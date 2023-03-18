Бразилец забил в этом сезоне РПЛ уже 16 мячей.

19 марта состоится центральный матч 20-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА сразится с «Зенитом». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире насладиться игрой команд можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 19 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Зенит» фаворитом встречи. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 2.18, вероятность такого исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.48 (26%), успех ЦСКА идет за такую же котировку.

Сине-бело-голубые выиграли у армейцев шесть последних матчей. Верите, что на этот раз ЦСКА хотя бы не проиграет? Вариант 1Х оценен в 1.72.

Только в одной из четырех игр «Зенита» после зимней паузы было забито меньше трех мячей. ТБ 2.5 идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.97.

ЦСКА обменялся голами с соперниками только в одном из пяти последних матчей. Вариант «обе забьют» можно взять с коэффициентом 1.71, «обе забьют — нет» — 2.13.

«Зенит» отправил в сетку ворот красно-синих больше одного мяча в четырех из пяти предыдущих очных игр. Поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 2.07.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, несмотря на преимущество гостей, — ничья 1:1 за 6.00.

ЦСКА — «Зенит»: прогноз и анализ матча 20-го тура РПЛ 19 марта 2023 года

В середине недели «Зенит» сделал еще один шаг к чемпионству в РПЛ. Сине-бело-голубые не справились в Кубке России с «Динамо» (1:1, 5:4 по пенальти) и покинули турнир, получив еще больше времени для отдыха и подготовки к ответственным играм на финише сезона. Хотя разбазарить преимущество в восемь очков над «Спартаком» (в потенциале — 11) было бы трудно даже при условии участия еще в нескольких соревнованиях.

На результат в Кубке России, безусловно, повлияло отсутствие сразу нескольких лидеров: Малком, Родригао и Барриос пропустили игру из-за дисквалификации (колумбиец еще и травмирован), поэтому динамовцам даже без Смолова оказалось по зубам сдержать соперника. А вот ЦСКА придется тяжелее: лучший бомбардир РПЛ (16) и автор четырех голов после зимнего перерыва Малком появится на поле. С ним атака сине-бело-голубых играет совсем другими красками.

В РПЛ у «Зенита» по-прежнему всего одно поражения при 15 победах и сумасшедшая разница забитых и пропущенных мячей — 53:9. В среднем команда Семака забивает 2.78 раза за 90 минут. В ворота ЦСКА в первом круге влетело чуть меньше — всего два (2:1). Но для сине-бело-голубых это был очередной удачный матч против армейцев — несмотря на некоторые неоднозначные решения арбитра, «Зенит» победил соперника в шестой раз подряд.

Вряд ли кто-то удивится успеху питерцев в предстоящей встрече, ведь ЦСКА сейчас не радует стабильностью. После возобновления сезона армейцы прибили в Кубке России «Краснодар» (3:0), но после этого добились всего одной победы в четырех играх. Ужаснее всего в списке выглядит сухое поражение от «Сочи» (0:2), который через несколько дней разгромно уступил «Оренбургу» (0:4).

Конечно, учитывая принципиальность противостояния, армейцы выложатся по максимуму, но хватит ли одного желания для победы над практически неуязвимым соперником, — большой вопрос.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

Если в игре с «Динамо» на результате сказалось отсутствие Малкома, то в остальных встречах при участии бразильца «Зенит» выглядел очень мощно — раскрошил «Нижний Новгород» (3:0) и пусть даже с нервами, но побил «Химки» (3:2).

Хотя на выезде сине-бело-голубые играют чуть слабее, чем дома, в последние годы это не мешало им уверенно обыгрывать ЦСКА и забивать армейцам больше одного гола — победили 2:0, 3:2 и 4:0. Учитывая разнообразие атакующих вариантов, наличие Малкома и отсутствие у москвичей стабильности в обороне (пропустили по два мяча от «Сочи» и «КС»), «Зенит» наверняка снова доставит сопернику большие проблемы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.07.