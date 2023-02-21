«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба побьет Соболева и Промеса в первом официальном матче за железнодорожников?
22 февраля состоится возвращение российского футбола, и он сразу подарит фанатам громкую вывеску — «Локомотив» сразится в FONBET Кубке России со «Спартаком». Встреча состоится в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.
Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года
Букмекеры считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Локомотива» — за 4.10 (23%).
Железнодорожники проиграли два последних очных матча, но это единственные поражения из пяти предыдущих встреч. Вариант 1Х идет за 1.96.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.77, тотал меньше 2.5 — за 2.12.
Только в двух из пяти последних очных игр соперники обменялись голами. Вариант «обе забьют» доступен за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.07.
Отличится ли Артем Дзюба в первом официальном матче за «Локо» и сразу против бывшего клуба? На его гол можно поставить за 3.80.
Больше всего эксперты ждут забитый мяч от Александра Соболева (2.50), Квинси Промеса (2.70) и Шамара Николсона (2.70).
Получится ли дерби горячим? На пенальти коэффициент — 2.50, на удаление — 3.20.
Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.90.
На выход «Локомотива» в следующий раунд Кубка котировка — 4.10, «Спартака» — за 1.26.
«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 22 февраля 2023 года
Все мы помним, насколько кошмарные результаты показывал «Локомотив» в первой части сезона. Железнодорожники спотыкались на каждом шагу, несмотря на мощную по меркам чемпионата России заявку. Москвичи были одними из немногих, кто летом сохранил лидеров и почти всех легионеров, но ничего хорошего из этого не получилось: «Локо» потерпел 10 поражений в 17 матчах и одержал всего три победы, а итогом стало 14-е место в шести очках от спасительной зоны.
Неудивительно, что во время паузы руководство клуба, подпитываемое желаниями самих игроков, устроило чистку. В аренду ушли Педриньо, Керк, Раконьяц и Мампасси, а на их место приобрели проверенных российских игроков: Лантратов, Глушенков и Пиняев были куплены у «Химок» и «Крыльев», а Дзюба, Смольников и бывший защитник «Бенфики» Конти пришли свободными агентами.
Апгрейд команды позитивно сказался как минимум на результатах товарищеских матчей: «Локомотив» добыл пять побед в семи встречах и один раз проиграл. Здорово проявили себя многие новички, но болельщики пока так и не дождались гола от самого распиаренного новичка — Артема Дзюбы. Возможно, всю злость, энергию и голы форвард припас для своего «любимого» клуба.
Точные удары Артема будут кстати, потому что в последних матчах со «Спартаком» «Локо» выглядел неважно — в этом сезоне проиграл оба матча (0:1 и 1:2). При этом красно-белые на сборах тоже не дремали: выиграли четыре из пяти матчей и забрали Зимний кубок РПЛ. И это в отсутствие Квинси Промеса, который лечился, но должен быть готов к предстоящей встрече. Вместо него зажигали Николсон и особенно — отбывший дисквалификацию Кейта. Сенегалец забил два мяча, один из которых в ворота АГМК оказался победным.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»
«Спартак» на сборах пропустил один мяч в пяти матчах, «Локомотив» — четыре в семи. У обоих показатели более чем приятные. При этом команды довольно много забили: красно-белые — 10 мячей, красно-зеленые — 13.
В составах будущих соперников есть классные нападающие и техничные полузащитники, а вот в обороне не всегда все гладко. Если у гостей многое держится на Джикии, то у хозяев зачастую перед воротами царит хаос. Вряд ли его получится избежать только благодаря Смольникову.
Несмотря на то что обычно дерби «Локо» и «Спартака» редко получаются результативными (обмен голами случился в половине случаев из десяти, но «верх» был пробит лишь четырежды), есть абсолютное ощущение, что сейчас команды готовы выдать что-то горячее. Железнодорожникам кубок особо сильно не нужен ввиду беды в чемпионате, коллективу Абаскаля — из-за борьбы за золото. Плюс не стоит забывать, что у команд есть право на ошибку — поражение по итогам двух матчей отправит слабейшего в Путь регионов. Поэтому закрываться нет смысла.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2