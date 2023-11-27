Клиент ФОНБЕТ поставил 30 000 рублей на экспресс из пяти событий и выиграл 7,5 млн!
Игрок букмекерской компании ФОНБЕТ в минувшие выходные стал миллионером. Чтобы заработать такой серьезный статус, ему оказалось достаточно правильно угадать результаты пяти футбольных матчей из чемпионатов Англии, Франции и Италии. Причем один из исходов был оценен немалой котировкой 10.0. Суммарно коэффициент экспресса составил 255.34, который при перемножении на 30 000 рублей (именно столько поставил беттор) принес выигрыш в 7 660 200 рублей.
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Победный экспресс выглядит следующим образом:
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«Тоттенхэм» — «Астон Вилла», точный счет 1:2 за 10.0 (1:2);
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«Эвертон» — «МЮ», П2 за 2.70 (0:3);
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«Лион» — «Лилль», П2 за 2.45 (0:2);
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«Ювентус» — «Интер», обе забьют за 2.00 (1:1);
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«Кальяри» — «Монца», ничья за 1.93 (1:1, ставка сделана онлайн при счете 1:1).
Итоговый коэффициент таков: 10.0 х 2.70 х 2.45 х 2.00 х 1.93 = 255.34.
«Астон Вилла» совершила камбэк, который все предопределил
На самом деле ставка на точный счет в матче между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» была единственной по-настоящему спорной. Впрочем, как и любая другая ставка на точный счет. В остальных матчах исходы просматривались. Да, «МЮ» в начале сезона потряхивает, но кто скажет, что команда тен Хага не сильнее «Эвертона»? Также мало сомнений было в успехе «Лилля» над «Лионом», которые находятся на разных полюсах турнирной таблицы лиги 1.
«Ювентус» и «Интер» в последних очных матчах забивали немного, но почему-то именно в эти выходные вариант «обе забьют» просматривался очень даже явно: у нерадзурри в отличной форме Лаутаро, у бьянконери — в целом линия нападения. Нервничать в итоге не пришлось — команды обменялись забитыми мячами уже к 33-й минуте.
В игре «Кальяри» — «Монца» счет 1:1 сформировался на 61-й минуте, и примерно в это время итоговая ничья была добавлена игроком в экспресс. К счастью для него, команды так и закончили, хотя в добавленное время у гостей был шикарный момент — за 36 секунд до финального свистка они попали в перекладину.
Что касается игры в Лондоне, то здесь напряжение было максимальным на протяжении всей встречи. «Тоттенхэм» забил на 22-й усилиями Ло Сельсо и исчерпал лимит голов — любой следующий разрушил бы экспресс. Нужны были два мяча от гостей, но кто в этот момент поверил бы в «Астон Виллу»? Однако клуб из Бирмингема дал жару и сотворил яркий камбэк: в добавленное к первому тайму время счет сравнял защитник По Торрес, а уже во втором тайме Олли Уоткинс принес своей команде победу 2:1 — ту самую, которая обернулась для клиента ФОНБЕТ выигрышем 7,6 млн рублей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3