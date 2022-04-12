ПСВ — «Лестер»: Роджерсу и Варди новый еврокубок не по силам
14 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций сыграют ПСВ и «Лестер». Игра начнется в 19.45 мск на стадионе «Филипс», трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Первая игра закончилась со счетом 0:0.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций ПСВ — «Лестер» 14 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев — на победу ПСВ можно поставить за 1.97 (вероятность исхода — 50%). Котировка на ничью в матче — 3.70 (27%), победа «Лестера» чуть более вероятна, коэффициент на событие — 3.60 (23%).
Если считаете, что «лисы» не проиграют, на Х2 можно поставить за 1.83.
Очень вероятно, что обе команды забьют в предстоящей игре, котировка — 1.68. На обратный исход — 2.10.
Наиболее реалистичная ставка на результативность в этой встрече — тотал больше 3.5 мяча за 2.85.
ПСВ — «Лестер»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 14 апреля 2022 года
ПСВ проводит отличный отрезок, и первый матч с «Лестером» стратегически выглядит почти идеально. Да, не забили англичанам на выезде, но ведь и не пропустили, — наверное, о чем-то подобном мечтал Диего Симеоне, отправляясь на выезд к «Сити».
ПСВ программу-минимум выполнил, теперь все решится в Эйндховене. А здесь уже простая статистика: «Лестер» чудовищно играет на выезде (проиграли «Ренну» в ЛК, в АПЛ всего три победы в гостях), а ПСВ стабильно хорош дома. Да и вообще замечательно выступает, не проигрывая уже 14 матчей. Так что здесь напрашивается пусть и скромная, зато уверенная ставка 1Х за 1.29.
«Лестер» же проблемный — Джейми Варди, великий футболист и ключевой игрок для Брендана Роджерса, по словам тренера, до сих пор ощущает боль в колене при контакте с мячом. Само собой, вряд ли он поправится к игре в Нидерландах. А когда Варди не на поле, «Лестер» может не выиграть даже у «Спартака».
В свою очередь, лучший нападающий и один из ключевых игроков ПСВ Коди Гакпо постепенно набирает форму. После нескольких месяцев мучений с травмами он наконец начал получать игровое время. В Лестере это не очень сработало, хоть он стал лучшим игроком атакующей тройки. Однако, все, включая тренера «лис», знают, на что способе Гакпо, так что без гола ПСВ вряд ли уйдет — поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно за 1.86.
Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Лестер»
Традиционно высокомерное отношение англичан к нетоповым еврокубкам у «Лестера» сейчас улетучится. Судя по тому, как развивается сезон, прошлогодние замашки на Лигу чемпионов теперь будут прекрасным сном из прошлого — «лис» в еврокубках мы следующей осенью практически точно не увидим. Если только они не выиграют Лигу конференций — для этого нужно без Варди проходить цельный и заряженный ПСВ. Неудобно получается, но уже поздно — вряд ли англичане окажутся в полуфинале в их нынешнем состоянии.
Рекомендуемая ставка: победа ПСВ за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0