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«Лион» — «Вест Хэм»: команда Мойеса поборется за место в Лиге чемпионов?

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Лион» — «Вест Хэм» 14 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press
Лондонцы остановят нестабильного соперника.

14 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы встретятся «Лион» и «Вест Хэм». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Парк Олимпик Лионне», транслировать ее будет телеканал «Матч! Футбол 1». Первый матч завершился со счетом 1:1.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Вест Хэм

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Лион» — «Вест Хэм» 14 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ фаворитом встречи считают французов — коэффициент на победу «Лиона» равен 2.02 (вероятность исхода — 49%). Успех команды Дэвида Мойеса оценивается котировкой 3.70 (27%), а ничью можно взять за 3.50 (24%).

В матче можно смело ожидать больше трех голов, коэффициент на это вполне реалистичный — 2.80. На обратный исход можно поставить за 1.44.

Если считаете, что во встрече забьют обе команды, то поставить на это можно за котировку 1.86. «Обе забьют — нет» чуть менее вероятно, взять можно с коэффициентом 1.94.

Уверены, что англичане не проиграют в Лионе? Коэффициент на Х2 — 1.80.

«Лион» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 14 апреля 2022 года

Матч, несмотря на не самую громкую вывеску еврокубковой недели, один из самых интересных. Встречаются две неуступчивые команды, которые хотят наконец пробиться в полуфинал еврокубка.

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Начать стоит с хозяев поля. «Лион» — очень нестабильная команда, и турбулентность в результатах привела их к нынешнему положению — десятому месту в турнирной таблице лиги 1. Французам очевидно тяжело дается игра в двух важных турнирах, и хотя до еврокубковых мест всего пять очков, но пробиться в Лигу чемпионов нереально — отставание десять и больше баллов.

Поэтому «Лион» всеми силами будет пытаться выиграть Лигу Европы — для этого есть все возможности. Атакуют французы прекрасно, уже много матчей подряд с соперниками разного уровня они наносят по воротам не меньше десяти ударов.

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Навык киллера французы продемонстрировали на выезде в Лондоне — когда«Вест Хэм» остался в меньшинстве, гости просто задавили англичан во втором тайме. Это хороший показатель, что команда ориентируется в пространстве и хорошо пользуется слабыми сторонами соперника. Вот только с реализацией беда — четыре раза с начала марта «Лион» забивал только один мяч в играх, так что имеет смысл поставить на индивидуальный тотал голов меньше 1.5 за 1.73.

Дэвид Мойес и «Вест Хэм» тоже мечтают о Лиге чемпионов, и вроде путь туда у них проще — отставание от «Тоттенхэма» всего шесть очков. С другой стороны, АПЛ — это не Франция, а «молотобойцы» не топ-клуб, и шесть очков они за оставшиеся туры могут и не покрыть. А вот победа в Лиге Европы — это, во-первых, долгожданный групповой этап ЛЧ. А во-вторых, редкий трофей для клуба, так что никакого типично английского прохладного отношения к еврокубкам второго порядка можно не ждать.

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Что до игры, «молотобойцы» — крепчайшая команда. Держаться и даже забить в меньшинстве, додавить ослабленного соперника, вырвать победу в добавленное время у «Севильи», угрожать «Ливерпулю» в очной встрече — это все про лондонцев. Зная характер Дэвида Мойеса и его команды, можно даже наудачу поставить на волевую победу хозяев за 13.50. Шансы очень невысокие, но контекст располагает к такому исходу больше, чем в рядовом матче.

Прогноз и ставка на матч «Лион» — «Вест Хэм»

«Лион» — одна из двух французских команд, оставшихся в еврокубках. И им очень надо в Лигу чемпионов, потому что иначе шансов пробиться туда очень мало. Но, к сожалению для болельщиков, дело идет к победе «Вест Хэма». Французы попросту нестабильны — могут упустить свое, имея преимущество. Лондонцы же в последнее время проигрывают только в упорной борьбе, легких матчей с ними не бывает ни дома, ни на выезде, и об это упорство «Лион» должен споткнуться.

Рекомендуемая ставка: победа «Вест Хэма» за 3.70.

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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
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