Матч «Зенит» — «Краснодар» стал самым популярным событием РПЛ в ноябре, а дерби «Локомотива» и «Спартака» — самым прибыльным для PARI
На ноябрь пришлись 14, 15 и 16-й туры РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал о ставках клиентов на российскую премьер-лигу в ноябре 2023 года.
Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли
Крупнейшим событием РПЛ в минувшем месяце стал матч «Зенит» — «Краснодар», который прошел 11 ноября в рамках 15-го тура и завершился ничьей со счетом 1:1. На встречу лидеров турнирной таблицы пришлось 9% от общей доли оборота ставок на чемпионат России. Этот матч позволил «быкам» сохранить первое место, хотя впоследствии «Зенит» опередил своего конкурента, но ненадолго.
Большой популярностью у игроков пользовались матчи «Локомотив» — «Спартак» и «Сочи» — «Динамо», на которые приходится почти 7% от всего объема. Обе игры прошли в 14-м туре, и в них не был выявлен победитель. Так, московское дерби завершилось со счетом 1:1, а в Сочи соперники трижды обменялись мячами. В пятерку вошли поединки «Урал» — «Краснодар» (3:1) и «Балтика» — «Спартак» (0:2).
Меньше всего игроков интересовали встречи «Рубина» с «Факелом» (1:0) и «Сочи» (казанцы были сильнее южан со счетом 2:0), а также матч «Факела» с «Ахматом» (воронежцы одолели грозненцев в гостях со счетом 2:1).
Матч «Локо» со «Спартаком» не только вошел в тройку самых крупных игр по объему принятых пари, но и стал самым успешным событием РПЛ для букмекера в ноябре. На эту игру приходится почти 8% от общей прибыли по ставкам на чемпионат России за минувший месяц. В число самых прибыльных для компании вошли матчи «Урала» с «Краснодаром» и «Рубином». На каждый из них приходится 7% от общей прибыли. В игре с «быками» оранжево-черные считались аутсайдерами, однако проявили себя и победили со счетом 3:1, чем помогли «Зениту». Казанцам же они проиграли с минимальным счетом.
Самыми неудачными для БК оказались игры «Балтика» — «Спартак», «Балтика» — «Зенит» и «Зенит» — «Сочи».
Интересные выигрыши и проигрыши
Один из самых больших выигрышей на РПЛ в ноябре составил 2 875 650 рублей при изначальной ставке в 1000 рублей. Игрок собрал экспресс из двенадцати событий, в основном в рамках чемпионатов России, Испании, Англии, Италии и Германии. Кроме того, в его купон вошла встреча минского и московского «Динамо» в КХЛ.
В большинстве событий клиент выбирал ставки на фаворитов с низкими коэффициентами, однако были и исключения. Так, самый большой коэффициент в купоне составил 3.50. С такой котировкой игрок ставил на победу «Рубина» в матче с «Сочи», а также на ничью в матче «Севилья» — «Бетис». Суммарный коэффициент купона составил 2875.65. Таким образом, вероятность успеха была всего 0,03%. Тем не менее практически все события прошли по тому сценарию, который предвидел игрок. Понервничать его заставила лишь встреча «Бетиса» и «Севильи» — соперники поделили очки со счетом 1:1, но оба гола пришлись на середину второго тайма.
Другой клиент выиграл 1 600 000 рублей, поставив 500 000 рублей на победу «Динамо» в матче с ЦСКА по коэффициенту 3.20. Бело-голубые считались аутсайдерами, однако показали отличную игру. Инициатива постоянно переходила из рук в руки, и во второй половине матча «Динамо» вырвалось вперед и удержало преимущество до конца встречи (3:2).
А вот ничья москвичей в матче с «Сочи» стоила двух миллионов другому клиенту, который стал автором крупнейшего проигрыша на РПЛ в ноябре. Игрок поставил на победу «Динамо», считавшегося фаворитом, однако южане сумели вырвать ничью, притом что москвичи по ходу встречи вели со счетом 3:1.
Еще один игрок потерял 1 000 000 рублей на такой же ставке. Пари было заключено в лайве, но это не помогло его автору точнее спрогнозировать исход встречи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4