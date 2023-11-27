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«Автомобилист» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 27 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Спартак» 27 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

27 ноября одна из лучших команд текущего сезона КХЛ «Спартак» продолжит выездную серию матчем с «Автомобилистом». Игра пройдет в Екатеринбурге на льду арены «Уралец» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: котировка на успех хозяев в основное время — 2.59, это приблизительно 37% вероятности. Коэффициент на триумф красно-белых чуть ниже — 2.41 (39%). Поставить на «мирный» результат можно за 3.94 (24%).

Победа «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.95, этот рынок на москвичей можно взять за 1.84.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов для ставки на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.96, Ф2(0) — за 1.84;

• Ф2(-1) — за 2.95, Ф1(+1) — за 1.39.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.21.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Спартак»

Красно-белые находятся не в лучшей форме: потерпели поражения в трех гостевых матчах подряд и теперь проведут очередной поединок на чужом льду. Команды уже встречались в этом сезоне на арене «Спартака», и екатеринбуржцы разгромили оппонента (7:4). «Автомобилист» в принципе обладает небольшим преимуществом в личных встречах: в 10 последних играх выковал шесть побед, а в основное время потерпел лишь три поражения. Вероятно, хозяева сумеют воспользоваться плохой формой гостей и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.96.

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«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч серии А 26 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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