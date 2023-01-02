ЦСКА — «Динамо» Москва: возвращение Слепышева не поможет армейцам разгромно победить в дерби
3 января в КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в 17.55 мск ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 3 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА абсолютным фаворитом. На победу армейцев в основное время предложен коэффициент 1.84, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (22%), успех «Динамо» — за очень близкие 4.10 (24%).
На триумф красно-синих с учетом овертайма и серии буллитов котировка — 1.44, на победу бело-голубых — 2.90.
Вариант «Динамо» не проиграет в основное время" оценен в 1.96.
Также можно подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.60. Ф1(-1.5) в таком случае предложена за 2.34.
Эксперты предполагают, что командам по силам забить хотя бы пять голов: на ТБ 4.5 шайбы коэффициент — 1.80.
Забросят ли обе команды по две шайбы? Такой исход доступен за 2.08.
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ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз и анализ матча КХЛ 3 января 2022 года
ЦСКА и «Динамо» встречались в самом конце 2022 года — 26 декабря бело-голубые победили в основное время со счетом 2:1. Для команды Алексея Кудашова тот успех стал пятым подряд, а сейчас серия насчитывает шесть матчей. Отличный отрезок позволил динамовцам закрепиться на пятом месте на «Западе» и в то же время приблизиться к лидерам — от идущего вторым «Локомотива» отставание всего шесть очков при игре в запасе.
ЦСКА впереди на два балла. После неудачи против «Динамо» армейцы одержали две отличные победы: переиграли СКА (3:1) и «Локомотив» (2:1 ОТ). Эти результаты снова подчеркнули нестабильность команды — в последних десяти встречах у коллектива Сергея Федорова пять поражений и пять выигрышей.
ЦСКА — один из лидеров сезона по заброшенным шайбам. На счету армейцев 132 гола, лучше показатель только у СКА (157). В то же время красно-синие обладают достаточно крепкой обороной: пропустили 97 шайб (четвертый показатель на «Западе» и пятый в КХЛ), в среднем — 2.20 за игру. На то, что «Динамо» забросит в предстоящей встрече хотя бы дважды, котировка — 1.63. Сами бело-голубые отличились 117 раз (2.6), а пропустили меньше армейцев — 95 (2.11).
В этом году матчи между командами получаются не очень результативными: завершились 3:1 в пользу ЦСКА и 2:1 в пользу «Динамо».
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» Москва
Динамовцы идут на серии из шести побед и находятся в отличной форме. Они забивают на протяжении 22 встреч, а в восьми из десяти последних забросили не менее двух шайб. Оставить свои ворота «сухими» у ЦСКА вряд ли получится.
Последний матч, который состоялся всего неделю назад, остался за «Динамо» (2:1). Да, у ЦСКА с тех пор в игру вернулись три хоккеиста, в том числе Антон Слепышев, но они вряд ли помогут разгромить соперника.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2