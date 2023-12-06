Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:15

Матч «Зенит» — «Краснодар» стал самым популярным событием РПЛ в ноябре, а дерби «Локомотива» и «Спартака» — самым прибыльным для PARI

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Зенит» — «Краснодар».
Фото Global Look Press

На ноябрь пришлись 14, 15 и 16-й туры РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал о ставках клиентов на российскую премьер-лигу в ноябре 2023 года.

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Крупнейшим событием РПЛ в минувшем месяце стал матч «Зенит» — «Краснодар», который прошел 11 ноября в рамках 15-го тура и завершился ничьей со счетом 1:1. На встречу лидеров турнирной таблицы пришлось 9% от общей доли оборота ставок на чемпионат России. Этот матч позволил «быкам» сохранить первое место, хотя впоследствии «Зенит» опередил своего конкурента, но ненадолго.

Александр Исак празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. Матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» стал самым популярным спортивным событием в ноябре в PARI

Большой популярностью у игроков пользовались матчи «Локомотив» — «Спартак» и «Сочи» — «Динамо», на которые приходится почти 7% от всего объема. Обе игры прошли в 14-м туре, и в них не был выявлен победитель. Так, московское дерби завершилось со счетом 1:1, а в Сочи соперники трижды обменялись мячами. В пятерку вошли поединки «Урал» — «Краснодар» (3:1) и «Балтика» — «Спартак» (0:2).

Меньше всего игроков интересовали встречи «Рубина» с «Факелом» (1:0) и «Сочи» (казанцы были сильнее южан со счетом 2:0), а также матч «Факела» с «Ахматом» (воронежцы одолели грозненцев в гостях со счетом 2:1).

Матч «Локо» со «Спартаком» не только вошел в тройку самых крупных игр по объему принятых пари, но и стал самым успешным событием РПЛ для букмекера в ноябре. На эту игру приходится почти 8% от общей прибыли по ставкам на чемпионат России за минувший месяц. В число самых прибыльных для компании вошли матчи «Урала» с «Краснодаром» и «Рубином». На каждый из них приходится 7% от общей прибыли. В игре с «быками» оранжево-черные считались аутсайдерами, однако проявили себя и победили со счетом 3:1, чем помогли «Зениту». Казанцам же они проиграли с минимальным счетом.

Самыми неудачными для БК оказались игры «Балтика» — «Спартак», «Балтика» — «Зенит» и «Зенит» — «Сочи».

Эрик тен Хаг. Все вокруг в шоке от «МЮ» и тен Хага. Матч против «Челси» — один из последних для тренера в Манчестере?

Интересные выигрыши и проигрыши

Один из самых больших выигрышей на РПЛ в ноябре составил 2 875 650 рублей при изначальной ставке в 1000 рублей. Игрок собрал экспресс из двенадцати событий, в основном в рамках чемпионатов России, Испании, Англии, Италии и Германии. Кроме того, в его купон вошла встреча минского и московского «Динамо» в КХЛ.

В большинстве событий клиент выбирал ставки на фаворитов с низкими коэффициентами, однако были и исключения. Так, самый большой коэффициент в купоне составил 3.50. С такой котировкой игрок ставил на победу «Рубина» в матче с «Сочи», а также на ничью в матче «Севилья» — «Бетис». Суммарный коэффициент купона составил 2875.65. Таким образом, вероятность успеха была всего 0,03%. Тем не менее практически все события прошли по тому сценарию, который предвидел игрок. Понервничать его заставила лишь встреча «Бетиса» и «Севильи» — соперники поделили очки со счетом 1:1, но оба гола пришлись на середину второго тайма.

Другой клиент выиграл 1 600 000 рублей, поставив 500 000 рублей на победу «Динамо» в матче с ЦСКА по коэффициенту 3.20. Бело-голубые считались аутсайдерами, однако показали отличную игру. Инициатива постоянно переходила из рук в руки, и во второй половине матча «Динамо» вырвалось вперед и удержало преимущество до конца встречи (3:2).

Эрлинг Холанн с&nbsp;партнерами по &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Астон Вилла» и «Ман Сити» забивают больше всех в АПЛ. Уоткинс, Холанн и Альварес зажгут на «Вилла Парк»

А вот ничья москвичей в матче с «Сочи» стоила двух миллионов другому клиенту, который стал автором крупнейшего проигрыша на РПЛ в ноябре. Игрок поставил на победу «Динамо», считавшегося фаворитом, однако южане сумели вырвать ничью, притом что москвичи по ходу встречи вели со счетом 3:1.

Еще один игрок потерял 1 000 000 рублей на такой же ставке. Пари было заключено в лайве, но это не помогло его автору точнее спрогнозировать исход встречи.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
0
Читайте также
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы
Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Популярное видео
Водопад голов! «Спартак» — «Динамо» — 8:7 ОТ
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» стал самым популярным спортивным событием в ноябре в PARI
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости