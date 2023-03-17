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17 марта, 19:25

Дзюба, Пиняев и Глушенков добавили класса атаке «Локомотива». Но дыры в обороне помогут «Краснодару»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 18 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Артем Дзюба.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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18 марта в Москве столичный «Локомотив» постарается продлить победную серию в РПЛ до трех матчей. В 20-м туре команда Михаила Галактионова сыграет на «РЖД Арене» с «Краснодаром». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.15 мск. Обслужит игру арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 18 марта 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у команд близкие шансы на победу. Успех «Локомотива» предложен за 2.58, что приблизительно 38% вероятности исхода. Триумф «Краснодара» идет за 2.78 (36%), ничья — за 3.47 (26%).

«Быки» выиграли у «железнодорожников» три из четырех последних матчей и один раз сыграли вничью. На вариант Х2 котировка — 1.53.

У «Краснодара» «верх» по голам прошел в четырех из пяти предыдущих матчах во всех турнирах. ТБ 2.5 идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

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Только в одной из четырех последних встреч соперники обменялись голами. Условие «обе забьют» предложено за скромные 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 доступна за 6.00;

  • 2:1 в пользу «Локо» — за 9.00;

  • такой же результат в пользу «Краснодара» — за 9.25.

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«Локомотив» солидно усилился в межсезонье, и это помогло команде поправить положение в чемпионате России: за два тура после возобновления РПЛ москвичи набрали шесть очков и выскочили из зоны стыковых матчей. Правда, только одна победа получилась легкой — в гостях у «Ростова» (3:1). В последней встрече «железнодорожники» чудом одолели «Ахмат»: с 20-й минуты играли 10-на-11, а с 59-й — 9-на-11, но удержали счет 1:0. Грозненцы разбазарили уйму моментов (23-6 по ударам), а в некоторых эпизодах выручил Илья Лантратов — как раз один из новичков клуба.

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Если в чемпионате команда Михаила Галактионова радует своих фанатов, то в Кубке страны, наоборот, случился полный провал. Сначала красно-зеленые проиграли по сумме двух матчей «Спартаку» (0:1 и 2:4), опустились в нижнюю половину сетки, но и там не удержались — в 1/4 проиграли идущему в нижней половине таблицы ФНЛ «Акрону» (1:1, 6:7 по пенальти). Причем даже в случае успеха вылет был практически неминуем: Баринов, не имевший права выйти на поле из-за перебора желтых карточек в играх с красно-белыми, вывел команду с капитанской повязкой.

Хотя в РПЛ «Локомотив» по-прежнему одна из наименее забивающих (24 гола) и наиболее пропускающих (35), как минимум один показатель он способен существенно улучшить. С приходом Дзюбы, Пиняева и Глушенкова у москвичей появилось серьезное разнообразие в атаке. Теперь там играют ребята, которым есть что доказывать, а не уставшие от РПЛ легионеры. Неудивительно, что все четыре мяча в двух играх забили как раз новички: у Дзюбы хет-трик, у Пиняева — победный «Ахмату».

Что касается «Краснодара», то команда Владимира Ивича также вылетела из верхней части сетки Кубка России (проиграла ЦСКА — 0:3 и 1:0), но в нижней раздавила «Ахмат» (3:0). А вот в РПЛ, в отличие от «Локо», случилась неприятная потеря очков — ничья с угрюмым «Торпедо» (2:2). Тем не менее «быки» находятся в приличной форме: в четырех из пяти матчей играли первым номером и были лучше соперников. Особенно это отразилось во встрече с «Динамо», которое было обыграно 3:1.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Краснодар»

В 2022 году команды сыграли друг с другом четыре раза, и «Локомотив» лишь в одном матче добился ничьей — остальные три встречи проиграл, причем все всухую. Однако с приходом Дзюбы, Глушенкова и Пиняева мобилизовались все игроки атаки москвичей — отлично выглядят Миранчук и Камано. Эта пятерка способна продавить оборону «быков» и забить им хотя бы раз. Тем более на своем поле.

Что касается «Краснодара», то у него тоже появились несколько ярких исполнителей (например, полузащитники Кобнан и Кади. Также в здравии Джон Кордоба и Сперцян.

Атакующие линии стран превосходят игроков обороны (тем более у «Локо» не будет Ненахова, Магкеева и Фассона), поэтому стоит ждать яркого и результативного футбола. Обмен голами — меньшее, на что способны команды.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.84.

Футбол
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
11
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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