27 ноября одна из лучших команд текущего сезона КХЛ «Спартак» продолжит выездную серию матчем с «Автомобилистом». Игра пройдет в Екатеринбурге на льду арены «Уралец» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: котировка на успех хозяев в основное время — 2.59, это приблизительно 37% вероятности. Коэффициент на триумф красно-белых чуть ниже — 2.41 (39%). Поставить на «мирный» результат можно за 3.94 (24%).

Победа «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.95, этот рынок на москвичей можно взять за 1.84.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов для ставки на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.96, Ф2(0) — за 1.84;

• Ф2(-1) — за 2.95, Ф1(+1) — за 1.39.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.21.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Спартак»

Красно-белые находятся не в лучшей форме: потерпели поражения в трех гостевых матчах подряд и теперь проведут очередной поединок на чужом льду. Команды уже встречались в этом сезоне на арене «Спартака», и екатеринбуржцы разгромили оппонента (7:4). «Автомобилист» в принципе обладает небольшим преимуществом в личных встречах: в 10 последних играх выковал шесть побед, а в основное время потерпел лишь три поражения. Вероятно, хозяева сумеют воспользоваться плохой формой гостей и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.96.

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