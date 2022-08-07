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«Пюник» — «Црвена Звезда»: клубу из Армении пора переезжать в Лигу Европы

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Пюник» — «Црвена Звезда» 9 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Црвена Звезда».
Фото Global Look Press
Хозяева уже установили достижение.

9 августа в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Пюник» примет «Црвену Звезду». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на Республиканском стадионе в Ереване, прямой трансляции в России не будет. Главный арбитр встречи — шотландец Уильям Коллам. Первый матч закончился печально для армянского клуба — 5:0 в пользу сербского гранда.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 20:00. Yerevan Football Academy Stadium (Ереван)
Пюник
Црвена Звезда

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Пюник» — «Црвена Звезда» 9 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выявили однозначного фаворита. Несмотря на то что для «Црвены Звезды» игра выездная, поставить на нее можно за 1.41, это примерно 70% вероятности. Успех хозяев оценивается котировкой 7.40 (10%), ничья идет за 4.90 (20%).

Вариант, при котором «Пюник» не проиграет, можно взять за 2.90.

Матч ожидается односторонний, поэтому логично улучшить коэффициент при помощи форы. Если верите в «Црвену», то Ф2(-1.5) идет за 2.12, Ф2(-2.5) — за 3.90.

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Команды по-разному пробивали «верх» в последних десяти матчах: «Пюник» сделал это всего трижды, зато сербский клуб — целых восемь раз. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.71.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа гостей 2:0 за 6.40.

«Пюник» — «Црвена Звезда»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 августа 2022 года

Кажется, подвиги «Пюника» закончились. Армянский клуб сенсационно пробился в третий этап квалификации, но здесь его окатили холодной водой: «Црвена Звезда» была страшна и беспощадна. Конечно, футболисты «Пюника» расстроятся из-за вылета, но с другой стороны, они и так уже вошли в историю — ранее клуб так далеко в отборах не доходил.

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Однако нужно задуматься о своей форме на старте сезона. Да, «Дюделанж» разгромили на выезде со счетом 4:1, что и помогло пробиться дальше, но за этим последовали два матча без побед с общим счетом 0:6. Если считаете, что «Пюник» все свои голы оставил в Люксембурге, можете взять вариант «хозяева не забьют» за 2.10.

«Црвена» приедет в Армению расслабленной. Задел в пять мячей гигантский, его хватит для того, чтобы просто лениво отбегать 90 минут. Впрочем, эти парни наверняка будут заряжены: в четырех турах родного чемпионата у них три разгрома — забили соперникам четыре, пять и шесть мячей.

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Прогноз и ставка на матч «Пюник» — «Црвена Звезда»

Шансов на проход у «Пюника» меньше нуля. Шансы на победу в ответном матче есть, но они мизерные. Надежда появилась бы в том случае, если бы «Црвена» привезла в Армению семь человек или ветеранскую команду. Но этого не будет, а в азарте сербы хороши, поэтому наверняка подарят фанатам праздник в виде фейерверка из голов.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
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