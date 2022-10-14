Джикия обещает заткнуть рты скептикам. Что покажет «Спартак» против ЦСКА?
Красно-белые бодро играют с аутсайдерами и набрали большое количество очков именно в играх с ними, а вот с топами у них почти не складывается.
Новая попытка доказать состоятельность выпала на матч против главного врага — ЦСКА. Получится ли у Гильермо Абаскаля и его игроков набрать такие нужные три очка? Поставить на результат матча и другие события игры можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда состоится и где смотреть матч ЦСКА — «Спартак»
Главное дерби страны состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 16 октября и начнется в 20.00 по столичному времени. Обслужит его бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч РПЛ 16 октября 2022 года
«У нас были не совсем удачные игры в чемпионате с командами верхней части: мы проиграли «Динамо», «Ростову», «Зениту». Некоторые начали скептически относиться к тому, что мы обыгрываем только команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, — заявил Георгий Джикия. — Матч с ЦСКА станет проверкой для нас. Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рот — в хорошем смысле слова. Потому что слишком много уже разговоров, кто и что может».
Горячий спич лидера обороны «Спартака» подогрел и без того интригующий матч. С зеркальным мнением выступили Квинси Промес и бывший тренер москвичей Массимо Каррера. Все они уверены — красно-белые находятся в шикарной форме и добьются второй подряд победы над армейцами. Матч 1/4 последнего Кубка России остался за спартаковцами (1:0).
Команда Гильермо Абаскаля и правда находится в отличной форме — выиграла пять встреч подряд во всех турнирах, в том числе прервала серию неудач с «Зенитом» (3:0). ЦСКА — еще один серьезный раздражитель и пока главный соперник за потенциальное второе место в РПЛ (между командами всего одно очко). Да, еще есть «Ростов», но эксперты считают, что короткая скамейка в итоге отбросит коллектив Карпина за пределы тройки.
Чтобы успешно сыграть с армейцами, «Спартаку» нужно снова обратить внимание на спад в обороне. В последнем туре красно-белые обыграли 5:2 «Крылья Советов». Самарцы забили дважды и создали достаточно много опасных моментов, хотя занимают только 14-е место по результативности в РПЛ. Выпутаться в том матче получилось благодаря шикарной игре в атаке, но с ЦСКА нейтрализовать гандикап в два мяча будет значительно сложнее — допустить этого нельзя.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, например, считают, что армейцы вообще фавориты встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.20, что приблизительно 45% вероятности исхода. На «Спартак» котировка куда выше — 3.20 (31%). На ничью — 3.90 (24%).
У ЦСКА тоже в последнее время возникают сложности при игре у своих ворот. Команда Федотова пропускает на протяжение шести матчей. В том числе такая ситуация связана с потерей из-за травмы основного центрального защитника Игоря Дивеева. Учитывая этот фактор и нестабильность «Спартака», а еще взрывной характер противостояния, можно предположить, что встреча завершится обоюдным взятием ворот.
Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» за 1.66.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1