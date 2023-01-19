Ткачев, Буше и Толчинский на троих оформили уже 55 шайб.

20 января в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» сразится с «Авангардом». Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции — в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 20 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании отдали предпочтение «Ак Барсу». На победу казанцев в основное время можно поставить за 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (23%), успех «Авангарда» — за 2.85 (35%).

Считаете, что гости не уступят по итогам 60 минут чистого времени? Вариант Х2 идет за 1.53.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.

На то, что каждая команда забьет хотя бы дважды, котировка — 2.02. На обратный исход можно поставить за 1.74.

Половину из десяти последних матчей соперники завершили в овертайме. Победа «Ак Барса» в дополнительные пять минут идет за 8.10, «Авангарда» — за 8.70.

Командам по силам забросить по две и более шайбы за период? Если это произойдет, ставка увеличится в 7.1 раза.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, гостей — за 2.05.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и анализ матча КХЛ 20 января 2022 года

«Ак Барс» и «Авангард» идут в плотной лидирующей группе из шести команд на «Востоке» и чувствуют себя очень комфортно. Казанцы, например, выиграли восемь из десяти последних матчей, уступив лишь «Сибири» (3:4 ОТ) и «Металлургу» (2:4). Правда, победы даются команде Зинэтулы Билялетдинова не сказать что просто: только половина одержана в основное время. Из них лишь пара — с разницей в две и более шайбы.

У «Авангарда» очень похожая статистика: восемь побед при двух неудачах в десяти играх. Но есть исключение: коллектив из Омска чаще дожимает противников по ходу игрового часа и не переводит игру в овертайм (таких встреч всего шесть). Да и крупных выигрышей у «ястребов» предостаточно: с конца декабря они дважды разгромили лидирующий в конференции «Автомобилист» (5:0 и 7:1), забросили три безответные шайбы «Нефтехимику» (3:0) и со счетом 5:2 справились с «Барысом».

Впрочем, на то, что «Авангард» в Казани одержит еще одну уверенную победу, шансы невелики. Ф2(-1.5) идет за 3.90, а Ф2(-2.5) — вообще за 7.40.

«Ак Барс» переиграл омичей в последнем матче команд, который состоялся 11 января, — 2:1. Казанцы перебросали соперника (36:24), но победная шайба была оформлена только в середине третьего периода. Как и большинство других встреч, эта была упорной. Вряд ли что-то изменится и теперь. Разве что стоит ожидать большей результативности, потому что у «Авангарда» одна из сильнейших атакующих линий в КХЛ (140 голов против 120 у «Ак Барса»), но в предыдущих встречах между командами она явно работала не на полную мощность.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»

Хотя для «Ак Барса» игра домашняя, статистика нивелирует этот факт. Во-первых, «Авангард» входит в топ-5 сильнейших выездных команд конференции. Во-вторых, омичи очень успешно противостоят казанцам на их льду в последнее время — выиграли на «Татнефть Арене» три из четырех матчей в 2022 году и ни разу не уступили в основное время. Сейчас форма команды также говорит о том, что она готова побороться за очки и обязательно сделает это.

Нельзя забывать про силу первого звена «Авангарда», где выступают лучшие бомбардиры команды Буше и Ткачук, а также про Толчинского — на троих они забросили уже 55 шайб. У казанцев есть Радулов и Шипачев, но последние скромные победы команды наталкивают на мысль, что одолеть такого мощного соперника хотя бы в основное время они не смогут.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.36.