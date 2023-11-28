В прошлом году «Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России. Но сейчас у Тюкавина и Смолова не так много шансов
В конце ноября стартует плей-офф FONBET Кубка России. В одной из пар 1/4 финала Пути РПЛ «Зенит» померяется силами с «Динамо». Первый матч состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 18.15 по столичному времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканале «Матч ТВ», а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Динамо» — «Зенит» 29 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Зенит» не только фаворитом всего противостояния, но и отдельного матча. Взять победу клуба из Санкт-Петербурга в Москве можно за 2.20, вероятность такого исхода — примерно 46%. Ничья предложена за 3.60 (23%), а триумф «Динамо» — за 3.25 (31%).
Бело-голубые не проиграли чемпиону в трех из пяти последних встреч во всех турнирах. Вариант 1Х оценен в 1.70.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.
Если в предстоящей встрече отличатся обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Если этого не произойдет, то 2.30.
«Зенит» забивал минимум дважды в восьми из 11 последних матчей против «Динамо». Присмотритесь к ставке ИТБ2 (1.5) за 2.00.
Проход команды Сергея Семака в следующий раунд еще перед первым матчем можно взять за 1.35, коллектива Марцела Лички — за 3.20.
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«Динамо» — «Зенит»: прогноз и анализ матча плей-офф FONBET Кубка России 29 ноября 2023 года
Пожалуй, более яркой пары в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России получиться не могло. Динамовцы выжили в группе смерти со «Спартаком» и «Краснодаром» и должны быть в целом довольны попаданием в плей-офф даже со второго места — кто не помнит, они забили спасительный мяч в заключительном туре с «НН» за 30 секунд до истечения добавленного времени. Поэтому выбор у команды Лички был небольшой — они могли встретиться с «Зенитом», ЦСКА или «Локомотивом». Жребий пал на первых.
Команды сыграют в Кубке второй год подряд: в 2023-м они сошлись в 1/16 Пути регионов, где права на ошибку ни у кого не было. Основное время того матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти москвичи совершили камбэк с 2:3. Правда, победа над основным фаворитом турнира ничего бело-голубым не дала, потому что уже в следующем раунде они пали жертвой «Акрона» (0:1).
В этом сезоне команды ждет двухраундовая дуэль, которая выявит участника полуфинала только осенью. Так что у Лички и Семака будет возможность переварить то, что произойдет в первой встрече. А произойти может все что угодно, потому что «Динамо» в последнее время составляет «Зениту» солидную оппозицию: например, в этом розыгрыше РПЛ Смолов и компания стали одной из трех команд, нанесших питерцам поражение (3:2 в РПЛ).
Но сейчас от коллектива из Санкт-Петербурга стоит ждать большего. Им не нужно экономить силы и играть резервным составом, потому в чемпионате вот-вот начнется пауза. Рвать жилы в попытке догнать «Краснодар» тоже уже не надо — по итогам прошедшего тура сине-бело-голубые обошли южан на одно очко. Можно наконец вложиться во второй по статусу турнир.
Без этого будет непросто, потому что дома «Динамо» выступает очень солидно: выиграло семь из девяти последних матчей. А вот на счету «Зенита» всего шесть побед в 11 играх.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Зенит»
«Динамо» перед встречей с «Зенитом» провело очень эмоциональный и энергозатратный матч РПЛ против ЦСКА — бело-голубым удался красивый камбэк со счета 1:2. «Зенит» же дома в лайт-режиме расправился с «Сочи» (3:0) и как минимум физически лучше готов к кубковому матчу.
Хотя бело-голубые не проиграли в девяти последних встречах во всех турнирах, их командный футбол вызывает вопросы — игроки часто допускают позиционные ошибки, которыми большинство соперников не пользуются. Но у «Зенита» состав значительно опытнее и ярче, чем у всех без исключения клубов РПЛ, поэтому они слабостями противника воспользоваться обязаны.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.62.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3