«Интер» — «Аталанта»: Лукман устроит горячую перестрелку с Лаутаро и Джеко
31 января в первом матче 1/4 Кубка Италии «Интер» сразится с «Аталантой». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Интер» — «Аталанта» 31 января 2023 года
«Интер» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.98, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (27%), успех «Аталанты» — за 4.20 (22%).
На то, что бергамаски не проиграют, котировка — 1.88.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14. В последнем матче в ноябре 2022 года команды сыграли 3:2 в пользу «Интера».
Вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.70, «обе забьют — нет» — 2.15.
Пенальти можно оформить за 2.67. 11-метровый назначался в двух матчах из трех последних между этими соперниками.
Наилучшие шансы отличиться у Ромелу Лукаку, считают эксперты. На гол бельгийца коэффициент — 2.60. На точный удар Лаутаро Мартинеса — 2.70. У «Аталанты» атака будет держаться на Дуване Сапате (3.10) и Луисе Муриэле (3.20).
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Выход «Интера» в следующий раунд с учетом дополнительного времени и серии пенальти идет за 1.49, «Аталанты» — за 2.75.
«Интер» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча 1/4 Кубка Италии 31 января 2023 года
Команды подходят к очной встрече в Кубке Италии на позитиве: «Интер» в последнем туре серии А переиграл «Кремонезе» (2:1), а «Аталанта» — «Сампдорию» (2:0). «Нерадзурри» воспользовались поражением «Милана» и поднялись на второе место, а бергамаски вошли в топ-4. Будущие соперники продолжают погоню за «Наполи», хотя отставание очень велико: 13 и 15 очков соответственно.
Если бы в лучшей форме был Ромелу Лукаку, «Интер» мог рассчитывать на еще лучшие результаты, но бельгиец захандрил. К счастью для фанатов миланского клуба, эффективны два других форварда: у Лаутаро 14+6 в 28 матчах сезона, у Джеко — 11+5. В чемпионате команда Симоне Индзаги забивает в среднем два мяча за игру (40 голов в 20 встречах).
На то, что «Интер» и «Аталанте» забьет минимум дважды, котировка — 1.80.
Бергамаски не знают поражений после паузы на чемпионат мира: четыре победы и две ничьи. Причем три победы были очень уверенными: 8:2 у «Салернитаны», 5:2 у «Специи» в Кубке и 2:0 у «Сампдории». Кроме того были ничьи 3:3 с «Ювентусом» и 2:2 со «Специей» в чемпионате. В шести играх бывшая команда Миранчука оформила 22 гола — 3.66 за 90 минут.
В шикарной форме находится нигерийский форвард Адемола Лукман — в четырех крайних матчах во всех турнирах он забил семь мячей. Именно его стоит больше всего опасаться защитникам «Интера», а не Муриэля или Сапату.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Аталанта»
В обеих командах выступают очень яркие и результативные нападающие: у миланцев 25 голов на двоих во во всех турнирах записали Джеко с Лаутаро, у бергамасков в огне Лукман — в бомбардирской гонке серии А он уступает только Осимхену из «Наполи» (14 против 12).
При этом оборону команд нельзя назвать эталонной. «Аталанта» отыграла всухую только два из десяти последних матчей, «Интер» в двух предыдущих играх пропустил от скромных «Кремонезе» и «Эмполи». Так что от очной встречи команд стоит ждать результативности — в трех из пяти последних они обменялись голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2