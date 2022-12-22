Канадец разрывает в трех последних играх.

23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Металлург» и «Сибирь», которые идут в тройке в Восточной конференции. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Металлург Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции — в 16.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь» 23 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на их победу в основное время можно за 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Сибири» идет за 4.80 (17%).

Новосибирцы в последнем матче сенсационно разгромили на выезде лидера конференции — «Автомобилист» (4:0). Если считаете, что и в Магнитогорске они не проиграют, оформите ставку на это за 2.08.

Успех «Металлурга» с учетом овертайма и буллитов оценен в 1.34, такой же вариант у «Сибири» доступен за 3.30.

Улучшить коэффициент на победу хозяев или добавить шансов новосибирцам можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.08, Ф2(+1.5) — за 1.75.

В трех матчах из последних пяти с участием «Металлурга» было заброшено не меньше пяти шайб, у «Сибири» таких игр было четыре. Поставить на тотал больше 4.5 гола можно за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 2:2 за 8.00.

«Металлург» — «Сибирь»: прогноз и анализ матча КХЛ 23 декабря 2022 года

«Металлург» в начале декабря вошел в пике — после пятиматчевой победной серии магнитогорцы уступили в трех играх подряд. Но совсем провальными их назвать нельзя: в двух команда Ильи Воробьева уступила с разницей в одну шайбу, а в третьей встрече посыпалась только в третьем периоде — «Автомобилист» забросил в ворота «Магнитки» три шайбы за 15 минут.

11-дневная пауза пошла «Лисам» на пользу, и 19 декабря они прервали полосу неудач, победив «Амур» со счетом 3:1. Следом 21 декабря со счетом 2:1 был повержен «Адмирал» — таким образом команда Ильи Воробьева выправила турнирное положение и расположилась на второй строчке Восточной конференции. Благодарить за это надо в том числе Филиппа Майе — в последних трех матчах у страйкера шесть результативных действий (2+4).

На то, что нападающий и другие игроки «Металлурга» забросят суммарно три и более шайбы, котировка — 1.56. ИТБ1 (3.5) идет за 2.42.

«Сибирь» выступает менее убедительно и не так стабильно, как «Металлург». Хотя она также прервала трехматчевую серию поражений, на тот момент команда выглядела довольно беспомощно. Например, пропустила четыре шайбы от «Трактора» и аж шесть раз вынула шайбу в домашней игре с «Салаватом Юлаевым» (3:6).

Зато 21 декабря коллектив Мартемьянова взял и переехал лидера конференции, «Автомобилист» со счетом 4:0. И сделал это на выезде. В том числе ассистом отметился Александр Шаров — у лучшего бомбардира команды с 21 ноября на счету семь результативных действий.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Сибирь»

При большем количестве матчей (44) у «Сибири» меньше побед (16), чем у «Металлурга» (23). При этом новосибирцы — один из двух коллективов в топ-5 обеих конференций с более чем сотней пропущенных шайб. С обороной в команде явно не порядок.

Визит к магнитогорцам сейчас, когда они выиграли четыре из последних пяти домашних игр, грозит поражением. К тому же в великолепной форме находится Филипп Майе — у него четыре ассиста и две шайбы в трех прошедших встречах. Хоть «Сибирь» и обыграла «Автомобилист» на выезде, это был скорее мимолетный всплеск. С «Металлургом» набрать очки будет сложно.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 1.70.