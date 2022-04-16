«Сочи» — «Локомотив»: москвичи привезут команде Федотова место в тройке
17 апреля в матче 25-го тура РПЛ «Сочи» примет «Локомотив». Игра начнется в 16.30 мск на стадионе «Фишт», ее трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев, помогать ему на ВАР будет Владислав Безбородов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 апреля 2022 года
Уверенным фаворитом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев — на победу «Сочи» можно поставить за 1.78 (56% вероятности). Успех «Локомотива» оценивается коэффициентом 4.70 (21%), а котировка на ничью равна 3.80 (26%).
Игра должна получиться богатой на голы — на тотал больше 3.5 мяча можно поставить за 3.30, обратная ставка котируется за 1.34.
Если считаете, что у «Локомотива» есть шансы, коэффициент на Х2 — 2.10.
В игре очень даже возможен пенальти, котировка на это событие — 2.35. На удаление можно поставить за 2.95, а оба исхода одновременно увеличат сумму ставки в 5.5 раза.
«Сочи» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 17 апреля 2022 года
«Сочи» заметно буксует — трудно сказать, что именно пошло не так у Владимира Федотова, но спад бросается в глаза. Тот факт, что южане продолжают бороться за тройку (до третьего места — один балл), скорее говорит о плотности таблицы, чем о стабильности команды.
Для примера можно взять ту же «Уфу», с которой сочинцы играли в 24-м туре: команда Стукалова для РПЛ величина постоянная и понятная, без всплесков и глобальных реформ — как начали сезон, так его и закончат. Вот только в первом матче Федотов и компания «Уфу» попросту задавили, не дав ей и шанса на отыгрыш; а уже в ответном матче на выезде самих сочинцев здорово задавили. Этот факт просто для понимания, что команда просела, но можно взглянуть и на всю дистанцию после рестарта чемпионата.
Как, к примеру, объяснить нулевые ничьи с «Зенитом» и «Химками»? Лидер РПЛ и аутсайдер РПЛ — а результат одинаковый. Понятно, что это де-юре — де-факто у «Зенита» был микроспад, а «Химки» на подъеме после прихода Юрана. Но факт занимательный. А победа над «Ростовом» только благодаря пенальти? А поражение от «Крыльев» и ЦСКА дома?
Получается, одна более-менее убедительная победа после рестарта — над «Арсеналом». Грозный «Сочи» действительно уже не так страшен и находится в турбулентности. Но и списывать со счетов никого не стоит, ведь команда Федотова за шесть туров пропустила всего четыре мяча — здесь логично поставить на индивидуальный тотал гостей меньше 1.5 мяча за 1.96.
«Локомотив» точно не лучше — их после рестарта раскачивает еще сильнее. Два последних матча — печаль для любого болельщика, потому что победу над «Спартаком» в «снежном дерби» добыли при совсем неубедительной игре, а «Ростов» москвичей разбил со счетом 4:1.
Впрочем, собраться еще можно, ресурсы у «Локо» есть, но игра на выездах — слабое место команды. В гостях железнодорожники набрали меньше очков, даже чем «Нижний Новгород», и этот факт перед поездкой в Сочи к одной из лучших домашних команд РПЛ не сулит ничего хорошего. Правда, есть и плюс — «Локо» почти никого не оставляет с сухими воротами. Так что «обе забьют — да» за 1.88 можно брать смело.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Локомотив»
После разгрома в гостях у «Ростова», худшей команды чемпионата по играм дома, «Локо» едет к топовому домашнему коллективу — звучит для Баринова и компании так себе. Но деваться некуда — придется ехать опять на поезде и тяжело играть с подраненным, но неуступчивым «Сочи», который борется за бронзу. Слишком много факторов против гостей.
Рекомендуемая ставка: П1 и «обе забьют — да» за 3.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0