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«Металлург» — «Сибирь»: Майе продлит результативную серию в матче с сибиряками

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь» 23 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Филипп Майе.
Фото Сайт ХК «Металлург»., Global Look Press
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23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Металлург» и «Сибирь», которые идут в тройке в Восточной конференции. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Металлург Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции — в 16.50 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь» 23 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на их победу в основное время можно за 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Сибири» идет за 4.80 (17%).

Новосибирцы в последнем матче сенсационно разгромили на выезде лидера конференции — «Автомобилист» (4:0). Если считаете, что и в Магнитогорске они не проиграют, оформите ставку на это за 2.08.

Успех «Металлурга» с учетом овертайма и буллитов оценен в 1.34, такой же вариант у «Сибири» доступен за 3.30.

Улучшить коэффициент на победу хозяев или добавить шансов новосибирцам можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.08, Ф2(+1.5) — за 1.75.

В трех матчах из последних пяти с участием «Металлурга» было заброшено не меньше пяти шайб, у «Сибири» таких игр было четыре. Поставить на тотал больше 4.5 гола можно за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 2:2 за 8.00.

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«Металлург» — «Сибирь»: прогноз и анализ матча КХЛ 23 декабря 2022 года

«Металлург» в начале декабря вошел в пике — после пятиматчевой победной серии магнитогорцы уступили в трех играх подряд. Но совсем провальными их назвать нельзя: в двух команда Ильи Воробьева уступила с разницей в одну шайбу, а в третьей встрече посыпалась только в третьем периоде — «Автомобилист» забросил в ворота «Магнитки» три шайбы за 15 минут.

11-дневная пауза пошла «Лисам» на пользу, и 19 декабря они прервали полосу неудач, победив «Амур» со счетом 3:1. Следом 21 декабря со счетом 2:1 был повержен «Адмирал» — таким образом команда Ильи Воробьева выправила турнирное положение и расположилась на второй строчке Восточной конференции. Благодарить за это надо в том числе Филиппа Майе — в последних трех матчах у страйкера шесть результативных действий (2+4).

На то, что нападающий и другие игроки «Металлурга» забросят суммарно три и более шайбы, котировка — 1.56. ИТБ1 (3.5) идет за 2.42.

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«Сибирь» выступает менее убедительно и не так стабильно, как «Металлург». Хотя она также прервала трехматчевую серию поражений, на тот момент команда выглядела довольно беспомощно. Например, пропустила четыре шайбы от «Трактора» и аж шесть раз вынула шайбу в домашней игре с «Салаватом Юлаевым» (3:6).

Зато 21 декабря коллектив Мартемьянова взял и переехал лидера конференции, «Автомобилист» со счетом 4:0. И сделал это на выезде. В том числе ассистом отметился Александр Шаров — у лучшего бомбардира команды с 21 ноября на счету семь результативных действий.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Сибирь»

При большем количестве матчей (44) у «Сибири» меньше побед (16), чем у «Металлурга» (23). При этом новосибирцы — один из двух коллективов в топ-5 обеих конференций с более чем сотней пропущенных шайб. С обороной в команде явно не порядок.

Визит к магнитогорцам сейчас, когда они выиграли четыре из последних пяти домашних игр, грозит поражением. К тому же в великолепной форме находится Филипп Майе — у него четыре ассиста и две шайбы в трех прошедших встречах. Хоть «Сибирь» и обыграла «Автомобилист» на выезде, это был скорее мимолетный всплеск. С «Металлургом» набрать очки будет сложно.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 1.70.

Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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