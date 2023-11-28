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28 ноября, 23:55

В прошлом году «Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России. Но сейчас у Тюкавина и Смолова не так много шансов

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Динамо» — «Зенит» 29 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Вильсон Изидор и Клаудиньо.
Фото Global Look Press
Питерцы замотивированы поквитаться за последние неудачи в играх с бело-голубыми.

В конце ноября стартует плей-офф FONBET Кубка России. В одной из пар 1/4 финала Пути РПЛ «Зенит» померяется силами с «Динамо». Первый матч состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 18.15 по столичному времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканале «Матч ТВ», а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.00 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Динамо» — «Зенит» 29 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Зенит» не только фаворитом всего противостояния, но и отдельного матча. Взять победу клуба из Санкт-Петербурга в Москве можно за 2.20, вероятность такого исхода — примерно 46%. Ничья предложена за 3.60 (23%), а триумф «Динамо» — за 3.25 (31%).

Бело-голубые не проиграли чемпиону в трех из пяти последних встреч во всех турнирах. Вариант 1Х оценен в 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.

Если в предстоящей встрече отличатся обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Если этого не произойдет, то 2.30.

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«Зенит» забивал минимум дважды в восьми из 11 последних матчей против «Динамо». Присмотритесь к ставке ИТБ2 (1.5) за 2.00.

Проход команды Сергея Семака в следующий раунд еще перед первым матчем можно взять за 1.35, коллектива Марцела Лички — за 3.20.

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«Динамо» — «Зенит»: прогноз и анализ матча плей-офф FONBET Кубка России 29 ноября 2023 года

Пожалуй, более яркой пары в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России получиться не могло. Динамовцы выжили в группе смерти со «Спартаком» и «Краснодаром» и должны быть в целом довольны попаданием в плей-офф даже со второго места — кто не помнит, они забили спасительный мяч в заключительном туре с «НН» за 30 секунд до истечения добавленного времени. Поэтому выбор у команды Лички был небольшой — они могли встретиться с «Зенитом», ЦСКА или «Локомотивом». Жребий пал на первых.

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Команды сыграют в Кубке второй год подряд: в 2023-м они сошлись в 1/16 Пути регионов, где права на ошибку ни у кого не было. Основное время того матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти москвичи совершили камбэк с 2:3. Правда, победа над основным фаворитом турнира ничего бело-голубым не дала, потому что уже в следующем раунде они пали жертвой «Акрона» (0:1).

В этом сезоне команды ждет двухраундовая дуэль, которая выявит участника полуфинала только осенью. Так что у Лички и Семака будет возможность переварить то, что произойдет в первой встрече. А произойти может все что угодно, потому что «Динамо» в последнее время составляет «Зениту» солидную оппозицию: например, в этом розыгрыше РПЛ Смолов и компания стали одной из трех команд, нанесших питерцам поражение (3:2 в РПЛ).

Но сейчас от коллектива из Санкт-Петербурга стоит ждать большего. Им не нужно экономить силы и играть резервным составом, потому в чемпионате вот-вот начнется пауза. Рвать жилы в попытке догнать «Краснодар» тоже уже не надо — по итогам прошедшего тура сине-бело-голубые обошли южан на одно очко. Можно наконец вложиться во второй по статусу турнир.

Без этого будет непросто, потому что дома «Динамо» выступает очень солидно: выиграло семь из девяти последних матчей. А вот на счету «Зенита» всего шесть побед в 11 играх.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Зенит»

«Динамо» перед встречей с «Зенитом» провело очень эмоциональный и энергозатратный матч РПЛ против ЦСКА — бело-голубым удался красивый камбэк со счета 1:2. «Зенит» же дома в лайт-режиме расправился с «Сочи» (3:0) и как минимум физически лучше готов к кубковому матчу.

Хотя бело-голубые не проиграли в девяти последних встречах во всех турнирах, их командный футбол вызывает вопросы — игроки часто допускают позиционные ошибки, которыми большинство соперников не пользуются. Но у «Зенита» состав значительно опытнее и ярче, чем у всех без исключения клубов РПЛ, поэтому они слабостями противника воспользоваться обязаны.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.62.

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Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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 5
И К Ж
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Виктор Александров

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 13 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 13 1 4
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