Джикия обещает заткнуть рты скептикам. Что покажет «Спартак» против ЦСКА?

«Спартак» вернулся в погоню за «Зенитом».

Красно-белые бодро играют с аутсайдерами и набрали большое количество очков именно в играх с ними, а вот с топами у них почти не складывается.

Новая попытка доказать состоятельность выпала на матч против главного врага — ЦСКА. Получится ли у Гильермо Абаскаля и его игроков набрать такие нужные три очка? Поставить на результат матча и другие события игры можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч ЦСКА — «Спартак»

Главное дерби страны состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 16 октября и начнется в 20.00 по столичному времени. Обслужит его бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч РПЛ 16 октября 2022 года

«У нас были не совсем удачные игры в чемпионате с командами верхней части: мы проиграли «Динамо», «Ростову», «Зениту». Некоторые начали скептически относиться к тому, что мы обыгрываем только команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, — заявил Георгий Джикия. — Матч с ЦСКА станет проверкой для нас. Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рот — в хорошем смысле слова. Потому что слишком много уже разговоров, кто и что может».

Горячий спич лидера обороны «Спартака» подогрел и без того интригующий матч. С зеркальным мнением выступили Квинси Промес и бывший тренер москвичей Массимо Каррера. Все они уверены — красно-белые находятся в шикарной форме и добьются второй подряд победы над армейцами. Матч 1/4 последнего Кубка России остался за спартаковцами (1:0).

Команда Гильермо Абаскаля и правда находится в отличной форме — выиграла пять встреч подряд во всех турнирах, в том числе прервала серию неудач с «Зенитом» (3:0). ЦСКА — еще один серьезный раздражитель и пока главный соперник за потенциальное второе место в РПЛ (между командами всего одно очко). Да, еще есть «Ростов», но эксперты считают, что короткая скамейка в итоге отбросит коллектив Карпина за пределы тройки.

Чтобы успешно сыграть с армейцами, «Спартаку» нужно снова обратить внимание на спад в обороне. В последнем туре красно-белые обыграли 5:2 «Крылья Советов». Самарцы забили дважды и создали достаточно много опасных моментов, хотя занимают только 14-е место по результативности в РПЛ. Выпутаться в том матче получилось благодаря шикарной игре в атаке, но с ЦСКА нейтрализовать гандикап в два мяча будет значительно сложнее — допустить этого нельзя.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, например, считают, что армейцы вообще фавориты встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.20, что приблизительно 45% вероятности исхода. На «Спартак» котировка куда выше — 3.20 (31%). На ничью — 3.90 (24%).

У ЦСКА тоже в последнее время возникают сложности при игре у своих ворот. Команда Федотова пропускает на протяжение шести матчей. В том числе такая ситуация связана с потерей из-за травмы основного центрального защитника Игоря Дивеева. Учитывая этот фактор и нестабильность «Спартака», а еще взрывной характер противостояния, можно предположить, что встреча завершится обоюдным взятием ворот.

Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» за 1.66.

Ждете от матча зрелища и голов? Сделайте ставку в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!