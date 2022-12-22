«Металлург» — «Сибирь»: Майе продлит результативную серию в матче с сибиряками
23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Металлург» и «Сибирь», которые идут в тройке в Восточной конференции. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Металлург Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции — в 16.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь» 23 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на их победу в основное время можно за 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Сибири» идет за 4.80 (17%).
Новосибирцы в последнем матче сенсационно разгромили на выезде лидера конференции — «Автомобилист» (4:0). Если считаете, что и в Магнитогорске они не проиграют, оформите ставку на это за 2.08.
Успех «Металлурга» с учетом овертайма и буллитов оценен в 1.34, такой же вариант у «Сибири» доступен за 3.30.
Улучшить коэффициент на победу хозяев или добавить шансов новосибирцам можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.08, Ф2(+1.5) — за 1.75.
В трех матчах из последних пяти с участием «Металлурга» было заброшено не меньше пяти шайб, у «Сибири» таких игр было четыре. Поставить на тотал больше 4.5 гола можно за 1.70.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 2:2 за 8.00.
«Металлург» — «Сибирь»: прогноз и анализ матча КХЛ 23 декабря 2022 года
«Металлург» в начале декабря вошел в пике — после пятиматчевой победной серии магнитогорцы уступили в трех играх подряд. Но совсем провальными их назвать нельзя: в двух команда Ильи Воробьева уступила с разницей в одну шайбу, а в третьей встрече посыпалась только в третьем периоде — «Автомобилист» забросил в ворота «Магнитки» три шайбы за 15 минут.
11-дневная пауза пошла «Лисам» на пользу, и 19 декабря они прервали полосу неудач, победив «Амур» со счетом 3:1. Следом 21 декабря со счетом 2:1 был повержен «Адмирал» — таким образом команда Ильи Воробьева выправила турнирное положение и расположилась на второй строчке Восточной конференции. Благодарить за это надо в том числе Филиппа Майе — в последних трех матчах у страйкера шесть результативных действий (2+4).
На то, что нападающий и другие игроки «Металлурга» забросят суммарно три и более шайбы, котировка — 1.56. ИТБ1 (3.5) идет за 2.42.
«Сибирь» выступает менее убедительно и не так стабильно, как «Металлург». Хотя она также прервала трехматчевую серию поражений, на тот момент команда выглядела довольно беспомощно. Например, пропустила четыре шайбы от «Трактора» и аж шесть раз вынула шайбу в домашней игре с «Салаватом Юлаевым» (3:6).
Зато 21 декабря коллектив Мартемьянова взял и переехал лидера конференции, «Автомобилист» со счетом 4:0. И сделал это на выезде. В том числе ассистом отметился Александр Шаров — у лучшего бомбардира команды с 21 ноября на счету семь результативных действий.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Сибирь»
При большем количестве матчей (44) у «Сибири» меньше побед (16), чем у «Металлурга» (23). При этом новосибирцы — один из двух коллективов в топ-5 обеих конференций с более чем сотней пропущенных шайб. С обороной в команде явно не порядок.
Визит к магнитогорцам сейчас, когда они выиграли четыре из последних пяти домашних игр, грозит поражением. К тому же в великолепной форме находится Филипп Майе — у него четыре ассиста и две шайбы в трех прошедших встречах. Хоть «Сибирь» и обыграла «Автомобилист» на выезде, это был скорее мимолетный всплеск. С «Металлургом» набрать очки будет сложно.
Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2