Дзюба, Пиняев и Глушенков добавили класса атаке «Локомотива». Но дыры в обороне помогут «Краснодару»

В Черкизово готовится сумасшедшая битва.

18 марта в Москве столичный «Локомотив» постарается продлить победную серию в РПЛ до трех матчей. В 20-м туре команда Михаила Галактионова сыграет на «РЖД Арене» с «Краснодаром». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.15 мск. Обслужит игру арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 18 марта 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у команд близкие шансы на победу. Успех «Локомотива» предложен за 2.58, что приблизительно 38% вероятности исхода. Триумф «Краснодара» идет за 2.78 (36%), ничья — за 3.47 (26%).

«Быки» выиграли у «железнодорожников» три из четырех последних матчей и один раз сыграли вничью. На вариант Х2 котировка — 1.53.

У «Краснодара» «верх» по голам прошел в четырех из пяти предыдущих матчах во всех турнирах. ТБ 2.5 идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

Только в одной из четырех последних встреч соперники обменялись голами. Условие «обе забьют» предложено за скромные 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

ничья 1:1 доступна за 6.00;

2:1 в пользу «Локо» — за 9.00;

такой же результат в пользу «Краснодара» — за 9.25.

«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 20-го тура РПЛ 18 марта 2023 года

«Локомотив» солидно усилился в межсезонье, и это помогло команде поправить положение в чемпионате России: за два тура после возобновления РПЛ москвичи набрали шесть очков и выскочили из зоны стыковых матчей. Правда, только одна победа получилась легкой — в гостях у «Ростова» (3:1). В последней встрече «железнодорожники» чудом одолели «Ахмат»: с 20-й минуты играли 10-на-11, а с 59-й — 9-на-11, но удержали счет 1:0. Грозненцы разбазарили уйму моментов (23-6 по ударам), а в некоторых эпизодах выручил Илья Лантратов — как раз один из новичков клуба.

Если в чемпионате команда Михаила Галактионова радует своих фанатов, то в Кубке страны, наоборот, случился полный провал. Сначала красно-зеленые проиграли по сумме двух матчей «Спартаку» (0:1 и 2:4), опустились в нижнюю половину сетки, но и там не удержались — в 1/4 проиграли идущему в нижней половине таблицы ФНЛ «Акрону» (1:1, 6:7 по пенальти). Причем даже в случае успеха вылет был практически неминуем: Баринов, не имевший права выйти на поле из-за перебора желтых карточек в играх с красно-белыми, вывел команду с капитанской повязкой.

Хотя в РПЛ «Локомотив» по-прежнему одна из наименее забивающих (24 гола) и наиболее пропускающих (35), как минимум один показатель он способен существенно улучшить. С приходом Дзюбы, Пиняева и Глушенкова у москвичей появилось серьезное разнообразие в атаке. Теперь там играют ребята, которым есть что доказывать, а не уставшие от РПЛ легионеры. Неудивительно, что все четыре мяча в двух играх забили как раз новички: у Дзюбы хет-трик, у Пиняева — победный «Ахмату».

Что касается «Краснодара», то команда Владимира Ивича также вылетела из верхней части сетки Кубка России (проиграла ЦСКА — 0:3 и 1:0), но в нижней раздавила «Ахмат» (3:0). А вот в РПЛ, в отличие от «Локо», случилась неприятная потеря очков — ничья с угрюмым «Торпедо» (2:2). Тем не менее «быки» находятся в приличной форме: в четырех из пяти матчей играли первым номером и были лучше соперников. Особенно это отразилось во встрече с «Динамо», которое было обыграно 3:1.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Краснодар»

В 2022 году команды сыграли друг с другом четыре раза, и «Локомотив» лишь в одном матче добился ничьей — остальные три встречи проиграл, причем все всухую. Однако с приходом Дзюбы, Глушенкова и Пиняева мобилизовались все игроки атаки москвичей — отлично выглядят Миранчук и Камано. Эта пятерка способна продавить оборону «быков» и забить им хотя бы раз. Тем более на своем поле.

Что касается «Краснодара», то у него тоже появились несколько ярких исполнителей (например, полузащитники Кобнан и Кади. Также в здравии Джон Кордоба и Сперцян.

Атакующие линии стран превосходят игроков обороны (тем более у «Локо» не будет Ненахова, Магкеева и Фассона), поэтому стоит ждать яркого и результативного футбола. Обмен голами — меньшее, на что способны команды.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.84.