минимум не проиграет, можно за 4.77.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают тотальное превосходство хозяев:
• победа «Сити» 2:0 дана за 6.65;
• 1:0 — за 8.75;
• успех 2:1 — за 9.75.
Аналитики ждут открытый футбол: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.74. Игры «горожан» действительно нередко получаются веселыми — ТБ 2.5 зашел в последних пяти матчах команды в АПЛ.
Рынок на забитые мячи от обоих коллективов оценен в 2.07, вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.76.
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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 3 мая 2023 года
«Ман Сити» подошел к игре в отличной форме: «горожане» оформили восемь побед в АПЛ подряд и не проигрывают уже на протяжении 11 туров (всего одна ничья). Благодаря этому команда Гвардиолы выскочила на первое место в чемпионате и уже опередила «Арсенал» на одно очко при игре в запасе.
«Манчестер» — самая результативная команда АПЛ: за 32 тура наколотила 84 мяча, это 2.63 гола в среднем за игру. Бешеную форму набрал Эрлин Холанн: норвежец настрелял 34 мяча в чемпионате и установил рекорд результативности АПЛ, хотя до конца сезона еще шесть игр. Также он повторил достижение 92-летней давности, забив 50 мячей во всех турнирах, выступая за клуб высшей лиги Англии.
«Уинстон Черчилль еще даже не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который сегодня повторил Эрлин», — так на достижение нападающего отреагировал Пеп Гвардиола.
Ждете еще один огненный матч от Холанна и партнеров? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча можно оформить за 1.76, ИТМ1 (2.5) — за 1.97.
«Вест Хэм» подплыл к противостоянию с «Сити» после двух поражений подряд, которые приостановили отстыковку «молотков» от зоны вылета. Сейчас от 18-го места лондонцев отделяет всего пять очков.
Команда Дэвида Мойеса неплохо действует в атаке и забивает уже на протяжении восьми туров подряд, хотя в первой половине сезона испытывала огромные проблемы с реализацией. Лучше остальных игроков себя проявляет Майкл Антонио — у него по одному результативному действию в трех последних матчах АПЛ (2+1).
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
Несмотря на топовые результаты и неудержимую игру в атаке, в обороне «горожане» не всегда действуют надежно. За 11-матчевую беспроигрышную серию «Ман Сити» сыграл на ноль всего два раза — с «Ньюкаслом» (2:0) и «Кристал Пэласом» (1:0). Во всех остальных играх команда Гвардиолы пропускала — даже от идущих в зоне вылета «Лестера» и «Саутгемптона». А «Вест Хэм» же как раз нащупал игру в атаке и отличился в восьми турах подряд. Причем в трех из четырех последних матчей «молотобойцы» заколачивали минимум два мяча.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.07.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5