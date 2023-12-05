Все вокруг в шоке от «МЮ» и тен Хага. Матч против «Челси» — один из последних для тренера в Манчестере?
6 декабря в 15-м туре АПЛ сойдутся топ-клубы — неудачники английского сезона — «МЮ» и «Челси». Команды встретятся на стадионе «Олд Траффорд» в 23.15 по московскому времени. В России игра транслироваться не будет. Главным арбитром назначен Крис Кавана.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 6 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали фаворитом «Челси». На победу синих можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.65 (24%), успех «МЮ» — за 2.90 (34%).
Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.60. К слову, манкунианцы не проигрывают лондонцам в АПЛ 11 матчей кряду.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.
На то, что соперники обменяются голами, котировка — 1.52. Условие «обе забьют — нет» идет за 2.55.
Три из четырех последних встреч между командами завершились со счетом 1:1. Если новая битва завершится так же, сыграет коэффициент 8.00.
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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и анализ матча 15-го тура АПЛ 6 декабря 2023 года
«Если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Челси», «Борнмуту» и «Баварии», я не понимаю, как тен Хаг сохранит свою должность. Их игра против «Ньюкасла» — один из самых односторонних матчей, которые я когда-либо видел в АПЛ. Считаю, что это был позор», — заявил бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.
На «МЮ» действительно больно смотреть. В прошлом сезоне команду из последних сил тащил на себе Маркус Рэшфорд, выдававший сумасшедшие голевые серии и приносивший команде очки. В этом розыгрыше у англичанина не идет (он оформил 2+3 во всех турнирах за клуб), и манкунианцы сразу поплыли. В ЛЧ они занимают последнее место в группе, где должны были стать вторыми, не победив ни разу. Вылетели из Кубка лиги, а в АПЛ идут седьмыми. Отставание в девять очков от лидера — всего лишь везение. Во главе таблицы слишком все переменчиво.
До встречи с «Ньюкаслом» в последнем туре «МЮ» шел на серии из трех побед подряд, но все они были добыты против мелких клубов — «Фулхэма» (1:0), «Лутона» (1:0) и замыкающего таблицу «Эвертона» (3:0). Встреча с «сороками» обнажила шаткую игру «Юнайтед» (0:1). Чуть ранее то же самое в ЛЧ продемонстрировал «Галатасарай», влегкую отыгравшийся с 1:3. Возможно, дело в отсутствии единства — на неделе инсайдеры сообщили, что половина игроков не поддерживает тен Хага.
В ближайшем матче «МЮ» предстоит сыграть с выздоравливающим «Челси». Синие пока идут в таблице ниже манкунианцев (19 очков против 24), но в их игре хотя бы виден какой-то прогресс. Да, совсем недавно лондонцы были разгромлены все тем же «Ньюкаслом», но перед этим были победы над «Тоттенхэмом» (4:1) и ничья с «Сити» (4:4), триумф над «Брайтоном» в меньшинстве (3:2).
Удивительно, но перед предстоящей встречей у Почеттино даже отсутствующих меньше, чем у соперника. У «Челси» недоступны Галлахер, Чалоба, Фофана, Чилуэлл и Чуквуэмека. У «МЮ» — Диалло, Каземиро, Маласия, Мартинес, Маунт, Санчо, Эванс и Эриксен.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
«Челси» показывает более привлекательный футбол, а еще на них меньше давления — все внимание сейчас тен Хагу, чье кресло шатается, как маятник. Плюс у синих все же плотнее заявка и больше возможностей для усиления игры. Думается, что эти факторы помогут им набрать три очка и окончательно уничтожить «Юнайтед» в глазах общественности.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4