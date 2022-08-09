Анчелотти идет за 24-м трофеем. Его умение мотивировать поможет «Реалу» в Суперкубке Европы

Настроиться на 11-ю команду Германии может быть непросто.

Игроки и тренеры мадридцев помешаны на победах. С 2014 года «Реал» сыграл в 18 финалах и выиграл 16 из них. В ближайшую среду команда может взять еще один кубок, хотя настырный «Айнтрахт» будет сильно против.

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Когда состоится и где смотреть матч «Реал» — «Айнтрахт»

Матч за первый евротрофей нового сезона состоится на Олимпийском стадионе в финском Хельсинки 10 августа и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит его английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В России посмотреть матч в прямом эфире и поболеть за любимую команду можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» начиная с 21.45 мск.

«Реал» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на матч Суперкубка УЕФА 10 августа 2022 года

Мадридский «Реал» — машина бизнес-класса по завоеванию различных наград. В прошлом году «бланкос» особенно ярко продемонстрировали умение добиваться результата любой ценой и через максимальные страдания: в каждом раунде они были на волосок от вылета, но все-таки пробились в финал и выстояли под градом атак «Ливерпуля».

Та победа в ЛЧ стала первой для Винисиуса Жуниора, и она сильно возбудила молодого бразильца. «Хочу выиграть Лигу чемпионов пять-шесть раз и добиться такого же влияния, какое было у величайших футболистов в истории «Реала», — заявил он и добавил: — Важно выиграть как можно больше матчей, тем более если речь идет о Суперкубке УЕФА». Статус клуба и его история заводят игроков и мотивируют добиваться все новых и новых вершин. Но дело не только в этом.

«Реал» празднует победу в ЛЧ. Фото Global Look Press

Нынешний «Реал» зависим от своего тренера, давно легендарного Карло Анчелотти. За 30 лет карьеры итальянец возглавлял десятки топ-клубов со сборными и за редким исключением не добился успеха. После побед в ла лиге и ЛЧ в прошлом сезоне в его коллекции стало 23 титула, почти треть из них — с «Мадридом».

Помимо колоссального опыта и хладнокровия у Папы Карло есть еще одна фишка, благодаря которой он ведет клуб к победам. «Как можно говорить, что Анчелотти не разбирается в тактике? Это сказки, чепуха. Он знает, как сплотить команду, и это во многих случаях имеет большее значение, чем тактика», — заявил тренер «Айнтрахта-2» Оскар Коррочано.

Умение найти язык с игроками и поддерживать атмосферу в команде — дар. Но еще тяжелее это делать в коллективе, который соткан из звезд, которые борются не только с соперниками, но и друг с другом за право показать себя миру. Но у Анчелотти это и правда здорово выходит: он работал в «ПСЖ», «Челси», «Милане», «Ювентусе» и «Баварии». Не сложилось только в Мюнхене.

А сложится ли у Карло и «Реала» против другой немецкой команды — «Айнтрахта»? Аналитики считают мадридцев абсолютными фаворитами и выставили на их победу коэффициент 1.44, что примерно 69% вероятности. Успех франкфуртцев идет за 7.50 (11%), ничья — за 4.80 (20%).

Безусловно, «Реал» обязан взять трофей. Команда осталась при прошлогоднем составе и точечно усилилась. Все лидеры готовы приложить максимум усилий, чтобы снова поднять руки вверх от радости.

«Айнтрахту» нечего терять, и любое поражение команды Оливера Гланера будет воспринято как данность. Тем более перед Суперкубком «орлы» потеряли одного из лидеров — нападающего Филипа Костича, который в Лиге Европы сделал дубль в ворота «Барселоны».

Плюс немцы абсолютно не готовы физически и морально. На выходных они провели ужасный матч против «Баварии» и сгорели 1:6, хотя могли пропустить больше десяти мячей. Так что у «Реала» есть не просто возможность победить, но и покуражиться.

Прогноз от «СЭ»: П1 с форой (-1.5) мяча за 2.20.

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