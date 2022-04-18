«Интер» — «Милан»: Жиру и Джеко ждет напряженная битва до первой ошибки
19 апреля 2022 года состоится ответный полуфинал Кубка Италии между «Интером» и «Миланом». Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 мск, первая игра завершилась нулевой ничьей.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан» 19 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев увесистым фаворитом: коэффициент на победу «Интера» — 2.05, около 47% вероятности. Успех «Милана» оценен серьезными 3.70 (25%). Даже на ничью котировка ниже — всего 3.40 (28%).
Для повышения интереса вы можете оформить один из вариантов результата с форой.
• Ф1 (-1.5) идет за 3.00;
• Ф2 (-1) — за 7.00;
• Ф2 (+1) — за 1.40.
После нулевой ничьей в первом полуфинале аналитики снова не ожидают результативного матча. Поставить на тотал больше 1.5 гола можно с коэффициентом 1.34, обратная ставка идет за 3.30. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.02, меньше — за 1.79.
Вариант «обе забьют» можно взять за 1.88. Шанс, что хотя бы одна из команд не отличится, оценен в 1.92.
«Интер» — «Милан»: прогноз и анализ матча Кубка Италии 19 апреля 2022 года
В первой игре «Милан» владел ощутимым преимуществом и создал намного больше острых моментов, хотя также не считался фаворитом. В этом сезоне «россонери», в принципе, хорошо играют в дерби: кроме ничьей в Кубке были добыты ничья и победа в чемпионате. Последнее поражение от главного соперника «россонери» потерпели в прошлом сезоне (0:3).
«Милан» в целом хорошо играет с итальянскими топ-клубами, но нередко ошибается в играх с середняками: до победы над «Дженоа» в 33-м туре «россонери» шли на серии из двух нулевых ничьих — с «Болоньей» и «Торино». В последнее время «Милан» вообще мало забивает: до серии из ничьих были три победы со счетом 1:0, а еще раньше 1:1 с «Удинезе».
До встречи с «Дженоа» команда Пиоли забивала больше одного мяча 19 февраля «Салернитане» (2:2), после в семи играх подряд залетало не больше одного мяча. Возможно, сказывается отсутствие Златана Ибрагимовича: 40-летний форвард травмирован и толком не играет с января. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола на игру с «Интером» оценен в 3.10.
«Интер» тоже временами ошибается в чемпионате, но по потерянным очкам уже обошел «Милан» на один балл. С забитыми у «нерадзурри» получше, но иногда тоже случаются проблемы с реализацией. Например, как в игре со все тем же «Дженоа» в чемпионате, когда «Интер» не реализовал ни один из 21 удара.
Но, в общем, по сезону черно-синие забивают чаще всех в серии А — 65 мячей после 31 игры. Индивидуальный тотал больше 1.5 гола в матче с «Миланом» можно взять за 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»
Угадать исход миланского дерби действительно сложно. Вспомните игру в серии А, когда Оливье Жиру положил два в последние 15 минут и ошарашил лидировавший весь матч «Интер». Поэтому более спокойной будет ставка на тотал.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех голов за 1.42.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0