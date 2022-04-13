«Барселона» — «Айнтрахт»: Хави знает как заползти в полуфинал
Каталонский суперклуб после вылета из Лиги чемпионов испытывает сложности даже в Лиге Европы, но в случае победы над «Айнтрахтом» выйдет в полуфинал турнира. Первая игра завершилась вничью 1:1, а ответная состоится на «Камп Ноу» 12 апреля 2022 года и начнется в 22.00 по московскому времени. Матч обслужит португальский арбитр Соареш Диаш. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт» 14 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что каталонцы должны оформить выход в 1/2 в основное время. На победу команды Хави можно поставить с невысоким коэффициентом 1.42 (70% вероятности). На гостей, которые вели в счете в первой игре, котировка зашкаливает — 7.70 (12%). На ничью же даются 5.00 (18%).
«Барселона» не слишком здорово выглядела и в 1/8, где лишь в один мяч по итогам двух встреч переиграла «Галатасарай». В первой игре каталонцы с трудом увезли ничью из Франкфурта, уступив сопернику по ударам. На то, что «Айнтрахт» снова будет дерзок и не проиграет с разницей в два мяча, можно поставить с коэффициентом 1.74. А есть более опасный, но горячий вариант — гости не проиграют без каких-либо фор за 3.00.
При этом аналитики считают, что матч получится результативным: на тотал больше 2.5 мяча выставлена котировка 1.63.
Высоки шансы и на то, что обе команды пробьют вратарей соперника. «Обе забьют», коэффициент 1.82 — потрясающий вариант.
Менее реальная, но еще более привлекательная вариация для ставки, что матч завершится в дополнительное время. Котировка 12.5 призывает к действиям.
«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 14 апреля 2022 года
Вы же помните, как хандрила «Барса» сразу после назначения Хави и как хвалили ее все подряд в начале 2022 года, особенно после разгрома «Реала» в класико? Да, каталонцы набирают обороты, игроки все лучше понимают и воспроизводят идеи тренера, но недочеты и некоторая расслабленность по-прежнему присутствуют. Например, в последнем матче ла лиги команда недооценила «Леванте» и чудом не поплатилась за это потерей очков (уступала 0:1, победный при 2:2 забила лишь на 92-й минуте).
Встречи в Лиге Европы у «Барселоны» тоже получаются очень близкими, будто она хочет выиграть турнир без лишних усилий: «Наполи» был бит только во втором матче, до последних минут боролся «Галатасарай», отличные шансы пройти дальше остаются у «Айнтрахта». При этом сине-гранатовые уже 15 игр не знают поражений.
В первой встрече «Барса» точно не была лучше соперника: нанесла в 2.5 раза меньше ударов, чем соперник, создала в столько же раз меньше голевых моментов. Если бы не удаление в составе франкфуртского клуба, неизвестно, кто кого дожал бы. В любом случае ответный матч тоже должен получиться упорным в духе предыдущих раундов с участием каталонского клуба.
Что касается «Айнтрахта», то сейчас это не та команда, что во времена Алле, Ребича и Йовича, но все равно очень крепкий коллектив. Да, в чемпионате складывается не очень, но в Европе, где клуб изучен не так хорошо, шансы на трофей неплохие.
Тем не менее «Барселона» вряд ли второй раз подряд недооценит соперника. Каталонцы должны пробиться в четверку сильнейших, пусть результат снова будет на тоненького.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт»
Конечно, в ответной встрече нельзя забывать про фактор домашнего для каталонцев поля, но они должны справиться и без него. Все-таки резервы у команды куда круче, чем у соперника, и если в ответной игре Дембеле, Обамеянг и другие топы включатся на полную, то «Айнтрахту» придется попрощаться с турниром.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 голов за 2.05.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0