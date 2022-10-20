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«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Кучеров забьет Бобровскому первый гол в сезоне?

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров.
Фото Getty Images
Стивен Стэмкос.
Фото Global Look Press
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Пока у Никиты только пять голевых передач.

22 октября в игре регулярного чемпионата НХЛ встретятся одни из лучших команд прошлого сезона: «Флорида Пантерз» заняла первое место в регулярном чемпионате, «Тампа-Бэй Лайтнинг» дошла до финала Кубка Стэнли. Матч пройдет на льду «Эф-Эл-Эй Лайв Арены», время начала — 2.30 мск. В России матчи НХЛ не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у команд почти равные шансы на победу: поставить на успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.50, что составляет приблизительно 39% вероятности. Выигрыш «Тампы» идет за 2.45 (40%). Ничья доступна с котировкой 4.30 (21%).

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Также предложены ставки на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37;

• Ф2(-1.5) идет за 3.00, Ф1(+1.5) — за 1.39.

В прошлом сезоне команды встречались в полуфинале Восточной конференции, и «Молнии» без проблем переиграли оппонента в четырех матчах. Считаете, что на этот раз «Флорида» покажет более конкурентную игру? Поставить на то, что «Пантерз» не проиграют по итогам трех периодов, можно с коэффициентом 1.55.

Команды в этом сезоне выступают достаточно результативно. Тотал больше 5.5 гола доступен с котировкой 1.48, ТМ 5.5 идет за 2.75.

Самый вероятный автор гола в составе хозяев — Александр Барков: его точный бросок оценен в 2.10. Заброшенная шайба от Никиты Кучерова из «Тампы» идет за 2.00.

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«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ 22 октября 2022 года

Команды по-разному начали сезон: «Флорида» выиграла три из четырех матчей и расположилась на пятом месте в Восточной конференции (набрала шесть очков). «Тампа-Бэй» победила лишь раз за четыре встречи и пока ползет вне зоны плей-офф — на предпоследнем, 15-м месте на «Востоке».

«Флорида» за четыре встречи забросила уже 14 шайб, в среднем — 3.5 гола за игру. Чаще всего «Пантерз» отличались в третьем периоде (шесть раз) и еще ни разу не доводили игру до овертайма. Самый результативный игрок команды — Мэттью Ткачук, он набрал уже шесть очков по системе «гол+пас», еще сразу четыре хоккеиста оформили по четыре балла.

«Тампа» выступает не так результативно: команда трижды забила меньше трех голов, «Флорида» — ни разу. Всего за четыре игры «Молнии» забросили десять шайб — 23-й результат в лиге. При этом бешеную форму набрал Стивен Стэмкос: из этих десяти голов «Лайтнинг» канадец оформил шесть. Кроме него никто в «Тампе» не забросил больше одной шайбы. Даже Никита Кучеров: у него пока 0+5 по системе «гол+пас».

Стивен Стэмкос. Фото Global Look Press
Стивен Стэмкос.
Фото Global Look Press

Думаете, что в предстоящем матче «Лайтнинг» прорвет? Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы предложен за 1.48, ИТМ2 (2.5) — за 2.65.

Пропускают команды тоже немало: «Флорида» получила 12 шайб за четыре матча, «Тампа-Бэй» — 14.

«Пантерз» пускают в среднем три гола за игру, «Лайтнинг» — 3.5. Оба коллектива лишь раз в этом сезоне пропустили меньше трех шайб за матч.

И у «Флориды», и у «Тампы» в основе играют русские вратари: Андрей Василевский защищает ворота «Лайтнинг», Сергей Бобровский — «Пантерз». Правда, по проценту отраженных бросков оба не входят даже в топ-20 НХЛ.

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Прогноз и ставка на матч «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 октября 2022 года

«Молнии» ужасно стартовали, но именно против «Флориды» выступают хорошо: выиграли семь из десяти последних матчей. Возможно, на слабой результативности «Тампы» отразился уход двух чехов — Яна Рутты и Ондржея Палата. Палат был одним из лучших по системе «гол+пас» как в регулярке (77 баллов), так и в плей-офф (23), Рутта тоже приносил немало очков. Сейчас же за «Молнии» фактически забивает только Стэмкос.

Команды очень много пропускают (в среднем — не меньше трех раз за матч), при этом «Флорида» прилично забивает — в среднем 3.5 раза за игру. Статистика «Лайтнинг» хуже, но именно против «Пантерз» коллектив Кучерова может прорвать.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.62 (если команды забьют ровно шесть шайб, случится возврат).

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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