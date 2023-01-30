«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: команде Хау осталось всего два шага до первого трофея в эпоху шейхов
31 января «Ньюкасл» и «Саутгемптон» сыграют в ответном полуфинале Кубка Лиги: в первой встрече «сороки» добыли минимальную победу (1:0). Предстоящая встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России этот турнир не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Лиги «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 31 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу «сорок» в основное время можно с коэффициентом 1.47, вероятность — примерно 67%. Успех «святых» доступен за 7.80 (12%), даже на ничью предложена гораздо меньшая котировка 4.40 (21%).
Поставить на проход команды Эдди Хау в финал можно за крошечные 1.06, этот рынок у гостей идет за 11.0.
Команды встретятся уже в третий раз за сезон: помимо первого полуфинала Кубка Лиги, они провели игру в чемпионате. Оба раза «Ньюкасл» победил — 4:1 и 1:0. «Сороки» не проигрывают «Саутгемптону» уже на протяжении пяти матчей во всех турнирах (четыре победы). Рынок на то, что «святые» хотя бы не уступят в предстоящей встрече, оценен в 2.80.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на серьезное преимущество хозяев:
• победа «Ньюкасла» 1:0 идет за 5.70;
• успех 2:0 — за 6.00;
• ничья 1:1 — за 7.70.
Аналитики не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.
«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз и анализ матча Кубка Лиги 31 января 2023 года
Команды по-разному выступают в этом сезоне, но при этом обе пробились в полуфинал Кубка Лиги. «Ньюкасл» летит третьим в АПЛ и борется за попадание в Лигу чемпионов. Это происходит в первый полноценный сезон после покупки клуба Суверенным фондом Саудовской Аравии. «Саутгемптон» — один из главных аутсайдеров английской элиты: команда Нейтана Джонса занимает последнее место в АПЛ и всерьез рискует вылететь.
При этом первый полуфинал получился достаточно равным: «сороки» забили единственный мяч только на 73-й, а спустя четыре минуты ВАР отменил ответный гол «святых». По статистическим показателям команды показали близкие результаты: 44% против 56% в пользу «сорок» по владению мячом, 13 против 15 по ударам («Ньюкасл») и по три попадания в створ.
Несмотря на провальные результаты по всему сезону, к предстоящей игре «святые» подъехали в неплохой форме: оформили четыре победы в шести последних матчах, а оба поражения потерпели с минимальным счетом 0:1. На этом отрезке они также победили «Манчестер Сити» в предыдущем раунде турнира.
«Ньюкасл» же показывает отличные результаты: в сезоне проиграл лишь дважды за 26 матчей во всех турнирах. Также команда Хау впечатляет действиями в обороне: пропустила лишь в одной из последних 10 игр во всех турнирах. Причем пробил «сорок» скромный «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии (1:2).
Верите, что в предстоящей игре отличатся оба коллектива? Этот рынок доступен за 2.16, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.70.
При этом «Ньюкасл» и забивает не слишком много: в последних 10 играх во всех турнирах отгрузил всего 10 мячей — ровно по голу в среднем за матч. Но с такой крепкой обороной зачастую и этого было достаточно для победы.
Прогноз и ставка на матч Кубка Лиги «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 31 января 2023 года
«Сороки» обладают каменной обороной, которая пропустила лишь в одном матче из последних 10 во всех турнирах. «Саутгемптон» же не слишком много забивает: в среднем по сезону оформляет 1.03 гола за игру, а в двух из последних трех «святые» вообще не забили ни разу. Также и сам «Ньюкасл» не слишком часто отличается: ровно по голу в последних 10 встречах во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2