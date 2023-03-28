ЦСКА выиграл три подряд семиматчевые серии плей-офф КХЛ. Разрушит «Локомотив» черную магию москвичей?
29 марта в Москве состоится решающий седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 по столичному времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 18.45 мск. Счет в серии очевиден — 3:3.
Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 29 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом игры. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.65 (24%), успех «Локомотива» — за 3.20 (31%).
Ярославцы выиграли три из четырех последних матчей в этой серии. Вариант Х2 доступен за 1.66.
Также в предыдущих трех встречах соперники забросили меньше пяти шайб, поэтому есть смысл присмотреться к ставке на ТМ 4.5 за 1.60. ТБ 4.5 при этом идет за 2.33.
ЦСКА за 120 минут забросил «Локо» всего одну шайбу: ИТМ1 (2) доступен за 1.75, ИТБ2 (2) — за 2.04.
Победа москвичей и их проход в следующий раунд предложены за 1.66, ярославцев — за 2.21.
ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 29 марта 2023 года
ЦСКА и «Локомотив» выдают не самую яркую, но очень боевую серию. Хотя после четвертого матча казалось, что уже ничто не помешает армейцам стать участниками полуфинала. Однако ярославцы не просто проявили характер, но и показали, как нужно сдерживать мощную атаку москвичей. В последних двух матчах команда Сергея Федорова забросила всего одну шайбу — такую низкую результативность она не демонстрировала в этом сезоне ни разу.
«ЦСКА порой играет инертно. И мне кажется, что это идет от их главного тренера. Сергей Федоров стоит на лавке вообще без эмоций. Иногда разве что улыбнется, с игроками мало разговаривает. Надо жить вместе с командой, как будто ты сам постоянно находишься на поле. Поведение тренера создает фон, необходимый, чтобы выигрывать», — поделился мнением после поражения армейцев в шестом матче двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
К словам бывшего игрока «Спартака» особенно интересно будет прислушаться по ходу решающей игры. Хотя уже сейчас очевидно, что часть мыслей Майорова — истина. Например та, что про ЦСКА и его серость. Чего стоит только тот факт, что москвичи перебросали ярославцев лишь в одном из шести матчей, в заключительном. Тактика взять соперника качеством, а не количеством уже себя не оправдала.
Заключительный матч состоится в Москве, и это даст ЦСКА определенное преимущество. На своем льду армейцы выиграли у «Локо» 10 из 13 последних встреч. Правда, в этом сезоне у команд паритет (3:3) и равенство даже по заброшенным шайбам — 10:10. Но нельзя забывать, что красно-синие — короли седьмых матчей в плей-офф: для них это будет уже четвертый подобный сценарий подряд с учетом прошлогодних полуфинала и финала, и пока они неизменно выходили победителями.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»
Очень тяжело определиться с победителем: с одной стороны — ЦСКА и его победная серия в плей-офф, а также сильные результаты дома, а с другой — «Локомотив» и пойманный командой Никитина кураж. Поэтому лучше остановиться на проверенном варианте — тотале меньше 4.5 шайбы.
На кону путевка в полуфинал, а значит, цена ошибки вырастет в несколько раз. При этом ЦСКА с «Локомотивом» и до этого не демонстрировали чудеса результативности — «низ» прошел в восьми из 11 предыдущих игр. Сейчас же это должен быть матч чуть ли не до единственного попадания. Или максимум двух. Пылать лед точно не будет.
Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4