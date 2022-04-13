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«Барселона» — «Айнтрахт»: Хави знает как заползти в полуфинал

Прогноз на матч Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт» 14 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Хави, «Барселона».
Фото Global Look Press
Взломать стойких немцев будет не так просто.

Каталонский суперклуб после вылета из Лиги чемпионов испытывает сложности даже в Лиге Европы, но в случае победы над «Айнтрахтом» выйдет в полуфинал турнира. Первая игра завершилась вничью 1:1, а ответная состоится на «Камп Ноу» 12 апреля 2022 года и начнется в 22.00 по московскому времени. Матч обслужит португальский арбитр Соареш Диаш. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Айнтрахт Ф

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт» 14 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что каталонцы должны оформить выход в 1/2 в основное время. На победу команды Хави можно поставить с невысоким коэффициентом 1.42 (70% вероятности). На гостей, которые вели в счете в первой игре, котировка зашкаливает — 7.70 (12%). На ничью же даются 5.00 (18%).

«Барселона» не слишком здорово выглядела и в 1/8, где лишь в один мяч по итогам двух встреч переиграла «Галатасарай». В первой игре каталонцы с трудом увезли ничью из Франкфурта, уступив сопернику по ударам. На то, что «Айнтрахт» снова будет дерзок и не проиграет с разницей в два мяча, можно поставить с коэффициентом 1.74. А есть более опасный, но горячий вариант — гости не проиграют без каких-либо фор за 3.00.

При этом аналитики считают, что матч получится результативным: на тотал больше 2.5 мяча выставлена котировка 1.63.

Высоки шансы и на то, что обе команды пробьют вратарей соперника. «Обе забьют», коэффициент 1.82 — потрясающий вариант.

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Менее реальная, но еще более привлекательная вариация для ставки, что матч завершится в дополнительное время. Котировка 12.5 призывает к действиям.

«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 14 апреля 2022 года

Вы же помните, как хандрила «Барса» сразу после назначения Хави и как хвалили ее все подряд в начале 2022 года, особенно после разгрома «Реала» в класико? Да, каталонцы набирают обороты, игроки все лучше понимают и воспроизводят идеи тренера, но недочеты и некоторая расслабленность по-прежнему присутствуют. Например, в последнем матче ла лиги команда недооценила «Леванте» и чудом не поплатилась за это потерей очков (уступала 0:1, победный при 2:2 забила лишь на 92-й минуте).

Встречи в Лиге Европы у «Барселоны» тоже получаются очень близкими, будто она хочет выиграть турнир без лишних усилий: «Наполи» был бит только во втором матче, до последних минут боролся «Галатасарай», отличные шансы пройти дальше остаются у «Айнтрахта». При этом сине-гранатовые уже 15 игр не знают поражений.

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В первой встрече «Барса» точно не была лучше соперника: нанесла в 2.5 раза меньше ударов, чем соперник, создала в столько же раз меньше голевых моментов. Если бы не удаление в составе франкфуртского клуба, неизвестно, кто кого дожал бы. В любом случае ответный матч тоже должен получиться упорным в духе предыдущих раундов с участием каталонского клуба.

Что касается «Айнтрахта», то сейчас это не та команда, что во времена Алле, Ребича и Йовича, но все равно очень крепкий коллектив. Да, в чемпионате складывается не очень, но в Европе, где клуб изучен не так хорошо, шансы на трофей неплохие.

Тем не менее «Барселона» вряд ли второй раз подряд недооценит соперника. Каталонцы должны пробиться в четверку сильнейших, пусть результат снова будет на тоненького.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт»

Конечно, в ответной встрече нельзя забывать про фактор домашнего для каталонцев поля, но они должны справиться и без него. Все-таки резервы у команды куда круче, чем у соперника, и если в ответной игре Дембеле, Обамеянг и другие топы включатся на полную, то «Айнтрахту» придется попрощаться с турниром.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 голов за 2.05.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
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 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
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9
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10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
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14
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