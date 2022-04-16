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«Сочи» — «Локомотив»: москвичи привезут команде Федотова место в тройке

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Южане хотят бронзу.

17 апреля в матче 25-го тура РПЛ «Сочи» примет «Локомотив». Игра начнется в 16.30 мск на стадионе «Фишт», ее трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев, помогать ему на ВАР будет Владислав Безбородов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 апреля 2022 года

Уверенным фаворитом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев — на победу «Сочи» можно поставить за 1.78 (56% вероятности). Успех «Локомотива» оценивается коэффициентом 4.70 (21%), а котировка на ничью равна 3.80 (26%).

Игра должна получиться богатой на голы — на тотал больше 3.5 мяча можно поставить за 3.30, обратная ставка котируется за 1.34.

Если считаете, что у «Локомотива» есть шансы, коэффициент на Х2 — 2.10.

В игре очень даже возможен пенальти, котировка на это событие — 2.35. На удаление можно поставить за 2.95, а оба исхода одновременно увеличат сумму ставки в 5.5 раза.

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 17 апреля 2022 года

«Сочи» заметно буксует — трудно сказать, что именно пошло не так у Владимира Федотова, но спад бросается в глаза. Тот факт, что южане продолжают бороться за тройку (до третьего места — один балл), скорее говорит о плотности таблицы, чем о стабильности команды.

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Для примера можно взять ту же «Уфу», с которой сочинцы играли в 24-м туре: команда Стукалова для РПЛ величина постоянная и понятная, без всплесков и глобальных реформ — как начали сезон, так его и закончат. Вот только в первом матче Федотов и компания «Уфу» попросту задавили, не дав ей и шанса на отыгрыш; а уже в ответном матче на выезде самих сочинцев здорово задавили. Этот факт просто для понимания, что команда просела, но можно взглянуть и на всю дистанцию после рестарта чемпионата.

Как, к примеру, объяснить нулевые ничьи с «Зенитом» и «Химками»? Лидер РПЛ и аутсайдер РПЛ — а результат одинаковый. Понятно, что это де-юре — де-факто у «Зенита» был микроспад, а «Химки» на подъеме после прихода Юрана. Но факт занимательный. А победа над «Ростовом» только благодаря пенальти? А поражение от «Крыльев» и ЦСКА дома?

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Получается, одна более-менее убедительная победа после рестарта — над «Арсеналом». Грозный «Сочи» действительно уже не так страшен и находится в турбулентности. Но и списывать со счетов никого не стоит, ведь команда Федотова за шесть туров пропустила всего четыре мяча — здесь логично поставить на индивидуальный тотал гостей меньше 1.5 мяча за 1.96.

«Локомотив» точно не лучше — их после рестарта раскачивает еще сильнее. Два последних матча — печаль для любого болельщика, потому что победу над «Спартаком» в «снежном дерби» добыли при совсем неубедительной игре, а «Ростов» москвичей разбил со счетом 4:1.

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Впрочем, собраться еще можно, ресурсы у «Локо» есть, но игра на выездах — слабое место команды. В гостях железнодорожники набрали меньше очков, даже чем «Нижний Новгород», и этот факт перед поездкой в Сочи к одной из лучших домашних команд РПЛ не сулит ничего хорошего. Правда, есть и плюс — «Локо» почти никого не оставляет с сухими воротами. Так что «обе забьют — да» за 1.88 можно брать смело.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Локомотив»

После разгрома в гостях у «Ростова», худшей команды чемпионата по играм дома, «Локо» едет к топовому домашнему коллективу — звучит для Баринова и компании так себе. Но деваться некуда — придется ехать опять на поезде и тяжело играть с подраненным, но неуступчивым «Сочи», который борется за бронзу. Слишком много факторов против гостей.

Рекомендуемая ставка: П1 и «обе забьют — да» за 3.80.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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