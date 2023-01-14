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Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:25

«Арсенал» восемь лет не побеждает в гостях у «Тоттенхэма». Сака и Эдегор нарушат традицию дерби северного Лондона?

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января 2023 года
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Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press
«Канониры» впервые за многие годы считаются фаворитами.

В этот уик-энд в Англии, помимо суперматча «МЮ» — «Сити», состоится еще одна, не менее увлекательная встреча — «Тоттенхэм» в лондонском дерби схлестнется с «Арсеналом».

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Когда состоится и где смотреть матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Игра 20-го тура чемпионата Англии состоится на домашнем стадионе «шпор» — арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19.30 по московскому времени 15 января. На матч назначена бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. В России встреча показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
15 янв, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Арсенал

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 15 января 2023 года

«Знаю, что Кейн любит играть против «Арсенала». Я также знаю, что он может побить рекорд Гривза [по голам за «Тоттенхэм»] в этом туре, но он этого не сделает. Он не забьет, и «Тоттенхэм» не забьет — «Арсенал» вытрет ими пол. «Канониры» гораздо лучше как команда, и большую часть сезона выступления «Тоттенхэма» были недостаточно хороши», — такой жесткий прогноз на игру дал бывший игрок «Челси» и сборной Англии Крис Саттон.

При этом действующий эксперт BBC не учел тот факт, что «Тоттенхэм» привык бить «Арсенал» на своем поле. В последний раз «канониры» справились с соперником в Кубке лиги 23 сентября 2015 года (2:1) — дублем отметился Матье Фламини, а нынешний главный тренер команды Микель Артета получил в том матче желтую карточку. С тех пор (с учетом товарищеской встречи в 2021-м) «пушкари» ни разу не преуспели: две ничьи и шесть поражений.

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При этом пять из шести побед «Тоттенхэма» были «сухими» — у «Арсенала» не было шансов зацепить очки. Но в середине этого сезона ситуация располагает к тому, чтобы «канониры» прервали серию. Команда Артеты из 17 матчей АПЛ выиграла 14 и проиграла лишь однажды, когда этого никто не ждал: уступила на тот момент кризисному «МЮ» (1:3).

Однако эта потеря случилась аж в начале сентября, и с тех пор лондонцы великолепны. Они исправно набирают очки и побеждают, даже несмотря на потерю основного форварда: пока забивший пять мячей (+пять ассистов) Габи Жезус лечит травму, его блестяще страхуют другие ребята. У Эдегора уже 7+5, у Мартинелли — 7+2, у Сака — 6+6. Их совместными усилиями и действиями других игроков «Арсенал» забил уже 40 мячей — 2.35 за 90 минут.

Но против них от «Тоттенхэма» выступит супернападающий — Харри Кейн в этом сезоне был бы лидером бомбардирской гонки, если бы не появление Эрлинга Холанна. На счету англичанина 15+1, и именно на него рассчитывают Конте с фанатами в предстоящем матче.

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Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что у «Арсенала» значительно больше шансов на успех. На его победу можно поставить за 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), успех «Тоттенхэма» — за 3.20 (31%).

«Шпоры» выиграли два последних матча (у «Портсмута» в Кубке Англии и «Кристал Пэлас»), но стабильности им не хватает: до этого были поражение от «Астон Виллы» (0:2), ничья с «Брентфордом» (2:2), вылет из Кубка лиги от «Ноттингема» (0:2). Умению держать форму на длительной дистанции «Тоттенхэму» нужно поучиться как раз у «Арсенала», который после поражения «Сити» в дерби будет еще сильнее заряжен на победу.

Прогноз от «СЭ»: Х2 и ТМ 4.5 за 1.61.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
4
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 2 : 1
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 3 : 0
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 1 : 2
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 2 : 0
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 0
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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