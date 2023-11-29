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«Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Галатасарая»

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«МЮ».
Фото Global Look Press

В среду, 29 ноября, «Галатасарай» примет «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча конкурентов по квартету А пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле и начнется в 20.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов.

Лига чемпионов. Группа A
29 нояб, 20:45. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
Ман. Юнайтед

Букмекеры не выделяют в предстоящем поединке фаворита. Пари на победу хозяев принимаются за 2.70, что соответствует 36% вероятности. Успех «красных дьяволов» оценивается коэффициентом 2.55 (38%), а ничья идет за 3.85 (около 26%).

Большинство клиентов считают, что «красным дьяволам» удастся взять реванш. На победу британцев приходится 82% от всего объема пари на исход поединка. Для сравнения, на успех хозяев сделано 16% и еще 2% приходится на ничейный исход.

По оценкам аналитиков, соперники порадуют зрителей результативным футболом и забьют на двоих минимум три мяча. Поставить на это можно за 1.58, в то время как обратный результат (ТМ 2.5) котируется за 2.35. Стоит отметить, что во всех четырех матчах группового этапа ЛЧ с участием «Галатасарая» ставка на ТБ 2.5 оказывалась выигрышной. «МЮ» также становится участником результативных встреч — в трех из четырех матчей этой команды забивали не менее трех мячей.

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В Манчестере английский клуб неожиданно уступил со счетом 2:3, забив при этом первым. Поставить на то, что обе команды снова отличатся, можно за 1.50.

Если говорить о ставках на точный счет, то наиболее вероятным исходом считается ничья 1:1 с коэффициентом 8.00. Вероятность того, что хозяева откроют счет, оценивается коэффициентом 1.95, если же это сделают гости — сыграет ставка за 1.88. Заключить пари на то, что команда Эрика тен Хага будет проигрывать по ходу матча и не уступит, можно за 4.10.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов букмекера — 220 000 рублей на то, что «МЮ» забьет один или два мяча, по коэффициенту 1.58. Клиент включил этот прогноз в экспресс из трех событий ЛЧ с общим коэффициентом 4.48.

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«Галатасарай» идет на третьем месте в группе A, опережая «МЮ» на одно очко. В случае победы стамбульский клуб существенно повысит свои шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Положение «красных дьяволов» при таком раскладе сильно осложнится. Лидер квартета — «Бавария» — показывает стопроцентный результат. Благодаря четырем победам в четырех встречах мюнхенский клуб обеспечил себе участие в плей-офф. Борьба за второе место в группе развернется между «Копенгагеном», «Галатасараем» и «МЮ», поскольку каждый из этих клубов имеет шансы на продолжение борьбы за трофей.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

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Пари Нижний Новгород

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