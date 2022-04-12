В Нидерландах англичан ничего хорошего не ждет.

14 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций сыграют ПСВ и «Лестер». Игра начнется в 19.45 мск на стадионе «Филипс», трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Первая игра закончилась со счетом 0:0.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций ПСВ — «Лестер» 14 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев — на победу ПСВ можно поставить за 1.97 (вероятность исхода — 50%). Котировка на ничью в матче — 3.70 (27%), победа «Лестера» чуть более вероятна, коэффициент на событие — 3.60 (23%).

Если считаете, что «лисы» не проиграют, на Х2 можно поставить за 1.83.

Очень вероятно, что обе команды забьют в предстоящей игре, котировка — 1.68. На обратный исход — 2.10.

Наиболее реалистичная ставка на результативность в этой встрече — тотал больше 3.5 мяча за 2.85.

ПСВ — «Лестер»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 14 апреля 2022 года

ПСВ проводит отличный отрезок, и первый матч с «Лестером» стратегически выглядит почти идеально. Да, не забили англичанам на выезде, но ведь и не пропустили, — наверное, о чем-то подобном мечтал Диего Симеоне, отправляясь на выезд к «Сити».

ПСВ программу-минимум выполнил, теперь все решится в Эйндховене. А здесь уже простая статистика: «Лестер» чудовищно играет на выезде (проиграли «Ренну» в ЛК, в АПЛ всего три победы в гостях), а ПСВ стабильно хорош дома. Да и вообще замечательно выступает, не проигрывая уже 14 матчей. Так что здесь напрашивается пусть и скромная, зато уверенная ставка 1Х за 1.29.

«Лестер» же проблемный — Джейми Варди, великий футболист и ключевой игрок для Брендана Роджерса, по словам тренера, до сих пор ощущает боль в колене при контакте с мячом. Само собой, вряд ли он поправится к игре в Нидерландах. А когда Варди не на поле, «Лестер» может не выиграть даже у «Спартака».

В свою очередь, лучший нападающий и один из ключевых игроков ПСВ Коди Гакпо постепенно набирает форму. После нескольких месяцев мучений с травмами он наконец начал получать игровое время. В Лестере это не очень сработало, хоть он стал лучшим игроком атакующей тройки. Однако, все, включая тренера «лис», знают, на что способе Гакпо, так что без гола ПСВ вряд ли уйдет — поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно за 1.86.

Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Лестер»

Традиционно высокомерное отношение англичан к нетоповым еврокубкам у «Лестера» сейчас улетучится. Судя по тому, как развивается сезон, прошлогодние замашки на Лигу чемпионов теперь будут прекрасным сном из прошлого — «лис» в еврокубках мы следующей осенью практически точно не увидим. Если только они не выиграют Лигу конференций — для этого нужно без Варди проходить цельный и заряженный ПСВ. Неудобно получается, но уже поздно — вряд ли англичане окажутся в полуфинале в их нынешнем состоянии.

Рекомендуемая ставка: победа ПСВ за 1.97.