Рестарт сезона начнется с громкого дерби.

22 февраля состоится возвращение российского футбола, и он сразу подарит фанатам громкую вывеску — «Локомотив» сразится в FONBET Кубке России со «Спартаком». Встреча состоится в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (25%), успех «Локомотива» — за 4.10 (23%).

Железнодорожники проиграли два последних очных матча, но это единственные поражения из пяти предыдущих встреч. Вариант 1Х идет за 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.77, тотал меньше 2.5 — за 2.12.

Только в двух из пяти последних очных игр соперники обменялись голами. Вариант «обе забьют» доступен за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.07.

Отличится ли Артем Дзюба в первом официальном матче за «Локо» и сразу против бывшего клуба? На его гол можно поставить за 3.80.

Больше всего эксперты ждут забитый мяч от Александра Соболева (2.50), Квинси Промеса (2.70) и Шамара Николсона (2.70).

Получится ли дерби горячим? На пенальти коэффициент — 2.50, на удаление — 3.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.90.

На выход «Локомотива» в следующий раунд Кубка котировка — 4.10, «Спартака» — за 1.26.

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 22 февраля 2023 года

Все мы помним, насколько кошмарные результаты показывал «Локомотив» в первой части сезона. Железнодорожники спотыкались на каждом шагу, несмотря на мощную по меркам чемпионата России заявку. Москвичи были одними из немногих, кто летом сохранил лидеров и почти всех легионеров, но ничего хорошего из этого не получилось: «Локо» потерпел 10 поражений в 17 матчах и одержал всего три победы, а итогом стало 14-е место в шести очках от спасительной зоны.

Неудивительно, что во время паузы руководство клуба, подпитываемое желаниями самих игроков, устроило чистку. В аренду ушли Педриньо, Керк, Раконьяц и Мампасси, а на их место приобрели проверенных российских игроков: Лантратов, Глушенков и Пиняев были куплены у «Химок» и «Крыльев», а Дзюба, Смольников и бывший защитник «Бенфики» Конти пришли свободными агентами.

Апгрейд команды позитивно сказался как минимум на результатах товарищеских матчей: «Локомотив» добыл пять побед в семи встречах и один раз проиграл. Здорово проявили себя многие новички, но болельщики пока так и не дождались гола от самого распиаренного новичка — Артема Дзюбы. Возможно, всю злость, энергию и голы форвард припас для своего «любимого» клуба.

Точные удары Артема будут кстати, потому что в последних матчах со «Спартаком» «Локо» выглядел неважно — в этом сезоне проиграл оба матча (0:1 и 1:2). При этом красно-белые на сборах тоже не дремали: выиграли четыре из пяти матчей и забрали Зимний кубок РПЛ. И это в отсутствие Квинси Промеса, который лечился, но должен быть готов к предстоящей встрече. Вместо него зажигали Николсон и особенно — отбывший дисквалификацию Кейта. Сенегалец забил два мяча, один из которых в ворота АГМК оказался победным.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

«Спартак» на сборах пропустил один мяч в пяти матчах, «Локомотив» — четыре в семи. У обоих показатели более чем приятные. При этом команды довольно много забили: красно-белые — 10 мячей, красно-зеленые — 13.

В составах будущих соперников есть классные нападающие и техничные полузащитники, а вот в обороне не всегда все гладко. Если у гостей многое держится на Джикии, то у хозяев зачастую перед воротами царит хаос. Вряд ли его получится избежать только благодаря Смольникову.

Несмотря на то что обычно дерби «Локо» и «Спартака» редко получаются результативными (обмен голами случился в половине случаев из десяти, но «верх» был пробит лишь четырежды), есть абсолютное ощущение, что сейчас команды готовы выдать что-то горячее. Железнодорожникам кубок особо сильно не нужен ввиду беды в чемпионате, коллективу Абаскаля — из-за борьбы за золото. Плюс не стоит забывать, что у команд есть право на ошибку — поражение по итогам двух матчей отправит слабейшего в Путь регионов. Поэтому закрываться нет смысла.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.