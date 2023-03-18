Победа над ЦСКА — последний шаг «Зенита» к чемпионству. С Малкомом оставить «Спартак» позади будет еще проще
19 марта состоится центральный матч 20-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА сразится с «Зенитом». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире насладиться игрой команд можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 19 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Зенит» фаворитом встречи. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 2.18, вероятность такого исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.48 (26%), успех ЦСКА идет за такую же котировку.
Сине-бело-голубые выиграли у армейцев шесть последних матчей. Верите, что на этот раз ЦСКА хотя бы не проиграет? Вариант 1Х оценен в 1.72.
Только в одной из четырех игр «Зенита» после зимней паузы было забито меньше трех мячей. ТБ 2.5 идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.97.
ЦСКА обменялся голами с соперниками только в одном из пяти последних матчей. Вариант «обе забьют» можно взять с коэффициентом 1.71, «обе забьют — нет» — 2.13.
«Зенит» отправил в сетку ворот красно-синих больше одного мяча в четырех из пяти предыдущих очных игр. Поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 2.07.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, несмотря на преимущество гостей, — ничья 1:1 за 6.00.
ЦСКА — «Зенит»: прогноз и анализ матча 20-го тура РПЛ 19 марта 2023 года
В середине недели «Зенит» сделал еще один шаг к чемпионству в РПЛ. Сине-бело-голубые не справились в Кубке России с «Динамо» (1:1, 5:4 по пенальти) и покинули турнир, получив еще больше времени для отдыха и подготовки к ответственным играм на финише сезона. Хотя разбазарить преимущество в восемь очков над «Спартаком» (в потенциале — 11) было бы трудно даже при условии участия еще в нескольких соревнованиях.
На результат в Кубке России, безусловно, повлияло отсутствие сразу нескольких лидеров: Малком, Родригао и Барриос пропустили игру из-за дисквалификации (колумбиец еще и травмирован), поэтому динамовцам даже без Смолова оказалось по зубам сдержать соперника. А вот ЦСКА придется тяжелее: лучший бомбардир РПЛ (16) и автор четырех голов после зимнего перерыва Малком появится на поле. С ним атака сине-бело-голубых играет совсем другими красками.
В РПЛ у «Зенита» по-прежнему всего одно поражения при 15 победах и сумасшедшая разница забитых и пропущенных мячей — 53:9. В среднем команда Семака забивает 2.78 раза за 90 минут. В ворота ЦСКА в первом круге влетело чуть меньше — всего два (2:1). Но для сине-бело-голубых это был очередной удачный матч против армейцев — несмотря на некоторые неоднозначные решения арбитра, «Зенит» победил соперника в шестой раз подряд.
Вряд ли кто-то удивится успеху питерцев в предстоящей встрече, ведь ЦСКА сейчас не радует стабильностью. После возобновления сезона армейцы прибили в Кубке России «Краснодар» (3:0), но после этого добились всего одной победы в четырех играх. Ужаснее всего в списке выглядит сухое поражение от «Сочи» (0:2), который через несколько дней разгромно уступил «Оренбургу» (0:4).
Конечно, учитывая принципиальность противостояния, армейцы выложатся по максимуму, но хватит ли одного желания для победы над практически неуязвимым соперником, — большой вопрос.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»
Если в игре с «Динамо» на результате сказалось отсутствие Малкома, то в остальных встречах при участии бразильца «Зенит» выглядел очень мощно — раскрошил «Нижний Новгород» (3:0) и пусть даже с нервами, но побил «Химки» (3:2).
Хотя на выезде сине-бело-голубые играют чуть слабее, чем дома, в последние годы это не мешало им уверенно обыгрывать ЦСКА и забивать армейцам больше одного гола — победили 2:0, 3:2 и 4:0. Учитывая разнообразие атакующих вариантов, наличие Малкома и отсутствие у москвичей стабильности в обороне (пропустили по два мяча от «Сочи» и «КС»), «Зенит» наверняка снова доставит сопернику большие проблемы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.07.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3