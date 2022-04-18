У москвичей два важнейших матча на одной неделе.

19 апреля 2022 года состоится первый четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России — клуб ФНЛ «Балтика» на арене «Калининград» примет московское «Динамо». Игра начнется в 20.00 мск, посмотреть ее в реальном времени не со стадиона можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Динамо» 19 апреля 2022 года

В предстоящем матче аналитики считают фаворитом «Динамо» — на победу вице-лидера РПЛ можно поставить с коэффициентом 1.47 (68% вероятности). Самые минимальные шансы зафиксировать успех хозяев — на них доступна котировка 7.50 (13%). 4.20 (19%) — это коэффициент на ничью.

Если определить исход встречи непросто, можно рассмотреть варианты ставок на тотал голов: больше 2.5 забитых мяча оценены в 2.04, меньше — в 1.78.

Скорее всего, нас ждет осторожная игра со стороны обеих команд, а особенно в исполнении аутсайдера. На «обе забьют» коэффициент 2.27, а хотя бы на один гол «Балтики» — 1.90.

Кстати, очень заманчивый вариант — ставка на то, что хозяева не проиграют. 2.70 — солидно, не правда ли?

Такой исход действительно возможен, потому что ничейный счет 1:1 входит в топ-3 предполагаемых аналитиками:

0:1 — за 5.30;

0:2 — за 5.80;

1:1 — за 7.60.

«Балтика» — «Динамо»: прогноз и анализ матча Кубка России 19 апреля 2022 года

На самом деле не понятно, за счет чего середняк ФНЛ может победить одного из лидеров высшего дивизиона. И пусть последние результаты «Балтики» не вводят в заблуждение. Да, команда добилась трех побед с общим счетом 8:0, но при детальном рассмотрении матчей станет ясно — это туман и блеф. 3:0 над располагающейся по соседству в таблице «Аланией» — итог ранней красной карточки у владикавказцев. 3:0 над «Текстильщиком» — успех над худшей командой ФНЛ. 2:0 над «Олимпом» из Долгопрудного — примерно та же песня. В матчах против команд из верхней части таблицы результаты у «Балтики» значительно менее радужные.

Что касается Кубка, то здесь команде тоже слегка повезло: в групповой этап прошли напрямую как одни из сильнейших в прошлом сезоне ФНЛ, там обыграли «Саранск» из ФНЛ-2 и проиграли по пенальти «Химкам», но вышли в 1/8, где вместо топа РПЛ сразились с «Чайкой» (3:0). В общем, «Динамо» — первый и, наверное, последний серьезный противник команды Сергея Игнашевича.

Даже несмотря на то, что у москвичей основной акцент сейчас на погоне за «Зенитом» в чемпионате, но взять Кубок тоже будет важной целью. Тем более путь пока не такой уж сложный: «Динамо» (Ставрополь), «Оренбург» и «Нижний Новгород». Всем москвичи отгрузили по три и более мяча. На то, что и «Балтика» пропустит от трех мячей и выше, можно поставить с коэффициентом 3.20.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Динамо»

У «Динамо» непростой график, уже через пару дней после игры в Кубке определяющий матч против ЦСКА на выезде. Поражение во встрече с армейцами перечеркнет все усилия по погоне за «Зенитом», поэтому очевидно, что против «Балтики» Сандро Шварц выпустит не оптимальный состав. Да, резервисты тоже должны провести клуб в полуфинал, но все же сделают это не с такой легкостью, как основные ребята.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» и индивидуальный тотал команды больше 1.5 гола за 1.90.