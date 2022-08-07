Хозяева уже установили достижение.

9 августа в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Пюник» примет «Црвену Звезду». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на Республиканском стадионе в Ереване, прямой трансляции в России не будет. Главный арбитр встречи — шотландец Уильям Коллам. Первый матч закончился печально для армянского клуба — 5:0 в пользу сербского гранда.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Пюник» — «Црвена Звезда» 9 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выявили однозначного фаворита. Несмотря на то что для «Црвены Звезды» игра выездная, поставить на нее можно за 1.41, это примерно 70% вероятности. Успех хозяев оценивается котировкой 7.40 (10%), ничья идет за 4.90 (20%).

Вариант, при котором «Пюник» не проиграет, можно взять за 2.90.

Матч ожидается односторонний, поэтому логично улучшить коэффициент при помощи форы. Если верите в «Црвену», то Ф2(-1.5) идет за 2.12, Ф2(-2.5) — за 3.90.

Команды по-разному пробивали «верх» в последних десяти матчах: «Пюник» сделал это всего трижды, зато сербский клуб — целых восемь раз. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.71.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа гостей 2:0 за 6.40.

«Пюник» — «Црвена Звезда»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 августа 2022 года

Кажется, подвиги «Пюника» закончились. Армянский клуб сенсационно пробился в третий этап квалификации, но здесь его окатили холодной водой: «Црвена Звезда» была страшна и беспощадна. Конечно, футболисты «Пюника» расстроятся из-за вылета, но с другой стороны, они и так уже вошли в историю — ранее клуб так далеко в отборах не доходил.

Однако нужно задуматься о своей форме на старте сезона. Да, «Дюделанж» разгромили на выезде со счетом 4:1, что и помогло пробиться дальше, но за этим последовали два матча без побед с общим счетом 0:6. Если считаете, что «Пюник» все свои голы оставил в Люксембурге, можете взять вариант «хозяева не забьют» за 2.10.

«Црвена» приедет в Армению расслабленной. Задел в пять мячей гигантский, его хватит для того, чтобы просто лениво отбегать 90 минут. Впрочем, эти парни наверняка будут заряжены: в четырех турах родного чемпионата у них три разгрома — забили соперникам четыре, пять и шесть мячей.

Прогноз и ставка на матч «Пюник» — «Црвена Звезда»

Шансов на проход у «Пюника» меньше нуля. Шансы на победу в ответном матче есть, но они мизерные. Надежда появилась бы в том случае, если бы «Црвена» привезла в Армению семь человек или ветеранскую команду. Но этого не будет, а в азарте сербы хороши, поэтому наверняка подарят фанатам праздник в виде фейерверка из голов.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.