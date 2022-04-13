«Лион» — «Вест Хэм»: команда Мойеса поборется за место в Лиге чемпионов?
14 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы встретятся «Лион» и «Вест Хэм». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Парк Олимпик Лионне», транслировать ее будет телеканал «Матч! Футбол 1». Первый матч завершился со счетом 1:1.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Лион» — «Вест Хэм» 14 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ фаворитом встречи считают французов — коэффициент на победу «Лиона» равен 2.02 (вероятность исхода — 49%). Успех команды Дэвида Мойеса оценивается котировкой 3.70 (27%), а ничью можно взять за 3.50 (24%).
В матче можно смело ожидать больше трех голов, коэффициент на это вполне реалистичный — 2.80. На обратный исход можно поставить за 1.44.
Если считаете, что во встрече забьют обе команды, то поставить на это можно за котировку 1.86. «Обе забьют — нет» чуть менее вероятно, взять можно с коэффициентом 1.94.
Уверены, что англичане не проиграют в Лионе? Коэффициент на Х2 — 1.80.
«Лион» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 14 апреля 2022 года
Матч, несмотря на не самую громкую вывеску еврокубковой недели, один из самых интересных. Встречаются две неуступчивые команды, которые хотят наконец пробиться в полуфинал еврокубка.
Начать стоит с хозяев поля. «Лион» — очень нестабильная команда, и турбулентность в результатах привела их к нынешнему положению — десятому месту в турнирной таблице лиги 1. Французам очевидно тяжело дается игра в двух важных турнирах, и хотя до еврокубковых мест всего пять очков, но пробиться в Лигу чемпионов нереально — отставание десять и больше баллов.
Поэтому «Лион» всеми силами будет пытаться выиграть Лигу Европы — для этого есть все возможности. Атакуют французы прекрасно, уже много матчей подряд с соперниками разного уровня они наносят по воротам не меньше десяти ударов.
Навык киллера французы продемонстрировали на выезде в Лондоне — когда«Вест Хэм» остался в меньшинстве, гости просто задавили англичан во втором тайме. Это хороший показатель, что команда ориентируется в пространстве и хорошо пользуется слабыми сторонами соперника. Вот только с реализацией беда — четыре раза с начала марта «Лион» забивал только один мяч в играх, так что имеет смысл поставить на индивидуальный тотал голов меньше 1.5 за 1.73.
Дэвид Мойес и «Вест Хэм» тоже мечтают о Лиге чемпионов, и вроде путь туда у них проще — отставание от «Тоттенхэма» всего шесть очков. С другой стороны, АПЛ — это не Франция, а «молотобойцы» не топ-клуб, и шесть очков они за оставшиеся туры могут и не покрыть. А вот победа в Лиге Европы — это, во-первых, долгожданный групповой этап ЛЧ. А во-вторых, редкий трофей для клуба, так что никакого типично английского прохладного отношения к еврокубкам второго порядка можно не ждать.
Что до игры, «молотобойцы» — крепчайшая команда. Держаться и даже забить в меньшинстве, додавить ослабленного соперника, вырвать победу в добавленное время у «Севильи», угрожать «Ливерпулю» в очной встрече — это все про лондонцев. Зная характер Дэвида Мойеса и его команды, можно даже наудачу поставить на волевую победу хозяев за 13.50. Шансы очень невысокие, но контекст располагает к такому исходу больше, чем в рядовом матче.
Прогноз и ставка на матч «Лион» — «Вест Хэм»
«Лион» — одна из двух французских команд, оставшихся в еврокубках. И им очень надо в Лигу чемпионов, потому что иначе шансов пробиться туда очень мало. Но, к сожалению для болельщиков, дело идет к победе «Вест Хэма». Французы попросту нестабильны — могут упустить свое, имея преимущество. Лондонцы же в последнее время проигрывают только в упорной борьбе, легких матчей с ними не бывает ни дома, ни на выезде, и об это упорство «Лион» должен споткнуться.
Рекомендуемая ставка: победа «Вест Хэма» за 3.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0