Голландский тренер топит великий клуб.

6 декабря в 15-м туре АПЛ сойдутся топ-клубы — неудачники английского сезона — «МЮ» и «Челси». Команды встретятся на стадионе «Олд Траффорд» в 23.15 по московскому времени. В России игра транслироваться не будет. Главным арбитром назначен Крис Кавана.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 6 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали фаворитом «Челси». На победу синих можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.65 (24%), успех «МЮ» — за 2.90 (34%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.60. К слову, манкунианцы не проигрывают лондонцам в АПЛ 11 матчей кряду.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

На то, что соперники обменяются голами, котировка — 1.52. Условие «обе забьют — нет» идет за 2.55.

Три из четырех последних встреч между командами завершились со счетом 1:1. Если новая битва завершится так же, сыграет коэффициент 8.00.

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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и анализ матча 15-го тура АПЛ 6 декабря 2023 года

«Если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Челси», «Борнмуту» и «Баварии», я не понимаю, как тен Хаг сохранит свою должность. Их игра против «Ньюкасла» — один из самых односторонних матчей, которые я когда-либо видел в АПЛ. Считаю, что это был позор», — заявил бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.

На «МЮ» действительно больно смотреть. В прошлом сезоне команду из последних сил тащил на себе Маркус Рэшфорд, выдававший сумасшедшие голевые серии и приносивший команде очки. В этом розыгрыше у англичанина не идет (он оформил 2+3 во всех турнирах за клуб), и манкунианцы сразу поплыли. В ЛЧ они занимают последнее место в группе, где должны были стать вторыми, не победив ни разу. Вылетели из Кубка лиги, а в АПЛ идут седьмыми. Отставание в девять очков от лидера — всего лишь везение. Во главе таблицы слишком все переменчиво.

До встречи с «Ньюкаслом» в последнем туре «МЮ» шел на серии из трех побед подряд, но все они были добыты против мелких клубов — «Фулхэма» (1:0), «Лутона» (1:0) и замыкающего таблицу «Эвертона» (3:0). Встреча с «сороками» обнажила шаткую игру «Юнайтед» (0:1). Чуть ранее то же самое в ЛЧ продемонстрировал «Галатасарай», влегкую отыгравшийся с 1:3. Возможно, дело в отсутствии единства — на неделе инсайдеры сообщили, что половина игроков не поддерживает тен Хага.

В ближайшем матче «МЮ» предстоит сыграть с выздоравливающим «Челси». Синие пока идут в таблице ниже манкунианцев (19 очков против 24), но в их игре хотя бы виден какой-то прогресс. Да, совсем недавно лондонцы были разгромлены все тем же «Ньюкаслом», но перед этим были победы над «Тоттенхэмом» (4:1) и ничья с «Сити» (4:4), триумф над «Брайтоном» в меньшинстве (3:2).

Удивительно, но перед предстоящей встречей у Почеттино даже отсутствующих меньше, чем у соперника. У «Челси» недоступны Галлахер, Чалоба, Фофана, Чилуэлл и Чуквуэмека. У «МЮ» — Диалло, Каземиро, Маласия, Мартинес, Маунт, Санчо, Эванс и Эриксен.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

«Челси» показывает более привлекательный футбол, а еще на них меньше давления — все внимание сейчас тен Хагу, чье кресло шатается, как маятник. Плюс у синих все же плотнее заявка и больше возможностей для усиления игры. Думается, что эти факторы помогут им набрать три очка и окончательно уничтожить «Юнайтед» в глазах общественности.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.75.

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