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31 января, 16:15

Вечный рекорд НБА скоро падет. В каком матче Леброн станет величайшим?

В каком матче НБА Леброн Джеймс побьет рекорд Карима Абдул-Джаббара по очкам, ставки и коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ
Артемий Кутейников
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Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
Фото Global Look Press
Джеймсу осталось всего 117 очков до статуса самого результативного игрока НБА.

Леброн Джеймс — один из лучших игроков в истории НБА. Кто-то даже всерьез считает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» сильнейшим. Американцу принадлежат несколько рекордов лиги. Он — единственный игрок, который набирал по 40+ очков в матчах со всеми 30 командами НБА. Также он первый баскетболист, оформивший по 30+ баллов в 100 играх за три разные команды.

Теперь Леброн стремительно приближается к еще одному рекорду — наибольшее количество набранных очков в НБА. Сейчас самым результативным игроком в истории лиги является легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар. Здоровяк (218 см) выступал в НБА с 1969-го по 1989-й и настрелял за это время 38 387 очков. Чтобы побить достижение, Джеймсу осталось лишь 117 баллов.

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В каком матче Леброн побьет рекорд?

Сезон НБА в самом разгаре: плей-офф стартует 15 апреля, у команд осталось не так много матчей, чтобы поправить положение в турнирной таблице. Одними из неудачников, которым срочно надо улучшить результаты, оказались «Лейкерс» Леброна. Несмотря на топовую игру 38-летнего лидера, «Лос-Анджелес» ползет лишь 13-м в Западной конференции.

В следующем матче 17-кратный чемпион НБА встретится с седьмой командой «Востока» «Нью-Йорк Никс». Игра пройдет 1 февраля, но Леброн вряд ли побьет рекорд Абдул-Джаббара уже в этом матче.

В среднем за игру Джеймс в этом сезоне набирает 30.2 очка. Если американец продолжит в том же духе, то на обновление рекорда потратит четыре матча. То есть Леброн, вероятно, побьет его в игре против «Оклахомы» 8 февраля.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что такой расклад вполне реален. Поставить на то, что Джеймс станет лучшим бомбардиром в истории НБА в игре с «Тандер», можно с коэффициентом 2.20.

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Практически такая же котировка (2.10) предложена на то, что Леброн превзойдет достижение Абдул-Джаббара в следующем после «Оклахомы» матче — против «Милуоки».

Также относительно высокие шансы на то, что американец установит рекорд 12 февраля в игре против «Голден Стейт». Коэффициент на это 6.50.

За 17.0 доступны варианты, при которых Леброн опередит Карима либо слишком рано, либо достаточно поздно — в матчах 5 февраля против «Нью-Орлеана» или 14 февраля с «Портлендом».

Остальные варианты выглядят уже не так реалистично:

• игра с «Нью-Орлеаном» 16 февраля идет за 40.0;

• с «Голден Стэйт» 24 февраля — за 100;

• встреча с «Далласом» 27 февраля — за 125;

• с «Мемфисом» 1 марта — за 150;

• матч с «Индианой» 3 февраля — за 250;

• поставить на любую встречу после 2 марта можно за 50.0.

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Кто еще из современных баскетболистов претендует на рекорд?

Единственный, кроме Леброна, современный игрок в топ-25 лучших бомбардиров НБА в истории — Кевин Дюрант. 34-летний форвард «Бруклина» с 26 684 набранными очками расположился 14-м. В этом сезоне Кевин показывает неплохую игру: в среднем набирает 29.7 очка за игру — больше всех в составе «Нетс».

Дюрант, скорее всего, ворвется в топ-10 лучших бомбардиров в истории НБА. Для этого ему осталось набрать 725 баллов, что более чем выполнимо. К примеру, в этом сезоне Кевин уже настрелял больше тысячи баллов.

Но побороться за рекорд ему будет очень сложно: его и Леброна разделяют около 12 тысяч очков.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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