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Сегодня, 20:15

Италии нужно забыть последние неудачи и строиться заново. Но матч против Германии станет пыткой

Прогнозы и ставки на матч Лиги наций Италия — Германия 4 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press
Команды встретятся в первом туре группового этапа Лиги наций.

Италия проиграла «Финалиссиму» и подходит к одному из важнейших матчей Лиги наций в разобранном состоянии. Но игра против Германии от этого не станет хуже. Насладиться им вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч Италия — Германия

4 июня 2022 года в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» состоится матч титанов мирового футбола — Италия сразится с Германией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр из Сербии Срджан Йованович.

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Италия
Германия

Италия — Германия: прогноз и ставка на матч Лиги наций 4 июня 2022 года

«Мы знали, что сегодня будет тяжело. Конечно, надеялись выиграть трофей, но это не отменит того, чего мы добились в прошлом. Как я уже говорил, нас ждет трудный период, мы переживаем смену эпох. Надеюсь, вся страна поддержит команду, ей это очень нужно», — заявил после краха в континентальном суперфинале против Аргентины Джорджо Кьеллини. Его неповоротливость и медлительность Бонуччи стоили Италии лица и титула.

Сразу после матча Кьеллини завершил карьеру в сборной, а Роберто Манчини признал, что его команда оказалась не готова противостоять чемпионам Кубка Америки — показала сухой футбол как в обороне, так и в атаке. Но результат матча быстро забылся, и началось нытье: все тот же Манчини жаловался, что Италия не попала на ЧМ-2022 из-за гола с 50 метров, а легенда футбола Роберто Баджо раскритиковал правила и призвал брать победителя Евро на ЧМ напрямую.

Конечно, проиграть в одном матче явному аутсайдеру и не поехать на главный турнир четырехлетия — трагедия, но итальянские футбольные деятели забывают, что у сборной было 10 игр в группе, чтобы доказать свою силу и квалифицироваться на мундиаль сразу. Италия этого не сделала, потому что действительно нуждается в тотальной перестройке. Когда центральным защитникам на двоих 72 года, а в атаке играет форвард из десятой команды чемпионата, который не попал даже в топ-30 лучших бомбардиров сезона серии А — это провал.

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Но перестройка не будет быстрой, и в матче против Германии Италия не предстанет совершенно новой командой. Поэтому бундестим — фавориты выездного матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На их победу коэффициент 2.45, это примерно 41% вероятности исхода. На победу Италии — 3.00 (32%), на ничью котировка — 3.40 (27%).

Команда Ханс-Дитера Флика провела всего два матча в этом сезоне, поэтому о ее состоянии представления намного меньше, чем об итальянском. Но ясно одно — команда с приходом экс-тренера «Баварии» прилично прибавила в обороне, ни разу не пропустив при нем больше одного мяча.

Немецкие специалисты, в отличие от итальянских, смогли правильно сочетать в команде ветеранов и молодых футболистов. Но и у самих игроков есть четкое понимание положения в сборной — если поймут, что больше не тянут, то уступят место другим. И сделают то, к чему последние годы шли Бонуччи и Кьеллини, но что осознали все слишком поздно.

Прогноз от «СЭ»: победа Германии с форой (0) за 1.75.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • betonsuccess.ru
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
1
1
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