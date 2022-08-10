Возвращение короля Лукаку и новый титул для «Ювентуса». Чего ждать от сезона в серии А?

Миланское правление подходит к концу.

13 августа, через неделю после Англии, Германии и Франции, стартуют два оставшихся топ-чемпионата. Один из них — итальянская серия А. В прошлом сезоне трофей в тяжелейшей борьбе с «Интером» забрал «Милан», но в новом розыгрыше схваткой этих команд дело не ограничится. «Ювентус», «Рома», «Наполи» и еще несколько клубов тоже войдут в яростную погоню за кубком.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, кто считается фаворитом и какие игроки претендуют на звание лучшего бомбардира.

«Ювентус» прервет серию из двух неудачных сезонов?

С 2012 по 2020 год «бьянконери» подмяли под себя лигу и ни разу не уступили титул. Причем превосходство было таким очевидным, что золотые медали команде из Турина заочно передавали еще до старта чемпионата. Но со временем «Юве» иссяк, а глобальная перестройка и смена поколений вывели его из борьбы за скудетто на два года.

Последние сезоны 36-кратный чемпион с трудом заполз в зону Лиги чемпионов, оба раза заняв четвертое место. Но в новом розыгрыше «Ювентус» все равно один из основных фаворитов. На его победу можно поставить с коэффициентом 3.00. Правда, «бьянконери» все же не первые в списке претендентов на успех. Выше расположился «Интер» (2.80), который подписал свободными агентами классного вратаря «Аякса» Андре Онану и полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, но главное — вернул из «Челси» Ромелу Лукаку. В паре с Лаутаро бельгиец в позапрошлом сезоне принес «нерадзурри» титул.

На третьем месте по котировкам — действующий чемпион «Милан» (5.00). «Россонери» летом упустили пятерых игроков из-за истекших контрактов, в том числе важного Франка Кессие. Впрочем, есть у клуба несколько приятных подписаний: например, Дивок Ориги и Алессандро Флоренци. Но главное все же — потеря на длительный срок Златана Ибрагимовича. С ним красно-черные всегда играют увереннее.

Одинаковые шансы на титул у «Наполи» и «Ромы» (по 13.0). При этом если неаполитанцы расстались со значимыми игроками вроде Мертенса и Инсинье, то римляне, наоборот, усилились: подписание свободным агентом Пауло Дибалы — настоящая удача.

За коэффициент 20.0 идет успех «Аталанты», которая вот-вот останется без Алексея Миранчука. За 50.0 — триумф «Лацио».

Лукаку вернулся, чтобы править?

Бельгийский форвард уехал в «Челси», но ему в очередной раз не понравилось в Лондоне. Ромелу не был так хорош, как обычно, и попросил отпустить его обратно — «Интер» с радостью забрал звезду. И теперь Лукаку — главный претендент на «Золотую бутсу» серии А. На его победу в гонке можно поставить с коэффициентом 4.00.

Аналитики предполагают, что основным конкурентом страйкера «нерадзурри» станет нападающий «Ювентуса» Душан Влахович . В прошлом сезоне он наколотил 23 мяча — лучше был только Чиро Иммобиле. Кстати, именно итальянец — следующий по счету фаворит на выигрыш гонки снайперов. Успех Власовича идет за 4.50, Иммобиле — за 5.50.

Дальше коэффициенты растут очень сильно: победа Лаутаро доступна за 10.0, Тэмми Абрахама — за 13.0, Виктора Осимхена — за 15.0, Дуван Сапаты — за 20.0.