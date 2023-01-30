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«МЮ» пощадил «Рединг» в Кубке Англии и принес игроку букмекера 4,1 млн рублей

Евгений Коростелев
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«Манчестер Юнайтед».
Фото Getty Images
Автору ставки пришлось понервничать в концовке встречи.

28 января «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» в 1/16 Кубка Англии и пробился в следующую стадию турнира. Манкунианцы забили три мяча во втором тайме и победили с комфортным счетом 3:1. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ решил, что на двоих команды не забьют больше четырех мячей и поставил 2 950 000 рублей на ТМ 4.5 с коэффициентом 1.40. В результате он стал обладателем 4 130 000 рублей.

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«МЮ» обеспечил нервную концовку, но аутсайдер выстоял

Манкунианцы считались абсолютными фаворитами встречи: они выиграли шесть из восьми матчей в новом году и идут среди лидеров АПЛ, в то время как «Рединг» болтается в середине таблицы чемпионшипа — второго по силе дивизиона Англии. При этом команда тен Хага играла дома. В личных встречах тоже было тотальное превосходство «красных дьяволов» — они обыграли «Ройялс» в семи предыдущих встречах.

При этом матч начался спокойно, и автор ставки вроде бы мог радоваться уже по итогам стартовых 45 минут: единственный гол в исполнении Маркуса Рэшфорда судья отменил из-за офсайда. Однако «МЮ» не рассчитывал уходить на переигровку и поэтому взвинтил темп во втором тайме. Вылилось это сразу в два гола, причем оба забил Каземиро — это был первый дубль бразильца за три года.

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Счет 2:0 появился на табло к 58-й минуте, но вроде ничего критичного в себе не таил. Однако через семь минут бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл, ныне выступающий за «Рединг», пошел в подкат и получил вторую желтую карточку. «МЮ» мгновенно реализовал численное большинство — грациозным голом пяткой отметился Фред.

Преимущество фаворита в три мяча должно было успокоить игру, но, на несчастье клиента букмекера, на 72-й минуте гости размочили счет. Лимит голов был исчерпан, а впереди команды ждали еще минимум 20 минут. Казалось, ставке не выжить, однако соперники будто решили — достаточно. И в оставшееся время не то что не забили, но и не создали хоть сколько-то опасных моментов. В результате автор ставки стал обладателем 4 130 000 рублей.

Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рединг
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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4.03 16:30
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 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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