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«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: команде Хау осталось всего два шага до первого трофея в эпоху шейхов

Прогноз и ставка на матч Кубка Лиги «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 31 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Эдди Хау.
Фото Global Look Press
«Сорокам» достаточно не проиграть для выхода в финал Кубка Лиги.

31 января «Ньюкасл» и «Саутгемптон» сыграют в ответном полуфинале Кубка Лиги: в первой встрече «сороки» добыли минимальную победу (1:0). Предстоящая встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России этот турнир не показывают.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
31 янв, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Лиги «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 31 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу «сорок» в основное время можно с коэффициентом 1.47, вероятность — примерно 67%. Успех «святых» доступен за 7.80 (12%), даже на ничью предложена гораздо меньшая котировка 4.40 (21%).

Поставить на проход команды Эдди Хау в финал можно за крошечные 1.06, этот рынок у гостей идет за 11.0.

Команды встретятся уже в третий раз за сезон: помимо первого полуфинала Кубка Лиги, они провели игру в чемпионате. Оба раза «Ньюкасл» победил — 4:1 и 1:0. «Сороки» не проигрывают «Саутгемптону» уже на протяжении пяти матчей во всех турнирах (четыре победы). Рынок на то, что «святые» хотя бы не уступят в предстоящей встрече, оценен в 2.80.

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Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на серьезное преимущество хозяев:

• победа «Ньюкасла» 1:0 идет за 5.70;

• успех 2:0 — за 6.00;

• ничья 1:1 — за 7.70.

Аналитики не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.

«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз и анализ матча Кубка Лиги 31 января 2023 года

Команды по-разному выступают в этом сезоне, но при этом обе пробились в полуфинал Кубка Лиги. «Ньюкасл» летит третьим в АПЛ и борется за попадание в Лигу чемпионов. Это происходит в первый полноценный сезон после покупки клуба Суверенным фондом Саудовской Аравии. «Саутгемптон» — один из главных аутсайдеров английской элиты: команда Нейтана Джонса занимает последнее место в АПЛ и всерьез рискует вылететь.

При этом первый полуфинал получился достаточно равным: «сороки» забили единственный мяч только на 73-й, а спустя четыре минуты ВАР отменил ответный гол «святых». По статистическим показателям команды показали близкие результаты: 44% против 56% в пользу «сорок» по владению мячом, 13 против 15 по ударам («Ньюкасл») и по три попадания в створ.

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Несмотря на провальные результаты по всему сезону, к предстоящей игре «святые» подъехали в неплохой форме: оформили четыре победы в шести последних матчах, а оба поражения потерпели с минимальным счетом 0:1. На этом отрезке они также победили «Манчестер Сити» в предыдущем раунде турнира.

«Ньюкасл» же показывает отличные результаты: в сезоне проиграл лишь дважды за 26 матчей во всех турнирах. Также команда Хау впечатляет действиями в обороне: пропустила лишь в одной из последних 10 игр во всех турнирах. Причем пробил «сорок» скромный «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии (1:2).

Верите, что в предстоящей игре отличатся оба коллектива? Этот рынок доступен за 2.16, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.70.

При этом «Ньюкасл» и забивает не слишком много: в последних 10 играх во всех турнирах отгрузил всего 10 мячей — ровно по голу в среднем за матч. Но с такой крепкой обороной зачастую и этого было достаточно для победы.

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Прогноз и ставка на матч Кубка Лиги «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 31 января 2023 года

«Сороки» обладают каменной обороной, которая пропустила лишь в одном матче из последних 10 во всех турнирах. «Саутгемптон» же не слишком много забивает: в среднем по сезону оформляет 1.03 гола за игру, а в двух из последних трех «святые» вообще не забили ни разу. Также и сам «Ньюкасл» не слишком часто отличается: ровно по голу в последних 10 встречах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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