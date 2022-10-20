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ЦСКА — «Автомобилист»: потеря Широкова и Валка критична для екатеринбуржцев

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 21 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Скамейка «Автомобилиста».
Фото Официальный сайт «Автомобилиста»
Еще и статистика выездных матчей для команды Заварухина удручающая.

21 октября в КХЛ состоится очень интригующий матч: один из фаворитов сезона московский ЦСКА сыграет с делящим лидерство в Восточной конференции «Автомобилистом». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на «ЦСКА Арене». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции — в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 21 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами армейцев, на победу которых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.81, что примерно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), успех «Автомобилиста» — за чуть большие 4.10 (21%).

 
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Верите в гостей и хотите существенно повысить свои шансы на победу? Возьмите вариант «Авто» не проиграет» за 1.93 или Ф2(+1.5) за 1.64.

Клуб из Екатеринбурга — второй по результативности в КХЛ: забросил 68 шайб в 20 матчах (в среднем — 3.4 за игру). У ЦСКА 57 голов в 19 встречах (3). ИТБ1 (2.5) идет за 1.52, ИТБ2 (1.5) — за 2.45.

Общий тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.55, ТМ 4.5 — в 2.45.

В обмене результативными бросками у экспертов практически нет сомнений: вариант «обе забьют» доступен за 1.11, обратный — за 5.90.

Два из последних пяти очных матчей завершились лишь в серии буллитов. На то, что соперники доведут дело до бросков, котировка — 9.00. Шансы на победу в этом случае равны — по 13.5.

При этом буллит в основное время можно взять за 10.0.

ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз и анализ матча КХЛ 21 октября 2022 года

«Думаю, не самый удачный старт можно объяснить тем, что мы не доигрывали матчи до конца — играли не все 60 минут. Помимо этого, скорее всего, была небольшая чемпионская эйфория», — такое мнение выразил нападающий ЦСКА Прохор Полтапов. Армейцы для действующего победителя Кубка Гагарина действительно стартовали неважно: было крупное поражение от «Северстали» (1:4), унизительное — от «Куньлуня» (1:2ОТ), от минского «Динамо» (1:3) и снова от «Куньлуня», причем во втором матче команда Сергея Федорова позволила сопернику забросить четыре шайбы (5:4Б).

 
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Неудача в игре против СКА в начале октября стала отправной точкой, после чего ЦСКА вернулся в топ. Красно-синие выиграли уже шесть матчей подряд, причем только один не в основное время. Да, победы некрупные, но уверенные по игре, добытые на классе.

После успеха в матче с московским «Динамо» (3:1) почетный президент ЦСКА Борис Михайлов метко прокомментировал результат: «Сумма мастерства армейцев переломила исход встречи».

Армейских игроков нет практически ни в одном топе (только Никита Нестеров замыкает пятерку лучших ассистентов-защитников). Это говорит о том, что армейцы сильны именно командой.

«Автомобилист» тоже хорош, и у него в составе есть много ярких личностей и бомбардиров: Брукс Мэйсек возглавляет гонку бомбардиров (23 очка), неподалеку от него Анатолий Голышев (19), Стефан да Коста (18), Кертис Валк (18) и Сергей Широков (17). Двое последних, кстати, пропустят предстоящую встречу из-за травм, что серьезно ослабит первое и второе звенья команды.

Скажется ли это на результативности гостей? Индивидуальный тотал меньше 1.5 шайбы доступен за 2.60, ИТМ2 (2.5) — за 1.51.

 
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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Автомобилист»

Для «Автомобилиста» проблема не только в потере ведущих хоккеистов, но и в самой ситуации: матч пройдет в Москве, а на выезде екатеринбуржцы проиграли две последние встречи. Серия без побед в основное время в гостях вообще растянулась на четыре матча — «Сибирь» была обыграна 5:3 во второй половине сентября. А до этого случилось еще три поражения.

Команда Николая Заварухина абсолютно домашняя, армейцев на их льду в основное время она в последний раз обыграла в далеком 2012-м. Поэтому смело можно взять вариант «ЦСКА не проиграет по итогам трех периодов», а увеличить ставку с помощью тотала шайб — все же встретятся одни из самых результативных команд КХЛ.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 4.5 за 1.95.

 
Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
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