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Джикия обещает заткнуть рты скептикам. Что покажет «Спартак» против ЦСКА?

Прогнозы и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 16 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия.
Фото Global Look Press
«Спартак» вернулся в погоню за «Зенитом».

Красно-белые бодро играют с аутсайдерами и набрали большое количество очков именно в играх с ними, а вот с топами у них почти не складывается.

Новая попытка доказать состоятельность выпала на матч против главного врага — ЦСКА. Получится ли у Гильермо Абаскаля и его игроков набрать такие нужные три очка? Поставить на результат матча и другие события игры можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч ЦСКА — «Спартак»

Главное дерби страны состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 16 октября и начнется в 20.00 по столичному времени. Обслужит его бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч РПЛ 16 октября 2022 года

«У нас были не совсем удачные игры в чемпионате с командами верхней части: мы проиграли «Динамо», «Ростову», «Зениту». Некоторые начали скептически относиться к тому, что мы обыгрываем только команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, — заявил Георгий Джикия. — Матч с ЦСКА станет проверкой для нас. Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рот — в хорошем смысле слова. Потому что слишком много уже разговоров, кто и что может».

Горячий спич лидера обороны «Спартака» подогрел и без того интригующий матч. С зеркальным мнением выступили Квинси Промес и бывший тренер москвичей Массимо Каррера. Все они уверены — красно-белые находятся в шикарной форме и добьются второй подряд победы над армейцами. Матч 1/4 последнего Кубка России остался за спартаковцами (1:0).

Команда Гильермо Абаскаля и правда находится в отличной форме — выиграла пять встреч подряд во всех турнирах, в том числе прервала серию неудач с «Зенитом» (3:0). ЦСКА — еще один серьезный раздражитель и пока главный соперник за потенциальное второе место в РПЛ (между командами всего одно очко). Да, еще есть «Ростов», но эксперты считают, что короткая скамейка в итоге отбросит коллектив Карпина за пределы тройки.

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Чтобы успешно сыграть с армейцами, «Спартаку» нужно снова обратить внимание на спад в обороне. В последнем туре красно-белые обыграли 5:2 «Крылья Советов». Самарцы забили дважды и создали достаточно много опасных моментов, хотя занимают только 14-е место по результативности в РПЛ. Выпутаться в том матче получилось благодаря шикарной игре в атаке, но с ЦСКА нейтрализовать гандикап в два мяча будет значительно сложнее — допустить этого нельзя.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, например, считают, что армейцы вообще фавориты встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.20, что приблизительно 45% вероятности исхода. На «Спартак» котировка куда выше — 3.20 (31%). На ничью — 3.90 (24%).

У ЦСКА тоже в последнее время возникают сложности при игре у своих ворот. Команда Федотова пропускает на протяжение шести матчей. В том числе такая ситуация связана с потерей из-за травмы основного центрального защитника Игоря Дивеева. Учитывая этот фактор и нестабильность «Спартака», а еще взрывной характер противостояния, можно предположить, что встреча завершится обоюдным взятием ворот.

Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» за 1.66.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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