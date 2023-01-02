Динамовцы топово обороняются.

3 января в КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в 17.55 мск ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 3 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА абсолютным фаворитом. На победу армейцев в основное время предложен коэффициент 1.84, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (22%), успех «Динамо» — за очень близкие 4.10 (24%).

На триумф красно-синих с учетом овертайма и серии буллитов котировка — 1.44, на победу бело-голубых — 2.90.

Вариант «Динамо» не проиграет в основное время" оценен в 1.96.

Также можно подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.60. Ф1(-1.5) в таком случае предложена за 2.34.

Эксперты предполагают, что командам по силам забить хотя бы пять голов: на ТБ 4.5 шайбы коэффициент — 1.80.

Забросят ли обе команды по две шайбы? Такой исход доступен за 2.08.

Можете выбрать авторов голов в составах соперников:

на Константина Окулова коэффициент — 2.73;

на Джордана Уила — 3.00;

на Александра Скоренова — 2.73.

ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз и анализ матча КХЛ 3 января 2022 года

ЦСКА и «Динамо» встречались в самом конце 2022 года — 26 декабря бело-голубые победили в основное время со счетом 2:1. Для команды Алексея Кудашова тот успех стал пятым подряд, а сейчас серия насчитывает шесть матчей. Отличный отрезок позволил динамовцам закрепиться на пятом месте на «Западе» и в то же время приблизиться к лидерам — от идущего вторым «Локомотива» отставание всего шесть очков при игре в запасе.

ЦСКА впереди на два балла. После неудачи против «Динамо» армейцы одержали две отличные победы: переиграли СКА (3:1) и «Локомотив» (2:1 ОТ). Эти результаты снова подчеркнули нестабильность команды — в последних десяти встречах у коллектива Сергея Федорова пять поражений и пять выигрышей.

ЦСКА — один из лидеров сезона по заброшенным шайбам. На счету армейцев 132 гола, лучше показатель только у СКА (157). В то же время красно-синие обладают достаточно крепкой обороной: пропустили 97 шайб (четвертый показатель на «Западе» и пятый в КХЛ), в среднем — 2.20 за игру. На то, что «Динамо» забросит в предстоящей встрече хотя бы дважды, котировка — 1.63. Сами бело-голубые отличились 117 раз (2.6), а пропустили меньше армейцев — 95 (2.11).

В этом году матчи между командами получаются не очень результативными: завершились 3:1 в пользу ЦСКА и 2:1 в пользу «Динамо».

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» Москва

Динамовцы идут на серии из шести побед и находятся в отличной форме. Они забивают на протяжении 22 встреч, а в восьми из десяти последних забросили не менее двух шайб. Оставить свои ворота «сухими» у ЦСКА вряд ли получится.

Последний матч, который состоялся всего неделю назад, остался за «Динамо» (2:1). Да, у ЦСКА с тех пор в игру вернулись три хоккеиста, в том числе Антон Слепышев, но они вряд ли помогут разгромить соперника.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.60.