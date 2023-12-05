Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

5 декабря, 23:55

Все вокруг в шоке от «МЮ» и тен Хага. Матч против «Челси» — один из последних для тренера в Манчестере?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 6 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрик тен Хаг.
Фото Getty Images
Голландский тренер топит великий клуб.

6 декабря в 15-м туре АПЛ сойдутся топ-клубы — неудачники английского сезона — «МЮ» и «Челси». Команды встретятся на стадионе «Олд Траффорд» в 23.15 по московскому времени. В России игра транслироваться не будет. Главным арбитром назначен Крис Кавана.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 6 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали фаворитом «Челси». На победу синих можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.65 (24%), успех «МЮ» — за 2.90 (34%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.60. К слову, манкунианцы не проигрывают лондонцам в АПЛ 11 матчей кряду.

Джуд Беллингем. Клиент ФОНБЕТ поставил 1000 рублей на экспресс из четырех матчей ЛЧ и забрал 950 000. Его выручили Беллингем и Жоау Мариу

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

На то, что соперники обменяются голами, котировка — 1.52. Условие «обе забьют — нет» идет за 2.55.

Три из четырех последних встреч между командами завершились со счетом 1:1. Если новая битва завершится так же, сыграет коэффициент 8.00.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и анализ матча 15-го тура АПЛ 6 декабря 2023 года

«Если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Челси», «Борнмуту» и «Баварии», я не понимаю, как тен Хаг сохранит свою должность. Их игра против «Ньюкасла» — один из самых односторонних матчей, которые я когда-либо видел в АПЛ. Считаю, что это был позор», — заявил бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.

На «МЮ» действительно больно смотреть. В прошлом сезоне команду из последних сил тащил на себе Маркус Рэшфорд, выдававший сумасшедшие голевые серии и приносивший команде очки. В этом розыгрыше у англичанина не идет (он оформил 2+3 во всех турнирах за клуб), и манкунианцы сразу поплыли. В ЛЧ они занимают последнее место в группе, где должны были стать вторыми, не победив ни разу. Вылетели из Кубка лиги, а в АПЛ идут седьмыми. Отставание в девять очков от лидера — всего лишь везение. Во главе таблицы слишком все переменчиво.

&laquo;Ювентус&raquo; празднует победу над &laquo;Монцей&raquo;. 1,5 млн со ставки в 80 рублей! У клиента ФОНБЕТ доехал экспресс из 20 событий с коэффициентом 18 339

До встречи с «Ньюкаслом» в последнем туре «МЮ» шел на серии из трех побед подряд, но все они были добыты против мелких клубов — «Фулхэма» (1:0), «Лутона» (1:0) и замыкающего таблицу «Эвертона» (3:0). Встреча с «сороками» обнажила шаткую игру «Юнайтед» (0:1). Чуть ранее то же самое в ЛЧ продемонстрировал «Галатасарай», влегкую отыгравшийся с 1:3. Возможно, дело в отсутствии единства — на неделе инсайдеры сообщили, что половина игроков не поддерживает тен Хага.

В ближайшем матче «МЮ» предстоит сыграть с выздоравливающим «Челси». Синие пока идут в таблице ниже манкунианцев (19 очков против 24), но в их игре хотя бы виден какой-то прогресс. Да, совсем недавно лондонцы были разгромлены все тем же «Ньюкаслом», но перед этим были победы над «Тоттенхэмом» (4:1) и ничья с «Сити» (4:4), триумф над «Брайтоном» в меньшинстве (3:2).

Удивительно, но перед предстоящей встречей у Почеттино даже отсутствующих меньше, чем у соперника. У «Челси» недоступны Галлахер, Чалоба, Фофана, Чилуэлл и Чуквуэмека. У «МЮ» — Диалло, Каземиро, Маласия, Мартинес, Маунт, Санчо, Эванс и Эриксен.

Эрлинг Холанн с&nbsp;партнерами по &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Астон Вилла» и «Ман Сити» забивают больше всех в АПЛ. Уоткинс, Холанн и Альварес зажгут на «Вилла Парк»

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

«Челси» показывает более привлекательный футбол, а еще на них меньше давления — все внимание сейчас тен Хагу, чье кресло шатается, как маятник. Плюс у синих все же плотнее заявка и больше возможностей для усиления игры. Думается, что эти факторы помогут им набрать три очка и окончательно уничтожить «Юнайтед» в глазах общественности.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.75.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
0
Читайте также
В Минобороны Израиля сообщили об утрате контроля ХАМАС над сектором Газа
Немецкий журналист назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим просчетом США
В Госдепе заявили об исчерпании администрацией США средств для Украины
Заседание СБ ООН по проблеме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря
Популярное видео
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астон Вилла» и «Ман Сити» забивают больше всех в АПЛ. Уоткинс, Холанн и Альварес зажгут на «Вилла Парк»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости