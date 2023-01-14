Левандовски идет за первым титулом с «Барселоной». Но у мадридцев есть своя мотивация

Кто заберет первый трофей года?

«Реал» и «Барселона» благодаря победам над «Валенсией» и «Бетисом» в полуфинале встретятся больше двух раз за сезон. Первая игра в ноябре завершилась в пользу команды Анчелотти.

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Когда состоится и где смотреть матч «Реал» — «Барселона»

Игра пройдет в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд. Команды примет Международный стадион Короля Фахда, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Даст его испанский арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. В прямом эфире матч покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

«Реал» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч Суперкубка 15 января 2023 года

Мадридский «Реал» и «Барселона» сделали шикарный подарок саудовским болельщикам и сыграют в финале, хотя были близки к провалу в матчах 1/2. Команда Карло Анчелотти редко испытывает проблемы с «Валенсией», тем более не должны были они возникнуть сейчас — «летучие мыши» плохи во внутреннем чемпионате и потеряли важных игроков перед игрой, но провели, кажется, лучший матч в сезоне. Команда Кике Сетьена дерзко отвечала мадридцам и большую часть матча играла с ними на равных, но все решили пенальти — в серии дрогнули Кюмарт и Гайя.

Каталонцы практически, как школьники-троечники, списали у противника. Исключением стал лишь обмен голами с «Бетисом» в овертайме — команды сделали 1:1 в основное время, а в дополнительное забили еще по разу. Исход серии 11-метровых решил опыт Марка-Андре тер Стегена — он потащил удары Хуанми и Вильяма Карвальо.

Встреча в финале будет важной для обеих команд. Помимо непосредственно самого титула, на кону стоят два важных фактора. Во-первых, Роберт Левандовски получил шанс выиграть первый трофей с каталонцами. Поляк привык пачками забирать кубки в Германии, а в Каталонии за полгода так и не пополнил копилку. Победа в Суперкубке поможет ему почувствовать вкус больших побед и важность для истории каталонского клуба.

Мадридцы стоят на пороге своего достижения — они готовы догнать каталонцев по победам в турнире. У «Барселоны» 13 трофеев, у «Реала» — 12. Причем «бланкос» приблизились к врагам на расстояние одного шага сравнительно недавно, выиграв два Суперкубка за последние три года.

Кто поднимет чашу на этот раз? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Барселона» будет чуть ближе к успеху. На ее победу можно поставить за 2.44, вероятность такого исхода — приблизительно 41%. Виктория «Реала» идет за 2.85 (35%), ничья — за 3.80 (24%).

Каталонцы гениально играют в обороне в этом сезоне: если не брать во внимание провал в Лиге чемпионов, в ла лиге они пропустили всего шесть мячей в 16 матчах. Но нельзя забывать, что три их них отгрузил в первом круге как раз «Реал» (3:1). Мадридцы, может, и не блещут игрой в защите, но здорово проявляют себя в атаке — Бензема и Винисиус, судя по полуфиналу, вернули взаимопонимание, которое принесло команде победы в Примере и в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Их противостояние с Левандовски приведет к голевой феерии.

Прогноз от «СЭ»: обе забьют за 1.60.

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