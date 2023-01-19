Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Ак Барс» — «Авангард»: Радулов и Шипачев не остановят супертройку из Омска

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 20 января 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
ХК «Ак Барс».
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс»
Ткачев, Буше и Толчинский на троих оформили уже 55 шайб.

20 января в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» сразится с «Авангардом». Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции — в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 20 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании отдали предпочтение «Ак Барсу». На победу казанцев в основное время можно поставить за 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (23%), успех «Авангарда» — за 2.85 (35%).

Считаете, что гости не уступят по итогам 60 минут чистого времени? Вариант Х2 идет за 1.53.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Холанн и Кейн выяснят, кто лучший нападающий АПЛ

На то, что каждая команда забьет хотя бы дважды, котировка — 2.02. На обратный исход можно поставить за 1.74.

Половину из десяти последних матчей соперники завершили в овертайме. Победа «Ак Барса» в дополнительные пять минут идет за 8.10, «Авангарда» — за 8.70.

Командам по силам забросить по две и более шайбы за период? Если это произойдет, ставка увеличится в 7.1 раза.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, гостей — за 2.05.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и анализ матча КХЛ 20 января 2022 года

«Ак Барс» и «Авангард» идут в плотной лидирующей группе из шести команд на «Востоке» и чувствуют себя очень комфортно. Казанцы, например, выиграли восемь из десяти последних матчей, уступив лишь «Сибири» (3:4 ОТ) и «Металлургу» (2:4). Правда, победы даются команде Зинэтулы Билялетдинова не сказать что просто: только половина одержана в основное время. Из них лишь пара — с разницей в две и более шайбы.

Тибо Куртуа. «Вильярреал» — «Реал»: Куртуа снова загрустит в воротах без Алабы и Тчуамени

У «Авангарда» очень похожая статистика: восемь побед при двух неудачах в десяти играх. Но есть исключение: коллектив из Омска чаще дожимает противников по ходу игрового часа и не переводит игру в овертайм (таких встреч всего шесть). Да и крупных выигрышей у «ястребов» предостаточно: с конца декабря они дважды разгромили лидирующий в конференции «Автомобилист» (5:0 и 7:1), забросили три безответные шайбы «Нефтехимику» (3:0) и со счетом 5:2 справились с «Барысом».

Впрочем, на то, что «Авангард» в Казани одержит еще одну уверенную победу, шансы невелики. Ф2(-1.5) идет за 3.90, а Ф2(-2.5) — вообще за 7.40.

«Ак Барс» переиграл омичей в последнем матче команд, который состоялся 11 января, — 2:1. Казанцы перебросали соперника (36:24), но победная шайба была оформлена только в середине третьего периода. Как и большинство других встреч, эта была упорной. Вряд ли что-то изменится и теперь. Разве что стоит ожидать большей результативности, потому что у «Авангарда» одна из сильнейших атакующих линий в КХЛ (140 голов против 120 у «Ак Барса»), но в предыдущих встречах между командами она явно работала не на полную мощность.

Тибо Куртуа. «Вильярреал» — «Реал»: Куртуа снова загрустит в воротах без Алабы и Тчуамени

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»

Хотя для «Ак Барса» игра домашняя, статистика нивелирует этот факт. Во-первых, «Авангард» входит в топ-5 сильнейших выездных команд конференции. Во-вторых, омичи очень успешно противостоят казанцам на их льду в последнее время — выиграли на «Татнефть Арене» три из четырех матчей в 2022 году и ни разу не уступили в основное время. Сейчас форма команды также говорит о том, что она готова побороться за очки и обязательно сделает это.

Нельзя забывать про силу первого звена «Авангарда», где выступают лучшие бомбардиры команды Буше и Ткачук, а также про Толчинского — на троих они забросили уже 55 шайб. У казанцев есть Радулов и Шипачев, но последние скромные победы команды наталкивают на мысль, что одолеть такого мощного соперника хотя бы в основное время они не смогут.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.36.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Ак Барс
0
Читайте также
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
ФСБ возбудила дело о шпионаже против американца за сбор биологической информации
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вильярреал» — «Реал»: Куртуа снова загрустит в воротах без Алабы и Тчуамени
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости