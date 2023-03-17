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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 17 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

ЦСКА и «Локомотив» 17 марта откроют серию 1/4 финала плей-офф КХЛ. Первая встреча команд пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 18.45 мск.

Павел Дедюнов. «Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

ЦСКА — приличный фаворит домашнего матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 2.09, вероятность этого исхода — примерно 47%. Успех «Локомотива» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 60 минут игры в случае нужного исхода принесет выплату в 3700 рублей.

Считаете, что «Локо» не уступит ЦСКА в основное время в шестом матче подряд? Вариант Х2 предложен за 1.73.

Соперники редко показывают повышенную результативность — ТБ 4.5 шайбы прошел только в одном случае из четырех последних. На то, что в матче будет заброшено пять и более голов, котировка — 2.32. На ТМ 4.5 — 1.60.

Победу хозяев в матче с учетом овертайма можно оформить за 1.60, гостей — за 2.32.

Также ЦСКА является серьезным фаворитом всего противостояния: коэффициенты — 1.55 против 2.43 в пользу армейцев.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Первая игра наверняка будет пристрелочной: соперники не ринутся в атаку и не подарят сумасшедший с точки зрения результативности матч. Тем более они редко показывают что-то яркое в последних очных матчах — четыре из пяти предыдущих завершились через ТМ 4.5 шайбы.

Тем не менее неаккуратный хоккей ЦСКА в 1/8 финала плей-офф против «Северстали» настораживает. Армейцы пропустили минимум дважды во всех семи встречах со «сталеварами». И хотя «Локомотив» в регулярке забрасывал меньше череповчан, даже в гостях он способен повторить их достижение и забросить больше одного раза.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.74.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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«Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

«Авангард» — «Металлург»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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