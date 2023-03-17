«Оренбург» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 18 марта 2023 года
18 марта московский «Спартак» проведет очередной матч в чемпионате России. В 20-м туре соперником красно-белых станет «Оренбург». Игра состоится на стадионе «Газовик», стартовый свисток прозвучит в 12.00 по столичному времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 11.55 мск. Обслужить игру доверено Павлу Кукуяну.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.99, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.97 (22%), успех «Оренбурга» — за чуть меньшие 3.57 (28%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выплату в 1990 рублей, а чистая прибыль составит 990 рублей.
«Спартак» выиграл у «Оренбурга» два последних матча, каждый — с разницей в два и более мяча. Ф2(-1.5) предложена за 3.27, Ф2(-1) для менее рисковых — за 2.66.
Команды после зимнего перерыва провели по две игры в РПЛ и в каждой пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — 2.58.
Соперники обменялись забитыми мячами в трех последних очных матчах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, «обе забьют — нет» — за 2.64.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 7.20.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»
«Спартак» неплохо вернулся с зимних каникул: прошел в Кубке России «Локомотив» (1:0 и 4:2), одолел в РПЛ «Факел» (3:2), но дважды не справился с «Уралом» (2:2 и 1:1). И хотя красно-белые неважно отыграли в обороне, но каждый раз были успешны в атаке — суммарно забили в пяти матчах 11 мячей. И это при условии отсутствия в кубковых играх Александра Соболева и Шамара Николсона. С ними голов могло быть еще больше.
«Оренбург» удивил крупной победой над «Сочи» в последнем туре (4:0), но перед этим команда Марцела Лички уступила «Ахмату» (1:3). Эти результаты отражают обычную нестабильность середняка: «Оренбург» выиграл и проиграл по девять матчей и еще раз поделил очки. Также он много забивает (38 мячей, третий показатель после «Спартака» и «Зенита»), но при этом неудачно обороняется (40 пропущенных, даже у безнадежного «Торпедо» меньше).
«Спартак», пусть и на выезде, наверняка свои пару мячей в сетку ворот соперника отправит. Тем более с учетом возвращения Соболева и Шамара.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3