ЦСКА выиграл три подряд семиматчевые серии плей-офф КХЛ. Разрушит «Локомотив» черную магию москвичей?

Невозможно так часто останавливаться на краю пропасти.

29 марта в Москве состоится решающий седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 по столичному времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 18.45 мск. Счет в серии очевиден — 3:3.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 29 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом игры. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.65 (24%), успех «Локомотива» — за 3.20 (31%).

Ярославцы выиграли три из четырех последних матчей в этой серии. Вариант Х2 доступен за 1.66.

Также в предыдущих трех встречах соперники забросили меньше пяти шайб, поэтому есть смысл присмотреться к ставке на ТМ 4.5 за 1.60. ТБ 4.5 при этом идет за 2.33.

ЦСКА за 120 минут забросил «Локо» всего одну шайбу: ИТМ1 (2) доступен за 1.75, ИТБ2 (2) — за 2.04.

Победа москвичей и их проход в следующий раунд предложены за 1.66, ярославцев — за 2.21.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 29 марта 2023 года

ЦСКА и «Локомотив» выдают не самую яркую, но очень боевую серию. Хотя после четвертого матча казалось, что уже ничто не помешает армейцам стать участниками полуфинала. Однако ярославцы не просто проявили характер, но и показали, как нужно сдерживать мощную атаку москвичей. В последних двух матчах команда Сергея Федорова забросила всего одну шайбу — такую низкую результативность она не демонстрировала в этом сезоне ни разу.

«ЦСКА порой играет инертно. И мне кажется, что это идет от их главного тренера. Сергей Федоров стоит на лавке вообще без эмоций. Иногда разве что улыбнется, с игроками мало разговаривает. Надо жить вместе с командой, как будто ты сам постоянно находишься на поле. Поведение тренера создает фон, необходимый, чтобы выигрывать», — поделился мнением после поражения армейцев в шестом матче двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

К словам бывшего игрока «Спартака» особенно интересно будет прислушаться по ходу решающей игры. Хотя уже сейчас очевидно, что часть мыслей Майорова — истина. Например та, что про ЦСКА и его серость. Чего стоит только тот факт, что москвичи перебросали ярославцев лишь в одном из шести матчей, в заключительном. Тактика взять соперника качеством, а не количеством уже себя не оправдала.

Заключительный матч состоится в Москве, и это даст ЦСКА определенное преимущество. На своем льду армейцы выиграли у «Локо» 10 из 13 последних встреч. Правда, в этом сезоне у команд паритет (3:3) и равенство даже по заброшенным шайбам — 10:10. Но нельзя забывать, что красно-синие — короли седьмых матчей в плей-офф: для них это будет уже четвертый подобный сценарий подряд с учетом прошлогодних полуфинала и финала, и пока они неизменно выходили победителями.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Очень тяжело определиться с победителем: с одной стороны — ЦСКА и его победная серия в плей-офф, а также сильные результаты дома, а с другой — «Локомотив» и пойманный командой Никитина кураж. Поэтому лучше остановиться на проверенном варианте — тотале меньше 4.5 шайбы.

На кону путевка в полуфинал, а значит, цена ошибки вырастет в несколько раз. При этом ЦСКА с «Локомотивом» и до этого не демонстрировали чудеса результативности — «низ» прошел в восьми из 11 предыдущих игр. Сейчас же это должен быть матч чуть ли не до единственного попадания. Или максимум двух. Пылать лед точно не будет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.60.