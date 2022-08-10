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Возвращение короля Лукаку и новый титул для «Ювентуса». Чего ждать от сезона в серии А?

Миланское правление подходит к концу.
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.
Фото Getty Images
Миланское правление подходит к концу.

13 августа, через неделю после Англии, Германии и Франции, стартуют два оставшихся топ-чемпионата. Один из них — итальянская серия А. В прошлом сезоне трофей в тяжелейшей борьбе с «Интером» забрал «Милан», но в новом розыгрыше схваткой этих команд дело не ограничится. «Ювентус», «Рома», «Наполи» и еще несколько клубов тоже войдут в яростную погоню за кубком.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, кто считается фаворитом и какие игроки претендуют на звание лучшего бомбардира.

«Ювентус» прервет серию из двух неудачных сезонов?

С 2012 по 2020 год «бьянконери» подмяли под себя лигу и ни разу не уступили титул. Причем превосходство было таким очевидным, что золотые медали команде из Турина заочно передавали еще до старта чемпионата. Но со временем «Юве» иссяк, а глобальная перестройка и смена поколений вывели его из борьбы за скудетто на два года.

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Последние сезоны 36-кратный чемпион с трудом заполз в зону Лиги чемпионов, оба раза заняв четвертое место. Но в новом розыгрыше «Ювентус» все равно один из основных фаворитов. На его победу можно поставить с коэффициентом 3.00. Правда, «бьянконери» все же не первые в списке претендентов на успех. Выше расположился «Интер» (2.80), который подписал свободными агентами классного вратаря «Аякса» Андре Онану и полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, но главное — вернул из «Челси» Ромелу Лукаку. В паре с Лаутаро бельгиец в позапрошлом сезоне принес «нерадзурри» титул.

На третьем месте по котировкам — действующий чемпион «Милан» (5.00). «Россонери» летом упустили пятерых игроков из-за истекших контрактов, в том числе важного Франка Кессие. Впрочем, есть у клуба несколько приятных подписаний: например, Дивок Ориги и Алессандро Флоренци. Но главное все же — потеря на длительный срок Златана Ибрагимовича. С ним красно-черные всегда играют увереннее.

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Одинаковые шансы на титул у «Наполи» и «Ромы» (по 13.0). При этом если неаполитанцы расстались со значимыми игроками вроде Мертенса и Инсинье, то римляне, наоборот, усилились: подписание свободным агентом Пауло Дибалы — настоящая удача.

За коэффициент 20.0 идет успех «Аталанты», которая вот-вот останется без Алексея Миранчука. За 50.0 — триумф «Лацио».

Лукаку вернулся, чтобы править?

Бельгийский форвард уехал в «Челси», но ему в очередной раз не понравилось в Лондоне. Ромелу не был так хорош, как обычно, и попросил отпустить его обратно — «Интер» с радостью забрал звезду. И теперь Лукаку — главный претендент на «Золотую бутсу» серии А. На его победу в гонке можно поставить с коэффициентом 4.00.

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Аналитики предполагают, что основным конкурентом страйкера «нерадзурри» станет нападающий «Ювентуса» Душан Влахович . В прошлом сезоне он наколотил 23 мяча — лучше был только Чиро Иммобиле. Кстати, именно итальянец — следующий по счету фаворит на выигрыш гонки снайперов. Успех Власовича идет за 4.50, Иммобиле — за 5.50.

Дальше коэффициенты растут очень сильно: победа Лаутаро доступна за 10.0, Тэмми Абрахама — за 13.0, Виктора Осимхена — за 15.0, Дуван Сапаты — за 20.0.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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