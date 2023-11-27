Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Клиент ФОНБЕТ поставил 30 000 рублей на экспресс из пяти событий и выиграл 7,5 млн!

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алехандро Гарначо.
Фото Getty Images
Вот это мощь!

Игрок букмекерской компании ФОНБЕТ в минувшие выходные стал миллионером. Чтобы заработать такой серьезный статус, ему оказалось достаточно правильно угадать результаты пяти футбольных матчей из чемпионатов Англии, Франции и Италии. Причем один из исходов был оценен немалой котировкой 10.0. Суммарно коэффициент экспресса составил 255.34, который при перемножении на 30 000 рублей (именно столько поставил беттор) принес выигрыш в 7 660 200 рублей.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

Победный экспресс выглядит следующим образом:

  • «Тоттенхэм» — «Астон Вилла», точный счет 1:2 за 10.0 (1:2);

  • «Эвертон» — «МЮ», П2 за 2.70 (0:3);

  • «Лион» — «Лилль», П2 за 2.45 (0:2);

  • «Ювентус» — «Интер», обе забьют за 2.00 (1:1);

  • «Кальяри» — «Монца», ничья за 1.93 (1:1, ставка сделана онлайн при счете 1:1).

Итоговый коэффициент таков: 10.0 х 2.70 х 2.45 х 2.00 х 1.93 = 255.34.

«Астон Вилла» совершила камбэк, который все предопределил

На самом деле ставка на точный счет в матче между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» была единственной по-настоящему спорной. Впрочем, как и любая другая ставка на точный счет. В остальных матчах исходы просматривались. Да, «МЮ» в начале сезона потряхивает, но кто скажет, что команда тен Хага не сильнее «Эвертона»? Также мало сомнений было в успехе «Лилля» над «Лионом», которые находятся на разных полюсах турнирной таблицы лиги 1.

Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). «ПСЖ» неудержим дома в ЛЧ, а Мбаппе забивает всем подряд. Подкошенный травмами «Ньюкасл» останется последним в группе

«Ювентус» и «Интер» в последних очных матчах забивали немного, но почему-то именно в эти выходные вариант «обе забьют» просматривался очень даже явно: у нерадзурри в отличной форме Лаутаро, у бьянконери — в целом линия нападения. Нервничать в итоге не пришлось — команды обменялись забитыми мячами уже к 33-й минуте.

В игре «Кальяри» — «Монца» счет 1:1 сформировался на 61-й минуте, и примерно в это время итоговая ничья была добавлена игроком в экспресс. К счастью для него, команды так и закончили, хотя в добавленное время у гостей был шикарный момент — за 36 секунд до финального свистка они попали в перекладину.

Юлиан Брандт празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ньюкасла&raquo;. Клиент ФОНБЕТ взял победу «Боруссии» над «Ньюкаслом» в ЛЧ и выиграл 1 150 000 рублей экспрессом из пяти событий

Что касается игры в Лондоне, то здесь напряжение было максимальным на протяжении всей встречи. «Тоттенхэм» забил на 22-й усилиями Ло Сельсо и исчерпал лимит голов — любой следующий разрушил бы экспресс. Нужны были два мяча от гостей, но кто в этот момент поверил бы в «Астон Виллу»? Однако клуб из Бирмингема дал жару и сотворил яркий камбэк: в добавленное к первому тайму время счет сравнял защитник По Торрес, а уже во втором тайме Олли Уоткинс принес своей команде победу 2:1 — ту самую, которая обернулась для клиента ФОНБЕТ выигрышем 7,6 млн рублей.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Главный тренер «Витязя» Рябыкин начал проявлять себя
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» неудержим дома в ЛЧ, а Мбаппе забивает всем подряд. Подкошенный травмами «Ньюкасл» останется последним в группе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости