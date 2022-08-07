«Пюник» — «Црвена Звезда»: клубу из Армении пора переезжать в Лигу Европы
9 августа в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Пюник» примет «Црвену Звезду». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на Республиканском стадионе в Ереване, прямой трансляции в России не будет. Главный арбитр встречи — шотландец Уильям Коллам. Первый матч закончился печально для армянского клуба — 5:0 в пользу сербского гранда.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Пюник» — «Црвена Звезда» 9 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выявили однозначного фаворита. Несмотря на то что для «Црвены Звезды» игра выездная, поставить на нее можно за 1.41, это примерно 70% вероятности. Успех хозяев оценивается котировкой 7.40 (10%), ничья идет за 4.90 (20%).
Вариант, при котором «Пюник» не проиграет, можно взять за 2.90.
Матч ожидается односторонний, поэтому логично улучшить коэффициент при помощи форы. Если верите в «Црвену», то Ф2(-1.5) идет за 2.12, Ф2(-2.5) — за 3.90.
Команды по-разному пробивали «верх» в последних десяти матчах: «Пюник» сделал это всего трижды, зато сербский клуб — целых восемь раз. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.71.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа гостей 2:0 за 6.40.
«Пюник» — «Црвена Звезда»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 августа 2022 года
Кажется, подвиги «Пюника» закончились. Армянский клуб сенсационно пробился в третий этап квалификации, но здесь его окатили холодной водой: «Црвена Звезда» была страшна и беспощадна. Конечно, футболисты «Пюника» расстроятся из-за вылета, но с другой стороны, они и так уже вошли в историю — ранее клуб так далеко в отборах не доходил.
Однако нужно задуматься о своей форме на старте сезона. Да, «Дюделанж» разгромили на выезде со счетом 4:1, что и помогло пробиться дальше, но за этим последовали два матча без побед с общим счетом 0:6. Если считаете, что «Пюник» все свои голы оставил в Люксембурге, можете взять вариант «хозяева не забьют» за 2.10.
«Црвена» приедет в Армению расслабленной. Задел в пять мячей гигантский, его хватит для того, чтобы просто лениво отбегать 90 минут. Впрочем, эти парни наверняка будут заряжены: в четырех турах родного чемпионата у них три разгрома — забили соперникам четыре, пять и шесть мячей.
Прогноз и ставка на матч «Пюник» — «Црвена Звезда»
Шансов на проход у «Пюника» меньше нуля. Шансы на победу в ответном матче есть, но они мизерные. Надежда появилась бы в том случае, если бы «Црвена» привезла в Армению семь человек или ветеранскую команду. Но этого не будет, а в азарте сербы хороши, поэтому наверняка подарят фанатам праздник в виде фейерверка из голов.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
8
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0