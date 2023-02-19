Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Барселона» — «Кадис»: Левандовски и Гави прихлопнут очередного аутсайдера

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Кадис» 19 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Гави.
Фото Global Look Press

19 февраля «Барселона» сыграет с «Кадисом». Матч 22-го тура чемпионата Испании пройдет в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Пабло Гонсалес Фуэртес.

Испания. Лига 1. 22-й тур
19 февр, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Кадис

«Барселона» — абсолютный фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.20, вероятность этого исхода — примерно 83%. Ничья идет за 7.00 (14%), успех «Кадиса» — за 16.5 (3%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной победы выплата составит 16 500 рублей.

«Кадис» проиграл «Барселоне» только один из пяти последних матчей. Вариант Х2 оценен в 4.90.

Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.36, Ф2(+2.5) — за 1.52. Гандикапы (-1.5) и (-2.5) в пользу каталонцев оценены в 1.59 и 2.55 соответственно.

В среднем в матчах и той, и другой команд забивается 2.38 мяча. ТБ 2.5 в предстоящей встрече оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.34.

Аналитики не верят, что «Кадис» отличится в ближайшей игре. Коэффициент на гол гостей — 2.22. По этой причине высока котировка и на вариант «обе забьют» — 2.45. На «обе забьют — нет» — 1.55.

На 15-й в ла лиге гол Роберта Левандовски можно поставить за 1.55, на результативный удар Ансу Фати — 2.30, на забитый мяч Рафиньи — 3.20.

Игроки &laquo;Тоттенхэма&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 19 февраля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Кадис»

Каталонцы очень ярко играют в 2023 году: забрали Суперкубок Испании, вышли в полуфинал Кубка Короля и оторвались от «Реала» в чемпионате на восемь очков. Каталонцы выиграли девять матчей во всех турнирах и трижды сыграли вничью, в том числе с «МЮ» в первой встрече раунда плей-офф Лиги Европы (2:2).

Команда Хави по-прежнему много забивает (20 мячей в 10 встречах) и мало пропускает (пять голов на том же отрезке). У будущих соперников «бланкос» ситуация в разы хуже: три победы, две ничьи и два поражения в семи играх. В двух из трех предыдущих матчей команда Серхио Гонсалеса всухую одолела «Жирону» и «Мальорку» (по 2:0), но оба этих успеха были уничтожены мощным проигрышем «Атлетику» (1:4).

В первом круге «Барса» и «Кадис» также порадовали болельщиков голами — каталонцы победили 4:0. Сейчас сине-гранатовые стали еще мощнее, а вот коллектив из Андалусии точно не прибавил, так что результат предстоящей игры не станет сенсационным.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.76.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Кадис
0
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Янник Синнер — Даниил Медведев: российский теннисист выиграет 16-й титул в карьере
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости