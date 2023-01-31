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«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: неудержимые Рэшфорд и Бруну вновь не заметят соперника

Прогноз и ставка на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 1 февраля 2023 года
Артем Белинин
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Бруну Фернандеш.
Фото Global Look Press
Команда тен Хага дважды в этом сезоне обыграла «лесников» по 3:0.

1 февраля в ответном полуфинале Кубка английской лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Первая встреча завершилась разгромной победой «дьяволов» со счетом 3:0.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
01 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 1 февраля 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в успехе хозяев. Поставить на «МЮ» можно за 1.45, это примерно 68% вероятности. Ничья доступна за 4.70 (20%), триумф «Ноттингема» — за 8.00 (12%).

Если считаете, что «лесники» исправятся за первый матч и не проиграют, оформите ставку на Х2 за 2.90.

Улучшить котировку на победу «МЮ» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.68, Ф2(+1) — за 2.25.

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Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных дьяволов». В этом матче эксперты тоже ожидают «верх» по голам, котировка на ТБ 2.5 1.79.

Исходя из результата первой встречи, ожидать обмена голами не стоит. Вариант «обе забьют» оценен в 2.00, обратный исход — в 1.81.

В домашнем матче «Ноттингем Форест» отличиться не смог. Зато на выезде «лесники» забили трижды подряд. Их гол в ворота «Юнайтед» идет за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 6.40.

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 1 февраля 2023 года

«Манчестер Юнайтед» обидно уступил «Арсеналу» в матче чемпионата со счетом 2:3, но это не особо повлияло на победный настрой команды. В двух следующих встречах «дьяволы» одолели «Ноттингем» в Кубке лиги (3:0) и «Рединг» в Кубке Англии (3:1). Небольшие команды вообще редко доставляют «Юнайтед» проблемы в этом сезоне.

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Снова нельзя не отметить Маркуса Рэшфорда. Англичанин переживает, пожалуй, лучший период в карьере — после чемпионата мира в Катаре он забил уже 10 мячей и отдал два ассиста. Причем стреляет форвард как из пулемета: отличился в семи матчах подряд, не забил «Кристал Пэлас», а затем вновь оформил два гола подряд. Досталось и «Ноттингем Форест» в первой игре. Отличился Маркус и в последней встрече против «Рединга», но его гол отменили после просмотра ВАР. Если считаете, что с Рэшфордом «МЮ» забьет в предстоящей игре минимум дважды, котировка на это — 1.56.

Также в отличной форме находится партнер Маркуса по атаке, португалец Бруну Фернандеш. Он отличился результативными действиями в каждом из последних пяти матчей, сделав 3+2.

«Ноттингем» в первой встрече с «МЮ» был слегка безнадежен. Один гол отменили из-за мизерного офсайда, кроме этого, у них были опасные удары. Но вратарь и защитники оказались не способны справиться с атакой манкунианцев — тот же Рэшфорд играючи прошел до ворот со своей половины поля и спокойно оформил первый мяч. Второй гол «дьяволам» подарил голкипер Уэйн Хеннесси (отбросил мяч на Вегхорста), а третий оборона привезла совместными усилиями. Систематические ошибки вряд ли лечатся за одну неделю, так что шансов у «Ноттингема» выстоять в гостях очень мало.

Тем более такое происходит не в первый раз: в первом круге АПЛ «Форест» также проиграли «МЮ» 0:3.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

«МЮ» прекрасно показал себя на выезде, а «Ноттингем» продемонстрировал слабые места. Защита этой команды — просто ужас, в последних 20 официальных встречах она пропустила 36 мячей (1.8 за игру). «Юнайтед» за тот же период забил 38 голов (1.9 за матч), а еще в составе «дьяволов» выступает разыгравшийся Рэшфорд — на его счету 18 голов и шесть ассистов в 30 встречах во всех турнирах.

Нужно учесть, что тен Хаг не очень любит ротировать состав и привык играть основой, поэтому даже в практически ничего не решающем матче, скорее всего, выйдут все лидеры.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.73.

Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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