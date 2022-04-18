У соседей есть проблемы с атакой.

19 апреля 2022 года состоится ответный полуфинал Кубка Италии между «Интером» и «Миланом». Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 мск, первая игра завершилась нулевой ничьей.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан» 19 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев увесистым фаворитом: коэффициент на победу «Интера» — 2.05, около 47% вероятности. Успех «Милана» оценен серьезными 3.70 (25%). Даже на ничью котировка ниже — всего 3.40 (28%).

Для повышения интереса вы можете оформить один из вариантов результата с форой.

• Ф1 (-1.5) идет за 3.00;

• Ф2 (-1) — за 7.00;

• Ф2 (+1) — за 1.40.

После нулевой ничьей в первом полуфинале аналитики снова не ожидают результативного матча. Поставить на тотал больше 1.5 гола можно с коэффициентом 1.34, обратная ставка идет за 3.30. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.02, меньше — за 1.79.

Вариант «обе забьют» можно взять за 1.88. Шанс, что хотя бы одна из команд не отличится, оценен в 1.92.

«Интер» — «Милан»: прогноз и анализ матча Кубка Италии 19 апреля 2022 года

В первой игре «Милан» владел ощутимым преимуществом и создал намного больше острых моментов, хотя также не считался фаворитом. В этом сезоне «россонери», в принципе, хорошо играют в дерби: кроме ничьей в Кубке были добыты ничья и победа в чемпионате. Последнее поражение от главного соперника «россонери» потерпели в прошлом сезоне (0:3).

«Милан» в целом хорошо играет с итальянскими топ-клубами, но нередко ошибается в играх с середняками: до победы над «Дженоа» в 33-м туре «россонери» шли на серии из двух нулевых ничьих — с «Болоньей» и «Торино». В последнее время «Милан» вообще мало забивает: до серии из ничьих были три победы со счетом 1:0, а еще раньше 1:1 с «Удинезе».

До встречи с «Дженоа» команда Пиоли забивала больше одного мяча 19 февраля «Салернитане» (2:2), после в семи играх подряд залетало не больше одного мяча. Возможно, сказывается отсутствие Златана Ибрагимовича: 40-летний форвард травмирован и толком не играет с января. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола на игру с «Интером» оценен в 3.10.

«Интер» тоже временами ошибается в чемпионате, но по потерянным очкам уже обошел «Милан» на один балл. С забитыми у «нерадзурри» получше, но иногда тоже случаются проблемы с реализацией. Например, как в игре со все тем же «Дженоа» в чемпионате, когда «Интер» не реализовал ни один из 21 удара.

Но, в общем, по сезону черно-синие забивают чаще всех в серии А — 65 мячей после 31 игры. Индивидуальный тотал больше 1.5 гола в матче с «Миланом» можно взять за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»

Угадать исход миланского дерби действительно сложно. Вспомните игру в серии А, когда Оливье Жиру положил два в последние 15 минут и ошарашил лидировавший весь матч «Интер». Поэтому более спокойной будет ставка на тотал.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех голов за 1.42.