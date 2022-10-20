«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Кучеров забьет Бобровскому первый гол в сезоне?
22 октября в игре регулярного чемпионата НХЛ встретятся одни из лучших команд прошлого сезона: «Флорида Пантерз» заняла первое место в регулярном чемпионате, «Тампа-Бэй Лайтнинг» дошла до финала Кубка Стэнли. Матч пройдет на льду «Эф-Эл-Эй Лайв Арены», время начала — 2.30 мск. В России матчи НХЛ не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 октября 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у команд почти равные шансы на победу: поставить на успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.50, что составляет приблизительно 39% вероятности. Выигрыш «Тампы» идет за 2.45 (40%). Ничья доступна с котировкой 4.30 (21%).
Также предложены ставки на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37;
• Ф2(-1.5) идет за 3.00, Ф1(+1.5) — за 1.39.
В прошлом сезоне команды встречались в полуфинале Восточной конференции, и «Молнии» без проблем переиграли оппонента в четырех матчах. Считаете, что на этот раз «Флорида» покажет более конкурентную игру? Поставить на то, что «Пантерз» не проиграют по итогам трех периодов, можно с коэффициентом 1.55.
Команды в этом сезоне выступают достаточно результативно. Тотал больше 5.5 гола доступен с котировкой 1.48, ТМ 5.5 идет за 2.75.
Самый вероятный автор гола в составе хозяев — Александр Барков: его точный бросок оценен в 2.10. Заброшенная шайба от Никиты Кучерова из «Тампы» идет за 2.00.
«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ 22 октября 2022 года
Команды по-разному начали сезон: «Флорида» выиграла три из четырех матчей и расположилась на пятом месте в Восточной конференции (набрала шесть очков). «Тампа-Бэй» победила лишь раз за четыре встречи и пока ползет вне зоны плей-офф — на предпоследнем, 15-м месте на «Востоке».
«Флорида» за четыре встречи забросила уже 14 шайб, в среднем — 3.5 гола за игру. Чаще всего «Пантерз» отличались в третьем периоде (шесть раз) и еще ни разу не доводили игру до овертайма. Самый результативный игрок команды — Мэттью Ткачук, он набрал уже шесть очков по системе «гол+пас», еще сразу четыре хоккеиста оформили по четыре балла.
«Тампа» выступает не так результативно: команда трижды забила меньше трех голов, «Флорида» — ни разу. Всего за четыре игры «Молнии» забросили десять шайб — 23-й результат в лиге. При этом бешеную форму набрал Стивен Стэмкос: из этих десяти голов «Лайтнинг» канадец оформил шесть. Кроме него никто в «Тампе» не забросил больше одной шайбы. Даже Никита Кучеров: у него пока 0+5 по системе «гол+пас».
Думаете, что в предстоящем матче «Лайтнинг» прорвет? Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы предложен за 1.48, ИТМ2 (2.5) — за 2.65.
Пропускают команды тоже немало: «Флорида» получила 12 шайб за четыре матча, «Тампа-Бэй» — 14.
«Пантерз» пускают в среднем три гола за игру, «Лайтнинг» — 3.5. Оба коллектива лишь раз в этом сезоне пропустили меньше трех шайб за матч.
И у «Флориды», и у «Тампы» в основе играют русские вратари: Андрей Василевский защищает ворота «Лайтнинг», Сергей Бобровский — «Пантерз». Правда, по проценту отраженных бросков оба не входят даже в топ-20 НХЛ.
Прогноз и ставка на матч «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 октября 2022 года
«Молнии» ужасно стартовали, но именно против «Флориды» выступают хорошо: выиграли семь из десяти последних матчей. Возможно, на слабой результативности «Тампы» отразился уход двух чехов — Яна Рутты и Ондржея Палата. Палат был одним из лучших по системе «гол+пас» как в регулярке (77 баллов), так и в плей-офф (23), Рутта тоже приносил немало очков. Сейчас же за «Молнии» фактически забивает только Стэмкос.
Команды очень много пропускают (в среднем — не меньше трех раз за матч), при этом «Флорида» прилично забивает — в среднем 3.5 раза за игру. Статистика «Лайтнинг» хуже, но именно против «Пантерз» коллектив Кучерова может прорвать.
Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.62 (если команды забьют ровно шесть шайб, случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1