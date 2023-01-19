«Ак Барс» — «Авангард»: Радулов и Шипачев не остановят супертройку из Омска
20 января в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» сразится с «Авангардом». Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции — в 18.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 20 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании отдали предпочтение «Ак Барсу». На победу казанцев в основное время можно поставить за 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (23%), успех «Авангарда» — за 2.85 (35%).
Считаете, что гости не уступят по итогам 60 минут чистого времени? Вариант Х2 идет за 1.53.
Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.
На то, что каждая команда забьет хотя бы дважды, котировка — 2.02. На обратный исход можно поставить за 1.74.
Половину из десяти последних матчей соперники завершили в овертайме. Победа «Ак Барса» в дополнительные пять минут идет за 8.10, «Авангарда» — за 8.70.
Командам по силам забросить по две и более шайбы за период? Если это произойдет, ставка увеличится в 7.1 раза.
Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, гостей — за 2.05.
«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и анализ матча КХЛ 20 января 2022 года
«Ак Барс» и «Авангард» идут в плотной лидирующей группе из шести команд на «Востоке» и чувствуют себя очень комфортно. Казанцы, например, выиграли восемь из десяти последних матчей, уступив лишь «Сибири» (3:4 ОТ) и «Металлургу» (2:4). Правда, победы даются команде Зинэтулы Билялетдинова не сказать что просто: только половина одержана в основное время. Из них лишь пара — с разницей в две и более шайбы.
У «Авангарда» очень похожая статистика: восемь побед при двух неудачах в десяти играх. Но есть исключение: коллектив из Омска чаще дожимает противников по ходу игрового часа и не переводит игру в овертайм (таких встреч всего шесть). Да и крупных выигрышей у «ястребов» предостаточно: с конца декабря они дважды разгромили лидирующий в конференции «Автомобилист» (5:0 и 7:1), забросили три безответные шайбы «Нефтехимику» (3:0) и со счетом 5:2 справились с «Барысом».
Впрочем, на то, что «Авангард» в Казани одержит еще одну уверенную победу, шансы невелики. Ф2(-1.5) идет за 3.90, а Ф2(-2.5) — вообще за 7.40.
«Ак Барс» переиграл омичей в последнем матче команд, который состоялся 11 января, — 2:1. Казанцы перебросали соперника (36:24), но победная шайба была оформлена только в середине третьего периода. Как и большинство других встреч, эта была упорной. Вряд ли что-то изменится и теперь. Разве что стоит ожидать большей результативности, потому что у «Авангарда» одна из сильнейших атакующих линий в КХЛ (140 голов против 120 у «Ак Барса»), но в предыдущих встречах между командами она явно работала не на полную мощность.
Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»
Хотя для «Ак Барса» игра домашняя, статистика нивелирует этот факт. Во-первых, «Авангард» входит в топ-5 сильнейших выездных команд конференции. Во-вторых, омичи очень успешно противостоят казанцам на их льду в последнее время — выиграли на «Татнефть Арене» три из четырех матчей в 2022 году и ни разу не уступили в основное время. Сейчас форма команды также говорит о том, что она готова побороться за очки и обязательно сделает это.
Нельзя забывать про силу первого звена «Авангарда», где выступают лучшие бомбардиры команды Буше и Ткачук, а также про Толчинского — на троих они забросили уже 55 шайб. У казанцев есть Радулов и Шипачев, но последние скромные победы команды наталкивают на мысль, что одолеть такого мощного соперника хотя бы в основное время они не смогут.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.36.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2