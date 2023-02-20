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Сегодня, 17:00

Создай свой дизайн и выиграй футболку. PARI и ФК «Пари НН» запустили креативную акцию

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PARI.

Футбольный клуб «Пари НН» и букмекерская компания PARI, титульный спонсор команды, объединили любовь к футболу и креативное мышление, запустив акцию для творческих болельщиков. Победители смогут выиграть футболку нижегородского клуба с уникальным дизайном.

Весеннюю часть сезона-2022/23 нижегородцы проведут в обновленной экипировке, разработанной при участии PARI. Участникам акции предлагается угадать дизайн новой формы «Пари НН». С помощью конструктора на специальном сайте каждый сможет нарисовать свой эскиз игровой футболки и поделиться им в социальных сетях.

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Важным смысловым элементом новой формы «Пари НН» станут специальные паттерны, посвященные Нижнему Новгороду. Участникам конкурса для разработки дизайна будет предложен более широкий выбор паттернов — их также можно будет скачать для личного пользования.

Победителем конкурса станет каждый, кто угадает хотя бы два элемента, которые окажутся на будущей форме «Пари НН», и сделает ставку на футбол на сайте и в приложении PARI.

Выигравшим участникам достанутся уникальные игровые джерси команды. На каждую из них будут нанесены игровой номер по выбору победителя и его фамилия. Кроме того, на передней части футболок можно отпечатать широту и долготу любой дорогой для болельщика локации: это может быть домашний адрес, традиционное место прогулок или любимый паб.

Выиграть джерси можно и не делая ставку. Компания PARI также зарезервировала футболки для десяти человек, которые создадут самый стильный дизайн на сайте.

PARI.
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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