«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: неудержимые Рэшфорд и Бруну вновь не заметят соперника
1 февраля в ответном полуфинале Кубка английской лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Первая встреча завершилась разгромной победой «дьяволов» со счетом 3:0.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 1 февраля 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в успехе хозяев. Поставить на «МЮ» можно за 1.45, это примерно 68% вероятности. Ничья доступна за 4.70 (20%), триумф «Ноттингема» — за 8.00 (12%).
Если считаете, что «лесники» исправятся за первый матч и не проиграют, оформите ставку на Х2 за 2.90.
Улучшить котировку на победу «МЮ» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.68, Ф2(+1) — за 2.25.
Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных дьяволов». В этом матче эксперты тоже ожидают «верх» по голам, котировка на ТБ 2.5 — 1.79.
Исходя из результата первой встречи, ожидать обмена голами не стоит. Вариант «обе забьют» оценен в 2.00, обратный исход — в 1.81.
В домашнем матче «Ноттингем Форест» отличиться не смог. Зато на выезде «лесники» забили трижды подряд. Их гол в ворота «Юнайтед» идет за 1.75.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 6.40.
«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 1 февраля 2023 года
«Манчестер Юнайтед» обидно уступил «Арсеналу» в матче чемпионата со счетом 2:3, но это не особо повлияло на победный настрой команды. В двух следующих встречах «дьяволы» одолели «Ноттингем» в Кубке лиги (3:0) и «Рединг» в Кубке Англии (3:1). Небольшие команды вообще редко доставляют «Юнайтед» проблемы в этом сезоне.
Снова нельзя не отметить Маркуса Рэшфорда. Англичанин переживает, пожалуй, лучший период в карьере — после чемпионата мира в Катаре он забил уже 10 мячей и отдал два ассиста. Причем стреляет форвард как из пулемета: отличился в семи матчах подряд, не забил «Кристал Пэлас», а затем вновь оформил два гола подряд. Досталось и «Ноттингем Форест» в первой игре. Отличился Маркус и в последней встрече против «Рединга», но его гол отменили после просмотра ВАР. Если считаете, что с Рэшфордом «МЮ» забьет в предстоящей игре минимум дважды, котировка на это — 1.56.
Также в отличной форме находится партнер Маркуса по атаке, португалец Бруну Фернандеш. Он отличился результативными действиями в каждом из последних пяти матчей, сделав 3+2.
«Ноттингем» в первой встрече с «МЮ» был слегка безнадежен. Один гол отменили из-за мизерного офсайда, кроме этого, у них были опасные удары. Но вратарь и защитники оказались не способны справиться с атакой манкунианцев — тот же Рэшфорд играючи прошел до ворот со своей половины поля и спокойно оформил первый мяч. Второй гол «дьяволам» подарил голкипер Уэйн Хеннесси (отбросил мяч на Вегхорста), а третий оборона привезла совместными усилиями. Систематические ошибки вряд ли лечатся за одну неделю, так что шансов у «Ноттингема» выстоять в гостях очень мало.
Тем более такое происходит не в первый раз: в первом круге АПЛ «Форест» также проиграли «МЮ» 0:3.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»
«МЮ» прекрасно показал себя на выезде, а «Ноттингем» продемонстрировал слабые места. Защита этой команды — просто ужас, в последних 20 официальных встречах она пропустила 36 мячей (1.8 за игру). «Юнайтед» за тот же период забил 38 голов (1.9 за матч), а еще в составе «дьяволов» выступает разыгравшийся Рэшфорд — на его счету 18 голов и шесть ассистов в 30 встречах во всех турнирах.
Нужно учесть, что тен Хаг не очень любит ротировать состав и привык играть основой, поэтому даже в практически ничего не решающем матче, скорее всего, выйдут все лидеры.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2