Италии нужно забыть последние неудачи и строиться заново. Но матч против Германии станет пыткой

Команды встретятся в первом туре группового этапа Лиги наций.

Италия проиграла «Финалиссиму» и подходит к одному из важнейших матчей Лиги наций в разобранном состоянии. Но игра против Германии от этого не станет хуже. Насладиться им вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч Италия — Германия

4 июня 2022 года в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» состоится матч титанов мирового футбола — Италия сразится с Германией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр из Сербии Срджан Йованович.

Италия — Германия: прогноз и ставка на матч Лиги наций 4 июня 2022 года

«Мы знали, что сегодня будет тяжело. Конечно, надеялись выиграть трофей, но это не отменит того, чего мы добились в прошлом. Как я уже говорил, нас ждет трудный период, мы переживаем смену эпох. Надеюсь, вся страна поддержит команду, ей это очень нужно», — заявил после краха в континентальном суперфинале против Аргентины Джорджо Кьеллини. Его неповоротливость и медлительность Бонуччи стоили Италии лица и титула.

Сразу после матча Кьеллини завершил карьеру в сборной, а Роберто Манчини признал, что его команда оказалась не готова противостоять чемпионам Кубка Америки — показала сухой футбол как в обороне, так и в атаке. Но результат матча быстро забылся, и началось нытье: все тот же Манчини жаловался, что Италия не попала на ЧМ-2022 из-за гола с 50 метров, а легенда футбола Роберто Баджо раскритиковал правила и призвал брать победителя Евро на ЧМ напрямую.

Конечно, проиграть в одном матче явному аутсайдеру и не поехать на главный турнир четырехлетия — трагедия, но итальянские футбольные деятели забывают, что у сборной было 10 игр в группе, чтобы доказать свою силу и квалифицироваться на мундиаль сразу. Италия этого не сделала, потому что действительно нуждается в тотальной перестройке. Когда центральным защитникам на двоих 72 года, а в атаке играет форвард из десятой команды чемпионата, который не попал даже в топ-30 лучших бомбардиров сезона серии А — это провал.

Но перестройка не будет быстрой, и в матче против Германии Италия не предстанет совершенно новой командой. Поэтому бундестим — фавориты выездного матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На их победу коэффициент 2.45, это примерно 41% вероятности исхода. На победу Италии — 3.00 (32%), на ничью котировка — 3.40 (27%).

Команда Ханс-Дитера Флика провела всего два матча в этом сезоне, поэтому о ее состоянии представления намного меньше, чем об итальянском. Но ясно одно — команда с приходом экс-тренера «Баварии» прилично прибавила в обороне, ни разу не пропустив при нем больше одного мяча.

Немецкие специалисты, в отличие от итальянских, смогли правильно сочетать в команде ветеранов и молодых футболистов. Но и у самих игроков есть четкое понимание положения в сборной — если поймут, что больше не тянут, то уступят место другим. И сделают то, к чему последние годы шли Бонуччи и Кьеллини, но что осознали все слишком поздно.

Прогноз от «СЭ»: победа Германии с форой (0) за 1.75.

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