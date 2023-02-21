Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» 22 февраля 2023 года

Нападающие забили на двоих в этом сезоне 49 мячей.

22 февраля в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Лейпцига». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Время начала трансляции — 22.45 мск. Главный арбитр — Сердар Гёзюбююк.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» 22 февраля 2023 года

«Горожане» — с огромным перевесом фавориты встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы предложен коэффициент 1.82. Вероятность этого исхода примерно 54%. На «Лейпциг» можно поставить за 4.70 (20%). Ничья оценена в 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет 4700 рублей, из которых 3700 — чистая прибыль.

Аналитики ожидают несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.

На результативные действия от обеих команд котировка — 1.70. Обратный рынок доступен за 2.15.

Три наиболее вероятных исхода встречи:

ничья 1:1 оценена в 7.10;

победа «Ман Сити» 1:0 — в 7.90;

успех «горожан» 2:0 — в 8.90.

«Лейпциг» не проиграл в 19 из 21 последнего матча. Поставить на ничью или победу хозяев можно за 2.05.

«Красные быки» выиграли три из семи матчей в 2023 году, оформив три и более гола. «Горожане» победили с минимум тремя забитыми мячами в пяти встречах из 11. Ставка на то, что хотя бы одна команда отличится больше двух раз, доступна за 2.70.

В чемпионате Англии «Сити» заработал пять пенальти — больше только у «Вест Хэма» (шесть) и «Фулхэма» (семь). У «Лейпцига» четыре 11-метровых в бундеслиге. Поставить на 11-метровый в очном матче можно за 2.40.

«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 1/8 финала Лиги чемпионов 22 февраля 2023 года

«Лейпциг» идет на пятом месте в чемпионате Германии, но отстает от первой строчки всего на четыре очка. Команда Марко Розе в позапрошлом туре прервала шикарную беспроигрышную серию из 18 матчей, проиграв дома конкуренту за титул «Униону» (1:2).

На групповом этапе Лиги чемпионов «Лейпциг» стартовал неудачно: проиграл два первых матча «Шахтеру» (1:4) и «Реалу» (0:2), но собрался и выиграл оставшиеся четыре встречи, в том числе ответную с «Мадридом» (3:2). Это обеспечило вторую строчку и выход в плей-офф.

В двух из пяти последних матчей у «Лейпцига» не сложилось в атаке: среди трех побед с общим счетом 8:2 затесались поражение от «Униона» (1:2) и ничья с «Кельном» (0:0). Это можно объяснить травмами ключевых игроков: лучшего бомбардира Кристофера Нкунку (17+5 в 24 матчах) и вингера Дани Ольмо (4+6 в 17 играх). Ожидается, что француз восстановится к игре против «Манчестер Сити», однако его форма вызывает вопросы.

Немцы уже играли с «горожанами» — на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22. Оба раза победил английский клуб (6:3, 2:1).

Но сейчас команду Гвардиолы тоже потряхивает. «Ман Сити» выиграл три из пяти последних матчей, в том числе у прямого конкурента за титул «Арсенала» (3:1). Но в следующем же туре потерял очки с «Ноттингемом» (1:1) и снова пропустил «канониров» на первую строчку. А перед этим проиграл «Тоттенхэму» (0:1).

На групповом этапе ЛЧ «горожане» выиграли четыре матча, а два свели к безголевым ничьим. Лучший бомбардир манкунианцев Эрлинг Холанн забил пять мячей в четырех матчах первого этапа — лучше него выступили лишь Мохамед Салах и Килиан Мбаппе, забившие по семь раз.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» 22 февраля 2023 года

«Красные быки» — одна из лучших команд Германии по игре в атаке и в обороне. Больше, чем «Лейпциг» (43), в Германии заколачивают лишь «Бавария» (61) и «Боруссия» (44). А пропустил «РБ» всего 26 мячей (третье место в бундеслиге). Правда, за последние семь матчей команда Розе не вынула мяч из сетки только в двух встречах.

В то же время «Манчестер Сити» — самая забивающая команда чемпионата Англии (60). Но «горожане» потеряли концентрацию в обороне, пропустив в каждом из четырех последних матчей, а всего в 2023-м английский клуб лишь в трех матчах сохранил ворота сухими.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.