У нигерийца семь голов в последних четырех матчах, у миланского дуэта — 25 в 28.

31 января в первом матче 1/4 Кубка Италии «Интер» сразится с «Аталантой». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Интер» — «Аталанта» 31 января 2023 года

«Интер» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.98, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (27%), успех «Аталанты» — за 4.20 (22%).

На то, что бергамаски не проиграют, котировка — 1.88.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14. В последнем матче в ноябре 2022 года команды сыграли 3:2 в пользу «Интера».

Вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.70, «обе забьют — нет» — 2.15.

Пенальти можно оформить за 2.67. 11-метровый назначался в двух матчах из трех последних между этими соперниками.

Наилучшие шансы отличиться у Ромелу Лукаку, считают эксперты. На гол бельгийца коэффициент — 2.60. На точный удар Лаутаро Мартинеса — 2.70. У «Аталанты» атака будет держаться на Дуване Сапате (3.10) и Луисе Муриэле (3.20).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 7.00;

1:0 в пользу «Интера» — за 7.90;

2:1 — за 8.00.

Выход «Интера» в следующий раунд с учетом дополнительного времени и серии пенальти идет за 1.49, «Аталанты» — за 2.75.

«Интер» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча 1/4 Кубка Италии 31 января 2023 года

Команды подходят к очной встрече в Кубке Италии на позитиве: «Интер» в последнем туре серии А переиграл «Кремонезе» (2:1), а «Аталанта» — «Сампдорию» (2:0). «Нерадзурри» воспользовались поражением «Милана» и поднялись на второе место, а бергамаски вошли в топ-4. Будущие соперники продолжают погоню за «Наполи», хотя отставание очень велико: 13 и 15 очков соответственно.

Если бы в лучшей форме был Ромелу Лукаку, «Интер» мог рассчитывать на еще лучшие результаты, но бельгиец захандрил. К счастью для фанатов миланского клуба, эффективны два других форварда: у Лаутаро 14+6 в 28 матчах сезона, у Джеко — 11+5. В чемпионате команда Симоне Индзаги забивает в среднем два мяча за игру (40 голов в 20 встречах).

На то, что «Интер» и «Аталанте» забьет минимум дважды, котировка — 1.80.

Бергамаски не знают поражений после паузы на чемпионат мира: четыре победы и две ничьи. Причем три победы были очень уверенными: 8:2 у «Салернитаны», 5:2 у «Специи» в Кубке и 2:0 у «Сампдории». Кроме того были ничьи 3:3 с «Ювентусом» и 2:2 со «Специей» в чемпионате. В шести играх бывшая команда Миранчука оформила 22 гола — 3.66 за 90 минут.

В шикарной форме находится нигерийский форвард Адемола Лукман — в четырех крайних матчах во всех турнирах он забил семь мячей. Именно его стоит больше всего опасаться защитникам «Интера», а не Муриэля или Сапату.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Аталанта»

В обеих командах выступают очень яркие и результативные нападающие: у миланцев 25 голов на двоих во во всех турнирах записали Джеко с Лаутаро, у бергамасков в огне Лукман — в бомбардирской гонке серии А он уступает только Осимхену из «Наполи» (14 против 12).

При этом оборону команд нельзя назвать эталонной. «Аталанта» отыграла всухую только два из десяти последних матчей, «Интер» в двух предыдущих играх пропустил от скромных «Кремонезе» и «Эмполи». Так что от очной встречи команд стоит ждать результативности — в трех из пяти последних они обменялись голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.