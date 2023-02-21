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«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: возвращение Нкунку и ярость Холанна добавят матчу яркости

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» 22 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
Нападающие забили на двоих в этом сезоне 49 мячей.

22 февраля в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Лейпцига». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Время начала трансляции — 22.45 мск. Главный арбитр — Сердар Гёзюбююк.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» 22 февраля 2023 года

«Горожане» — с огромным перевесом фавориты встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы предложен коэффициент 1.82. Вероятность этого исхода примерно 54%. На «Лейпциг» можно поставить за 4.70 (20%). Ничья оценена в 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет 4700 рублей, из которых 3700 — чистая прибыль.

Аналитики ожидают несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.

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На результативные действия от обеих команд котировка — 1.70. Обратный рынок доступен за 2.15.

Три наиболее вероятных исхода встречи:

  • ничья 1:1 оценена в 7.10;

  • победа «Ман Сити» 1:0 — в 7.90;

  • успех «горожан» 2:0 — в 8.90.

«Лейпциг» не проиграл в 19 из 21 последнего матча. Поставить на ничью или победу хозяев можно за 2.05.

«Красные быки» выиграли три из семи матчей в 2023 году, оформив три и более гола. «Горожане» победили с минимум тремя забитыми мячами в пяти встречах из 11. Ставка на то, что хотя бы одна команда отличится больше двух раз, доступна за 2.70.

В чемпионате Англии «Сити» заработал пять пенальти — больше только у «Вест Хэма» (шесть) и «Фулхэма» (семь). У «Лейпцига» четыре 11-метровых в бундеслиге. Поставить на 11-метровый в очном матче можно за 2.40.

«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 1/8 финала Лиги чемпионов 22 февраля 2023 года

«Лейпциг» идет на пятом месте в чемпионате Германии, но отстает от первой строчки всего на четыре очка. Команда Марко Розе в позапрошлом туре прервала шикарную беспроигрышную серию из 18 матчей, проиграв дома конкуренту за титул «Униону» (1:2).

На групповом этапе Лиги чемпионов «Лейпциг» стартовал неудачно: проиграл два первых матча «Шахтеру» (1:4) и «Реалу» (0:2), но собрался и выиграл оставшиеся четыре встречи, в том числе ответную с «Мадридом» (3:2). Это обеспечило вторую строчку и выход в плей-офф.

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В двух из пяти последних матчей у «Лейпцига» не сложилось в атаке: среди трех побед с общим счетом 8:2 затесались поражение от «Униона» (1:2) и ничья с «Кельном» (0:0). Это можно объяснить травмами ключевых игроков: лучшего бомбардира Кристофера Нкунку (17+5 в 24 матчах) и вингера Дани Ольмо (4+6 в 17 играх). Ожидается, что француз восстановится к игре против «Манчестер Сити», однако его форма вызывает вопросы.

Немцы уже играли с «горожанами» — на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22. Оба раза победил английский клуб (6:3, 2:1).

Но сейчас команду Гвардиолы тоже потряхивает. «Ман Сити» выиграл три из пяти последних матчей, в том числе у прямого конкурента за титул «Арсенала» (3:1). Но в следующем же туре потерял очки с «Ноттингемом» (1:1) и снова пропустил «канониров» на первую строчку. А перед этим проиграл «Тоттенхэму» (0:1).

На групповом этапе ЛЧ «горожане» выиграли четыре матча, а два свели к безголевым ничьим. Лучший бомбардир манкунианцев Эрлинг Холанн забил пять мячей в четырех матчах первого этапа — лучше него выступили лишь Мохамед Салах и Килиан Мбаппе, забившие по семь раз.

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Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» 22 февраля 2023 года

«Красные быки» — одна из лучших команд Германии по игре в атаке и в обороне. Больше, чем «Лейпциг» (43), в Германии заколачивают лишь «Бавария» (61) и «Боруссия» (44). А пропустил «РБ» всего 26 мячей (третье место в бундеслиге). Правда, за последние семь матчей команда Розе не вынула мяч из сетки только в двух встречах.

В то же время «Манчестер Сити» — самая забивающая команда чемпионата Англии (60). Но «горожане» потеряли концентрацию в обороне, пропустив в каждом из четырех последних матчей, а всего в 2023-м английский клуб лишь в трех матчах сохранил ворота сухими.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
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