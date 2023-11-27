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«ПСЖ» неудержим дома в ЛЧ, а Мбаппе забивает всем подряд. Подкошенный травмами «Ньюкасл» останется последним в группе

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл» 28 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Global Look Press
У Эдди Хау большие проблемы.

28 ноября в Лиге чемпионов столкнутся вторая и четвертая команды группы F — «ПСЖ» и «Ньюкасл». Положение в квартете настолько плотное, что по результатам встречи соперники могут поменяться местами в таблице. Игра пройдет в Париже на «Парк де Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — поляк Шимон Марциняк. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Лига чемпионов. Группа F
28 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ньюкасл Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл» 28 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех парижан можно с коэффициентом 1.66, что составляет примерно 59% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.98 (19%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 4.28 (22%).

В первом круге «сороки» неожиданно легко разделались с командой Луиса Энрике (4:1). Рынок на то, что в предстоящем поединке они хотя бы не проиграют, доступен за 2.31.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество «ПСЖ»:

• ничья 1:1 идет за 7.75;

• победы хозяев 1:0 и 2:1 — за 8.25.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.69, ТМ 2.5 — за 2.20.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.74, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.11.

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«ПСЖ» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 28 ноября 2023 года

Хозяева с шестью баллами занимают вторую строчку в группе F — вероятно, самой сложной в этом розыгрыше. Парижане обыграли дома «Боруссию» (2:0) и «Милан» (3:0), но уступили в обеих гостевых встречах — «Ньюкаслу» (1:4) и «Милану» (1:2). Причем поражение от россонери оказалось для команды единственным посреди семи побед во всех турнирах. «ПСЖ» действительно находится в неплохой форме: прямо перед игрой с «сороками» разнесли соперников из топ-5 лиги 1 — «Реймс» (3:0) и «Монако» (5:2).

Парижане — с запасом самые результативные в квартете: за четыре тура настреляли семь мячей. Пропустили парни Луиса Энрике тоже больше всех — шесть раз. На результативность «ПСЖ» огромное влияние оказывает Килиан Мбаппе: француз наколотил 16 голов в 16 играх во всех турнирах, помимо него, никто в команде не отличился больше четырех раз. В предстоящем матче не примет участия лучший наряду с Усманом Дембеле ассистент «Парижа» Уоррен Заир-Эмери (по пять голевых) — полузащитник травмировался во время международной паузы.

«Сороки» с четырьмя баллами идут последними в группе: они неплохо стартовали (нулевая ничья с «Миланом» и победа над «ПСЖ»), но в двух предыдущих турах всухую уступили «Боруссии» (0:1 и 0:2). В остальных турнирах подопечные Эдди Хау тоже не всегда сохраняют стабильность: в последних семи играх во всех соревнованиях одержали три победы при трех поражениях. Правда, прямо перед «ПСЖ» разнесли выздоравливающий «Челси» (4:1).

У «Ньюкасла» проблемы с травмированными обстоят острее: недоступны защитники Свен Ботман, Дэн Берн и Мэтт Таргетт, полузащитники Джо Уиллок и Эллиот Андерсон. Плюс дисквалифицирован Сандро Тонали. А в линии нападения не хватает Харви Барнса, Джейкоба Мерфи и второго бомбардира команды Каллума Уилсона. С такой эпидемией в матче против «Челси» Хау задействовал молодежь.

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Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Ньюкасл»

Парижане великолепно выступают дома: обе победы в ЛЧ добыли на «Парк де Пренс», где идут на шестиматчевой победной серии во всех турнирах (пять — всухую). «Ньюкасл» же выступает не слишком стабильно (всего три победы в предыдущих семи играх во всех соревнованиях), а также страдает из-за огромного количества травм игроков основы. У Хау практически некем ротировать состав, а между предыдущим поединком с «Челси» и встречей с «ПСЖ» разница всего три дня.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» за 1.66.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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 5
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