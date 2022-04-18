«Балтика» — «Динамо»: парни Шварца вынесут команду ФНЛ из БЕТСИТИ Кубка России
19 апреля 2022 года состоится первый четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России — клуб ФНЛ «Балтика» на арене «Калининград» примет московское «Динамо». Игра начнется в 20.00 мск, посмотреть ее в реальном времени не со стадиона можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Динамо» 19 апреля 2022 года
В предстоящем матче аналитики считают фаворитом «Динамо» — на победу вице-лидера РПЛ можно поставить с коэффициентом 1.47 (68% вероятности). Самые минимальные шансы зафиксировать успех хозяев — на них доступна котировка 7.50 (13%). 4.20 (19%) — это коэффициент на ничью.
Если определить исход встречи непросто, можно рассмотреть варианты ставок на тотал голов: больше 2.5 забитых мяча оценены в 2.04, меньше — в 1.78.
Скорее всего, нас ждет осторожная игра со стороны обеих команд, а особенно в исполнении аутсайдера. На «обе забьют» коэффициент 2.27, а хотя бы на один гол «Балтики» — 1.90.
Кстати, очень заманчивый вариант — ставка на то, что хозяева не проиграют. 2.70 — солидно, не правда ли?
Такой исход действительно возможен, потому что ничейный счет 1:1 входит в топ-3 предполагаемых аналитиками:
0:1 — за 5.30;
0:2 — за 5.80;
1:1 — за 7.60.
«Балтика» — «Динамо»: прогноз и анализ матча Кубка России 19 апреля 2022 года
На самом деле не понятно, за счет чего середняк ФНЛ может победить одного из лидеров высшего дивизиона. И пусть последние результаты «Балтики» не вводят в заблуждение. Да, команда добилась трех побед с общим счетом 8:0, но при детальном рассмотрении матчей станет ясно — это туман и блеф. 3:0 над располагающейся по соседству в таблице «Аланией» — итог ранней красной карточки у владикавказцев. 3:0 над «Текстильщиком» — успех над худшей командой ФНЛ. 2:0 над «Олимпом» из Долгопрудного — примерно та же песня. В матчах против команд из верхней части таблицы результаты у «Балтики» значительно менее радужные.
Что касается Кубка, то здесь команде тоже слегка повезло: в групповой этап прошли напрямую как одни из сильнейших в прошлом сезоне ФНЛ, там обыграли «Саранск» из ФНЛ-2 и проиграли по пенальти «Химкам», но вышли в 1/8, где вместо топа РПЛ сразились с «Чайкой» (3:0). В общем, «Динамо» — первый и, наверное, последний серьезный противник команды Сергея Игнашевича.
Даже несмотря на то, что у москвичей основной акцент сейчас на погоне за «Зенитом» в чемпионате, но взять Кубок тоже будет важной целью. Тем более путь пока не такой уж сложный: «Динамо» (Ставрополь), «Оренбург» и «Нижний Новгород». Всем москвичи отгрузили по три и более мяча. На то, что и «Балтика» пропустит от трех мячей и выше, можно поставить с коэффициентом 3.20.
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Динамо»
У «Динамо» непростой график, уже через пару дней после игры в Кубке определяющий матч против ЦСКА на выезде. Поражение во встрече с армейцами перечеркнет все усилия по погоне за «Зенитом», поэтому очевидно, что против «Балтики» Сандро Шварц выпустит не оптимальный состав. Да, резервисты тоже должны провести клуб в полуфинал, но все же сделают это не с такой легкостью, как основные ребята.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» и индивидуальный тотал команды больше 1.5 гола за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0