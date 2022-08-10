Возвращение короля Лукаку и новый титул для «Ювентуса». Чего ждать от сезона в серии А?
13 августа, через неделю после Англии, Германии и Франции, стартуют два оставшихся топ-чемпионата. Один из них — итальянская серия А. В прошлом сезоне трофей в тяжелейшей борьбе с «Интером» забрал «Милан», но в новом розыгрыше схваткой этих команд дело не ограничится. «Ювентус», «Рома», «Наполи» и еще несколько клубов тоже войдут в яростную погоню за кубком.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, кто считается фаворитом и какие игроки претендуют на звание лучшего бомбардира.
«Ювентус» прервет серию из двух неудачных сезонов?
С 2012 по 2020 год «бьянконери» подмяли под себя лигу и ни разу не уступили титул. Причем превосходство было таким очевидным, что золотые медали команде из Турина заочно передавали еще до старта чемпионата. Но со временем «Юве» иссяк, а глобальная перестройка и смена поколений вывели его из борьбы за скудетто на два года.
Последние сезоны 36-кратный чемпион с трудом заполз в зону Лиги чемпионов, оба раза заняв четвертое место. Но в новом розыгрыше «Ювентус» все равно один из основных фаворитов. На его победу можно поставить с коэффициентом 3.00. Правда, «бьянконери» все же не первые в списке претендентов на успех. Выше расположился «Интер» (2.80), который подписал свободными агентами классного вратаря «Аякса» Андре Онану и полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, но главное — вернул из «Челси» Ромелу Лукаку. В паре с Лаутаро бельгиец в позапрошлом сезоне принес «нерадзурри» титул.
На третьем месте по котировкам — действующий чемпион «Милан» (5.00). «Россонери» летом упустили пятерых игроков из-за истекших контрактов, в том числе важного Франка Кессие. Впрочем, есть у клуба несколько приятных подписаний: например, Дивок Ориги и Алессандро Флоренци. Но главное все же — потеря на длительный срок Златана Ибрагимовича. С ним красно-черные всегда играют увереннее.
Одинаковые шансы на титул у «Наполи» и «Ромы» (по 13.0). При этом если неаполитанцы расстались со значимыми игроками вроде Мертенса и Инсинье, то римляне, наоборот, усилились: подписание свободным агентом Пауло Дибалы — настоящая удача.
За коэффициент 20.0 идет успех «Аталанты», которая вот-вот останется без Алексея Миранчука. За 50.0 — триумф «Лацио».
Лукаку вернулся, чтобы править?
Бельгийский форвард уехал в «Челси», но ему в очередной раз не понравилось в Лондоне. Ромелу не был так хорош, как обычно, и попросил отпустить его обратно — «Интер» с радостью забрал звезду. И теперь Лукаку — главный претендент на «Золотую бутсу» серии А. На его победу в гонке можно поставить с коэффициентом 4.00.
Аналитики предполагают, что основным конкурентом страйкера «нерадзурри» станет нападающий «Ювентуса» Душан Влахович . В прошлом сезоне он наколотил 23 мяча — лучше был только Чиро Иммобиле. Кстати, именно итальянец — следующий по счету фаворит на выигрыш гонки снайперов. Успех Власовича идет за 4.50, Иммобиле — за 5.50.
Дальше коэффициенты растут очень сильно: победа Лаутаро доступна за 10.0, Тэмми Абрахама — за 13.0, Виктора Осимхена — за 15.0, Дуван Сапаты — за 20.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0