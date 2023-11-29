«Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Галатасарая»
В среду, 29 ноября, «Галатасарай» примет «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча конкурентов по квартету А пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле и начнется в 20.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов.
Букмекеры не выделяют в предстоящем поединке фаворита. Пари на победу хозяев принимаются за 2.70, что соответствует 36% вероятности. Успех «красных дьяволов» оценивается коэффициентом 2.55 (38%), а ничья идет за 3.85 (около 26%).
Большинство клиентов считают, что «красным дьяволам» удастся взять реванш. На победу британцев приходится 82% от всего объема пари на исход поединка. Для сравнения, на успех хозяев сделано 16% и еще 2% приходится на ничейный исход.
По оценкам аналитиков, соперники порадуют зрителей результативным футболом и забьют на двоих минимум три мяча. Поставить на это можно за 1.58, в то время как обратный результат (ТМ 2.5) котируется за 2.35. Стоит отметить, что во всех четырех матчах группового этапа ЛЧ с участием «Галатасарая» ставка на ТБ 2.5 оказывалась выигрышной. «МЮ» также становится участником результативных встреч — в трех из четырех матчей этой команды забивали не менее трех мячей.
В Манчестере английский клуб неожиданно уступил со счетом 2:3, забив при этом первым. Поставить на то, что обе команды снова отличатся, можно за 1.50.
Если говорить о ставках на точный счет, то наиболее вероятным исходом считается ничья 1:1 с коэффициентом 8.00. Вероятность того, что хозяева откроют счет, оценивается коэффициентом 1.95, если же это сделают гости — сыграет ставка за 1.88. Заключить пари на то, что команда Эрика тен Хага будет проигрывать по ходу матча и не уступит, можно за 4.10.
Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов букмекера — 220 000 рублей на то, что «МЮ» забьет один или два мяча, по коэффициенту 1.58. Клиент включил этот прогноз в экспресс из трех событий ЛЧ с общим коэффициентом 4.48.
«Галатасарай» идет на третьем месте в группе A, опережая «МЮ» на одно очко. В случае победы стамбульский клуб существенно повысит свои шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Положение «красных дьяволов» при таком раскладе сильно осложнится. Лидер квартета — «Бавария» — показывает стопроцентный результат. Благодаря четырем победам в четырех встречах мюнхенский клуб обеспечил себе участие в плей-офф. Борьба за второе место в группе развернется между «Копенгагеном», «Галатасараем» и «МЮ», поскольку каждый из этих клубов имеет шансы на продолжение борьбы за трофей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3