«Салават Юлаев» — «Металлург»: команда Воробьева не смоет позор поражения от «Сочи»
16 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между командами, которые идут в верхней части Восточной конференции — «Салават Юлаев» примет «Металлург». Игра пройдет в Башкирии на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 16.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 16 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Салават Юлаев» фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.44, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (23%), успех «Металлурга» — за 2.80 (36%).
Магнитогорцы проиграли уфимцам в основное время только один из пяти последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.52.
Если считаете, что «Салават» победит с учетом овертайма и серии буллитов, возьмите такое условие за 1.79. На «Металлург» можно поставить за 2.02.
Тотал больше 4.5 шайбы и ТМ 4.5 оценены одинаковыми 1.90.
На то, что каждая команда забросит два и более раза, котировка — 2.07.
Кто откроет счет в игре? «Салават» — 1.80, «Металлург» — 1.94, отсутствие заброшенных шайб идет за 43.0.
Гол в пустые ворота предложено взять за приятные 3.40, в меньшинстве — за 4.70.
«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз и анализ матча КХЛ 16 января 2023 года
«Металлург» входит в топ-3 «Востока», но в последнем матче потерпел крайне стыдное поражение — проиграл «Сочи» (2:3), который шел на рекордной для КХЛ серии из 21 проигрыша подряд. Эта неудача стала для «Магнитки» пятой в шести последних встречах регулярки и третьей гостевой подряд.
«Салават» в то же время добыл очередную победу — всухую расправился с «Адмиралом» (2:0) и сравнялся с «Металлургом» по очкам (63). Для зеленых этот успех стал четвертым в пяти играх — команда Виктора Козлова находится в неплохой форме.
Будущие соперники провели одинаковое количество матчей (50) и добыли равное число очков (по 63), однако другие статистические выкладки немного не сходятся. «Металлург» больше забивает (138 против 125 шайб), но в то же время хуже действует в обороне (115 пропущенных против 96). Последний фактор особенно важен с учетом последних результатов команд: «Магнитка» получила в свои ворота 11 шайб в предыдущих пяти матчах, а «Салават» — всего пять.
На то, что уфимцы прошьют противника три и более раза, котировка — 2.13.
Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Металлург»
«Салават Юлаев» выступает увереннее и показывает лучшие результаты в последние недели — у него всего одно поражение против четырех у «Металлурга». Тем более проигрыш «Сочи» мог сильно ударить по состоянию игроков Ильи Воробьева.
У «Магнитки» три поражения в гостях, у «Салавата» — пять побед в ряд дома. И последняя игра между командами также завершилась в пользу зеленых. Все говорит о том, что игра должна остаться за ними.
Рекомендуемая ставка: П1 в матче за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2