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Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:15

Левандовски идет за первым титулом с «Барселоной». Но у мадридцев есть своя мотивация

Прогнозы и ставки на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Роберт Левандовски и Гави.
Фото Global Look Press
Кто заберет первый трофей года?

«Реал» и «Барселона» благодаря победам над «Валенсией» и «Бетисом» в полуфинале встретятся больше двух раз за сезон. Первая игра в ноябре завершилась в пользу команды Анчелотти.

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Когда состоится и где смотреть матч «Реал» — «Барселона»

Игра пройдет в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд. Команды примет Международный стадион Короля Фахда, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Даст его испанский арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. В прямом эфире матч покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Испания. Суперкубок. Финал
15 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

«Реал» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч Суперкубка 15 января 2023 года

Мадридский «Реал» и «Барселона» сделали шикарный подарок саудовским болельщикам и сыграют в финале, хотя были близки к провалу в матчах 1/2. Команда Карло Анчелотти редко испытывает проблемы с «Валенсией», тем более не должны были они возникнуть сейчас — «летучие мыши» плохи во внутреннем чемпионате и потеряли важных игроков перед игрой, но провели, кажется, лучший матч в сезоне. Команда Кике Сетьена дерзко отвечала мадридцам и большую часть матча играла с ними на равных, но все решили пенальти — в серии дрогнули Кюмарт и Гайя.

Каталонцы практически, как школьники-троечники, списали у противника. Исключением стал лишь обмен голами с «Бетисом» в овертайме — команды сделали 1:1 в основное время, а в дополнительное забили еще по разу. Исход серии 11-метровых решил опыт Марка-Андре тер Стегена — он потащил удары Хуанми и Вильяма Карвальо.

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Встреча в финале будет важной для обеих команд. Помимо непосредственно самого титула, на кону стоят два важных фактора. Во-первых, Роберт Левандовски получил шанс выиграть первый трофей с каталонцами. Поляк привык пачками забирать кубки в Германии, а в Каталонии за полгода так и не пополнил копилку. Победа в Суперкубке поможет ему почувствовать вкус больших побед и важность для истории каталонского клуба.

Мадридцы стоят на пороге своего достижения — они готовы догнать каталонцев по победам в турнире. У «Барселоны» 13 трофеев, у «Реала» — 12. Причем «бланкос» приблизились к врагам на расстояние одного шага сравнительно недавно, выиграв два Суперкубка за последние три года.

Кто поднимет чашу на этот раз? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Барселона» будет чуть ближе к успеху. На ее победу можно поставить за 2.44, вероятность такого исхода — приблизительно 41%. Виктория «Реала» идет за 2.85 (35%), ничья — за 3.80 (24%).

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Каталонцы гениально играют в обороне в этом сезоне: если не брать во внимание провал в Лиге чемпионов, в ла лиге они пропустили всего шесть мячей в 16 матчах. Но нельзя забывать, что три их них отгрузил в первом круге как раз «Реал» (3:1). Мадридцы, может, и не блещут игрой в защите, но здорово проявляют себя в атаке — Бензема и Винисиус, судя по полуфиналу, вернули взаимопонимание, которое принесло команде победы в Примере и в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Их противостояние с Левандовски приведет к голевой феерии.

Прогноз от «СЭ»: обе забьют за 1.60.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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ФК Барселона
ФК Реал
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