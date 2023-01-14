«Арсенал» восемь лет не побеждает в гостях у «Тоттенхэма». Сака и Эдегор нарушат традицию дерби северного Лондона?
В этот уик-энд в Англии, помимо суперматча «МЮ» — «Сити», состоится еще одна, не менее увлекательная встреча — «Тоттенхэм» в лондонском дерби схлестнется с «Арсеналом».
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Когда состоится и где смотреть матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
Игра 20-го тура чемпионата Англии состоится на домашнем стадионе «шпор» — арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19.30 по московскому времени 15 января. На матч назначена бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. В России встреча показана не будет.
«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 15 января 2023 года
«Знаю, что Кейн любит играть против «Арсенала». Я также знаю, что он может побить рекорд Гривза [по голам за «Тоттенхэм»] в этом туре, но он этого не сделает. Он не забьет, и «Тоттенхэм» не забьет — «Арсенал» вытрет ими пол. «Канониры» гораздо лучше как команда, и большую часть сезона выступления «Тоттенхэма» были недостаточно хороши», — такой жесткий прогноз на игру дал бывший игрок «Челси» и сборной Англии Крис Саттон.
При этом действующий эксперт BBC не учел тот факт, что «Тоттенхэм» привык бить «Арсенал» на своем поле. В последний раз «канониры» справились с соперником в Кубке лиги 23 сентября 2015 года (2:1) — дублем отметился Матье Фламини, а нынешний главный тренер команды Микель Артета получил в том матче желтую карточку. С тех пор (с учетом товарищеской встречи в 2021-м) «пушкари» ни разу не преуспели: две ничьи и шесть поражений.
При этом пять из шести побед «Тоттенхэма» были «сухими» — у «Арсенала» не было шансов зацепить очки. Но в середине этого сезона ситуация располагает к тому, чтобы «канониры» прервали серию. Команда Артеты из 17 матчей АПЛ выиграла 14 и проиграла лишь однажды, когда этого никто не ждал: уступила на тот момент кризисному «МЮ» (1:3).
Однако эта потеря случилась аж в начале сентября, и с тех пор лондонцы великолепны. Они исправно набирают очки и побеждают, даже несмотря на потерю основного форварда: пока забивший пять мячей (+пять ассистов) Габи Жезус лечит травму, его блестяще страхуют другие ребята. У Эдегора уже 7+5, у Мартинелли — 7+2, у Сака — 6+6. Их совместными усилиями и действиями других игроков «Арсенал» забил уже 40 мячей — 2.35 за 90 минут.
Но против них от «Тоттенхэма» выступит супернападающий — Харри Кейн в этом сезоне был бы лидером бомбардирской гонки, если бы не появление Эрлинга Холанна. На счету англичанина 15+1, и именно на него рассчитывают Конте с фанатами в предстоящем матче.
Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что у «Арсенала» значительно больше шансов на успех. На его победу можно поставить за 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), успех «Тоттенхэма» — за 3.20 (31%).
«Шпоры» выиграли два последних матча (у «Портсмута» в Кубке Англии и «Кристал Пэлас»), но стабильности им не хватает: до этого были поражение от «Астон Виллы» (0:2), ничья с «Брентфордом» (2:2), вылет из Кубка лиги от «Ноттингема» (0:2). Умению держать форму на длительной дистанции «Тоттенхэму» нужно поучиться как раз у «Арсенала», который после поражения «Сити» в дерби будет еще сильнее заряжен на победу.
Прогноз от «СЭ»: Х2 и ТМ 4.5 за 1.61.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|
3
|МЮ
|18
|12
|2
|4
|29-21
|38
|
4
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|2 : 1
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|2 : 1
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|3 : 0
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|1 : 2
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|2 : 0
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|1 : 0
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2