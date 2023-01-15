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«Салават Юлаев» — «Металлург»: команда Воробьева не смоет позор поражения от «Сочи»

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 16 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Кадейкин.
Фото Официальный сайт «Металлурга».
«Магнитка» помогла худшему коллективу КХЛ победить впервые за 21 матч.

16 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между командами, которые идут в верхней части Восточной конференции — «Салават Юлаев» примет «Металлург». Игра пройдет в Башкирии на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 16 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Салават Юлаев» фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.44, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (23%), успех «Металлурга» — за 2.80 (36%).

Магнитогорцы проиграли уфимцам в основное время только один из пяти последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.52.

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Если считаете, что «Салават» победит с учетом овертайма и серии буллитов, возьмите такое условие за 1.79. На «Металлург» можно поставить за 2.02.

Тотал больше 4.5 шайбы и ТМ 4.5 оценены одинаковыми 1.90.

На то, что каждая команда забросит два и более раза, котировка — 2.07.

Кто откроет счет в игре? «Салават» — 1.80, «Металлург» — 1.94, отсутствие заброшенных шайб идет за 43.0.

Гол в пустые ворота предложено взять за приятные 3.40, в меньшинстве — за 4.70.

«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз и анализ матча КХЛ 16 января 2023 года

«Металлург» входит в топ-3 «Востока», но в последнем матче потерпел крайне стыдное поражение — проиграл «Сочи» (2:3), который шел на рекордной для КХЛ серии из 21 проигрыша подряд. Эта неудача стала для «Магнитки» пятой в шести последних встречах регулярки и третьей гостевой подряд.

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«Салават» в то же время добыл очередную победу — всухую расправился с «Адмиралом» (2:0) и сравнялся с «Металлургом» по очкам (63). Для зеленых этот успех стал четвертым в пяти играх — команда Виктора Козлова находится в неплохой форме.

Будущие соперники провели одинаковое количество матчей (50) и добыли равное число очков (по 63), однако другие статистические выкладки немного не сходятся. «Металлург» больше забивает (138 против 125 шайб), но в то же время хуже действует в обороне (115 пропущенных против 96). Последний фактор особенно важен с учетом последних результатов команд: «Магнитка» получила в свои ворота 11 шайб в предыдущих пяти матчах, а «Салават» — всего пять.

На то, что уфимцы прошьют противника три и более раза, котировка — 2.13.

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Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Металлург»

«Салават Юлаев» выступает увереннее и показывает лучшие результаты в последние недели — у него всего одно поражение против четырех у «Металлурга». Тем более проигрыш «Сочи» мог сильно ударить по состоянию игроков Ильи Воробьева.

У «Магнитки» три поражения в гостях, у «Салавата» — пять побед в ряд дома. И последняя игра между командами также завершилась в пользу зеленых. Все говорит о том, что игра должна остаться за ними.

Рекомендуемая ставка: П1 в матче за 1.79.

Хоккей
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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