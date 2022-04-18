Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Балтика» — «Динамо»: парни Шварца вынесут команду ФНЛ из БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Динамо» 19 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Ярослав Гладышев и Клинтон Н&#039;Жи, «Динамо».
У москвичей два важнейших матча на одной неделе.

19 апреля 2022 года состоится первый четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России — клуб ФНЛ «Балтика» на арене «Калининград» примет московское «Динамо». Игра начнется в 20.00 мск, посмотреть ее в реальном времени не со стадиона можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
19 апр, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Динамо» 19 апреля 2022 года

В предстоящем матче аналитики считают фаворитом «Динамо» — на победу вице-лидера РПЛ можно поставить с коэффициентом 1.47 (68% вероятности). Самые минимальные шансы зафиксировать успех хозяев — на них доступна котировка 7.50 (13%). 4.20 (19%) — это коэффициент на ничью.

Если определить исход встречи непросто, можно рассмотреть варианты ставок на тотал голов: больше 2.5 забитых мяча оценены в 2.04, меньше — в 1.78.

Скорее всего, нас ждет осторожная игра со стороны обеих команд, а особенно в исполнении аутсайдера. На «обе забьют» коэффициент 2.27, а хотя бы на один гол «Балтики» — 1.90.

Кстати, очень заманчивый вариант — ставка на то, что хозяева не проиграют. 2.70 — солидно, не правда ли?

Криштиану Роналду. Роналду не станет помехой для «Ливерпуля» в борьбе за титул

Такой исход действительно возможен, потому что ничейный счет 1:1 входит в топ-3 предполагаемых аналитиками:

0:1 — за 5.30;

0:2 — за 5.80;

1:1 — за 7.60.

«Балтика» — «Динамо»: прогноз и анализ матча Кубка России 19 апреля 2022 года

На самом деле не понятно, за счет чего середняк ФНЛ может победить одного из лидеров высшего дивизиона. И пусть последние результаты «Балтики» не вводят в заблуждение. Да, команда добилась трех побед с общим счетом 8:0, но при детальном рассмотрении матчей станет ясно — это туман и блеф. 3:0 над располагающейся по соседству в таблице «Аланией» — итог ранней красной карточки у владикавказцев. 3:0 над «Текстильщиком» — успех над худшей командой ФНЛ. 2:0 над «Олимпом» из Долгопрудного — примерно та же песня. В матчах против команд из верхней части таблицы результаты у «Балтики» значительно менее радужные.

Константин Окулов (ЦСКА). «Металлург» — ЦСКА: Федорову снова придется отыгрываться

Что касается Кубка, то здесь команде тоже слегка повезло: в групповой этап прошли напрямую как одни из сильнейших в прошлом сезоне ФНЛ, там обыграли «Саранск» из ФНЛ-2 и проиграли по пенальти «Химкам», но вышли в 1/8, где вместо топа РПЛ сразились с «Чайкой» (3:0). В общем, «Динамо» — первый и, наверное, последний серьезный противник команды Сергея Игнашевича.

Даже несмотря на то, что у москвичей основной акцент сейчас на погоне за «Зенитом» в чемпионате, но взять Кубок тоже будет важной целью. Тем более путь пока не такой уж сложный: «Динамо» (Ставрополь), «Оренбург» и «Нижний Новгород». Всем москвичи отгрузили по три и более мяча. На то, что и «Балтика» пропустит от трех мячей и выше, можно поставить с коэффициентом 3.20.

Усман Дембеле, &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» — «Кадис»: каталонцы отыграются на аутсайдере за позор в Лиге Европы

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Динамо»

У «Динамо» непростой график, уже через пару дней после игры в Кубке определяющий матч против ЦСКА на выезде. Поражение во встрече с армейцами перечеркнет все усилия по погоне за «Зенитом», поэтому очевидно, что против «Балтики» Сандро Шварц выпустит не оптимальный состав. Да, резервисты тоже должны провести клуб в полуфинал, но все же сделают это не с такой легкостью, как основные ребята.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» и индивидуальный тотал команды больше 1.5 гола за 1.90.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
1
Читайте также
Что будет, если отжиматься по 15 раз каждый день?
«На степень величия возраст не влияет». Что Рабинер и другие авторы книг про «Спартак» думают про 100-летие клуба
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Путин поздравил «Спартак» со столетним юбилеем
«Динамо» поздравило болельщиков с 99-летием клуба
РФС поздравил «Спартак» со столетием
«Спартак» празднует столетие со дня основания клуба
Губерниев подверг критике празднование столетия «Спартака»
Ананко: «Никто из «Спартака» не обращался насчет работы. У руководства другие задачи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Кадис»: каталонцы отыграются на аутсайдере за позор в Лиге Европы
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости