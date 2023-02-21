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Сегодня, 22:15

«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба побьет Соболева и Промеса в первом официальном матче за железнодорожников?

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Артем Дзюба.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Рестарт сезона начнется с громкого дерби.

22 февраля состоится возвращение российского футбола, и он сразу подарит фанатам громкую вывеску — «Локомотив» сразится в FONBET Кубке России со «Спартаком». Встреча состоится в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Локомотива» — за 4.10 (23%).

Железнодорожники проиграли два последних очных матча, но это единственные поражения из пяти предыдущих встреч. Вариант 1Х идет за 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.77, тотал меньше 2.5 — за 2.12.

Только в двух из пяти последних очных игр соперники обменялись голами. Вариант «обе забьют» доступен за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.07.

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Отличится ли Артем Дзюба в первом официальном матче за «Локо» и сразу против бывшего клуба? На его гол можно поставить за 3.80.

Больше всего эксперты ждут забитый мяч от Александра Соболева (2.50), Квинси Промеса (2.70) и Шамара Николсона (2.70).

Получится ли дерби горячим? На пенальти коэффициент — 2.50, на удаление — 3.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.90.

На выход «Локомотива» в следующий раунд Кубка котировка — 4.10, «Спартака» — за 1.26.

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 22 февраля 2023 года

Все мы помним, насколько кошмарные результаты показывал «Локомотив» в первой части сезона. Железнодорожники спотыкались на каждом шагу, несмотря на мощную по меркам чемпионата России заявку. Москвичи были одними из немногих, кто летом сохранил лидеров и почти всех легионеров, но ничего хорошего из этого не получилось: «Локо» потерпел 10 поражений в 17 матчах и одержал всего три победы, а итогом стало 14-е место в шести очках от спасительной зоны.

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Неудивительно, что во время паузы руководство клуба, подпитываемое желаниями самих игроков, устроило чистку. В аренду ушли Педриньо, Керк, Раконьяц и Мампасси, а на их место приобрели проверенных российских игроков: Лантратов, Глушенков и Пиняев были куплены у «Химок» и «Крыльев», а Дзюба, Смольников и бывший защитник «Бенфики» Конти пришли свободными агентами.

Апгрейд команды позитивно сказался как минимум на результатах товарищеских матчей: «Локомотив» добыл пять побед в семи встречах и один раз проиграл. Здорово проявили себя многие новички, но болельщики пока так и не дождались гола от самого распиаренного новичка — Артема Дзюбы. Возможно, всю злость, энергию и голы форвард припас для своего «любимого» клуба.

Точные удары Артема будут кстати, потому что в последних матчах со «Спартаком» «Локо» выглядел неважно — в этом сезоне проиграл оба матча (0:1 и 1:2). При этом красно-белые на сборах тоже не дремали: выиграли четыре из пяти матчей и забрали Зимний кубок РПЛ. И это в отсутствие Квинси Промеса, который лечился, но должен быть готов к предстоящей встрече. Вместо него зажигали Николсон и особенно — отбывший дисквалификацию Кейта. Сенегалец забил два мяча, один из которых в ворота АГМК оказался победным.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

«Спартак» на сборах пропустил один мяч в пяти матчах, «Локомотив» — четыре в семи. У обоих показатели более чем приятные. При этом команды довольно много забили: красно-белые — 10 мячей, красно-зеленые — 13.

В составах будущих соперников есть классные нападающие и техничные полузащитники, а вот в обороне не всегда все гладко. Если у гостей многое держится на Джикии, то у хозяев зачастую перед воротами царит хаос. Вряд ли его получится избежать только благодаря Смольникову.

Несмотря на то что обычно дерби «Локо» и «Спартака» редко получаются результативными (обмен голами случился в половине случаев из десяти, но «верх» был пробит лишь четырежды), есть абсолютное ощущение, что сейчас команды готовы выдать что-то горячее. Железнодорожникам кубок особо сильно не нужен ввиду беды в чемпионате, коллективу Абаскаля — из-за борьбы за золото. Плюс не стоит забывать, что у команд есть право на ошибку — поражение по итогам двух матчей отправит слабейшего в Путь регионов. Поэтому закрываться нет смысла.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
11
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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