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17 марта, 22:25

«Оренбург» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 18 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 18 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Тренировка «Спартака».
Фото Global Look Press

18 марта московский «Спартак» проведет очередной матч в чемпионате России. В 20-м туре соперником красно-белых станет «Оренбург». Игра состоится на стадионе «Газовик», стартовый свисток прозвучит в 12.00 по столичному времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 11.55 мск. Обслужить игру доверено Павлу Кукуяну.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

Букмекерская компания Olimpbet считает «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.99, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.97 (22%), успех «Оренбурга» — за чуть меньшие 3.57 (28%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выплату в 1990 рублей, а чистая прибыль составит 990 рублей.

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» два последних матча, каждый — с разницей в два и более мяча. Ф2(-1.5) предложена за 3.27, Ф2(-1) для менее рисковых — за 2.66.

Команды после зимнего перерыва провели по две игры в РПЛ и в каждой пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — 2.58.

Соперники обменялись забитыми мячами в трех последних очных матчах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, «обе забьют — нет» — за 2.64.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»

«Спартак» неплохо вернулся с зимних каникул: прошел в Кубке России «Локомотив» (1:0 и 4:2), одолел в РПЛ «Факел» (3:2), но дважды не справился с «Уралом» (2:2 и 1:1). И хотя красно-белые неважно отыграли в обороне, но каждый раз были успешны в атаке — суммарно забили в пяти матчах 11 мячей. И это при условии отсутствия в кубковых играх Александра Соболева и Шамара Николсона. С ними голов могло быть еще больше.

«Оренбург» удивил крупной победой над «Сочи» в последнем туре (4:0), но перед этим команда Марцела Лички уступила «Ахмату» (1:3). Эти результаты отражают обычную нестабильность середняка: «Оренбург» выиграл и проиграл по девять матчей и еще раз поделил очки. Также он много забивает (38 мячей, третий показатель после «Спартака» и «Зенита»), но при этом неудачно обороняется (40 пропущенных, даже у безнадежного «Торпедо» меньше).

«Спартак», пусть и на выезде, наверняка свои пару мячей в сетку ворот соперника отправит. Тем более с учетом возвращения Соболева и Шамара.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
8
4
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«Оренбург» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 18 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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