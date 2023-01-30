«МЮ» пощадил «Рединг» в Кубке Англии и принес игроку букмекера 4,1 млн рублей
28 января «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» в 1/16 Кубка Англии и пробился в следующую стадию турнира. Манкунианцы забили три мяча во втором тайме и победили с комфортным счетом 3:1. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ решил, что на двоих команды не забьют больше четырех мячей и поставил 2 950 000 рублей на ТМ 4.5 с коэффициентом 1.40. В результате он стал обладателем 4 130 000 рублей.
«МЮ» обеспечил нервную концовку, но аутсайдер выстоял
Манкунианцы считались абсолютными фаворитами встречи: они выиграли шесть из восьми матчей в новом году и идут среди лидеров АПЛ, в то время как «Рединг» болтается в середине таблицы чемпионшипа — второго по силе дивизиона Англии. При этом команда тен Хага играла дома. В личных встречах тоже было тотальное превосходство «красных дьяволов» — они обыграли «Ройялс» в семи предыдущих встречах.
При этом матч начался спокойно, и автор ставки вроде бы мог радоваться уже по итогам стартовых 45 минут: единственный гол в исполнении Маркуса Рэшфорда судья отменил из-за офсайда. Однако «МЮ» не рассчитывал уходить на переигровку и поэтому взвинтил темп во втором тайме. Вылилось это сразу в два гола, причем оба забил Каземиро — это был первый дубль бразильца за три года.
Счет 2:0 появился на табло к 58-й минуте, но вроде ничего критичного в себе не таил. Однако через семь минут бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл, ныне выступающий за «Рединг», пошел в подкат и получил вторую желтую карточку. «МЮ» мгновенно реализовал численное большинство — грациозным голом пяткой отметился Фред.
Преимущество фаворита в три мяча должно было успокоить игру, но, на несчастье клиента букмекера, на 72-й минуте гости размочили счет. Лимит голов был исчерпан, а впереди команды ждали еще минимум 20 минут. Казалось, ставке не выжить, однако соперники будто решили — достаточно. И в оставшееся время не то что не забили, но и не создали хоть сколько-то опасных моментов. В результате автор ставки стал обладателем 4 130 000 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2