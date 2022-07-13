Ли Джинглианг — Муслим Салихов: Пиявка может пропустить россиянина в топ-15 UFC
16 июля 2022 года боец UFC из России Муслим Салихов столкнется с 14-м номером полусреднего дивизиона Ли Джинглиангом. Турнир пройдет на UBS Arena в Нью-Йорке. Поединок Муслима начнется после 21.00 по московскому времени.
Где смотреть прямую трансляцию боя Джинглианг — Салихов?
Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует с 22.00 мск, телеканал «Матч! Боец» осветит весь турнир и выйдет в эфир в 17.55.
Ли Джинглианг
34-летний китаец выступает в UFC с мая 2014-го, но за это время ни разу не приблизился к титульному поединку. Зато Джинглианг стал крепким представителем топ-15 полусреднего веса и одним из самых ярких бойцов дивизиона. Из 15 поединков в организации только шесть дошли до судейского решения, четыре раза Ли получал бонус за выступление вечера и дважды — за бой вечера.
В последнем поединке китаец выступил проверкой для Хамзата Чимаева, после которой чеченский швед получил бой с серьезным соперником — Гилбертом Бернсом. Хамзат разделался с Джинглиангом всего за 3 минуты и 16 секунд, без проблем задушив соперника.
Грэпплинг не самая сильная сторона Пиявки: за карьеру он одержал всего четыре победы самбишеном, из них ни одной в UFC. Последний раз Ли побеждал благодаря скиллам в джиу-джитсу еще в 2013 году. В организации Даны Уайта Джинглианг проводил по 1,25 тейкдауна за 15 минут и отбился от 59% переводов в партер. Китаец обладает черным поясом БЖЖ, так что в случае необходимости может навязать конкуренцию на настиле.
Ударная техника азиатского бойца куда эффективнее: половину побед (9) он добыл нокаутами. В UFC Ли вырубил семерых оппонентов. В среднем за бой он оформляет 0,87 нокдауна и наносит 4,42 акцентированных удара за минуту.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Джинглианг — аутсайдер поединка: поставить на его победу можно с коэффициентом 2.50, вероятность примерно 40%. 1000 рублей на него в случае благополучного исхода принесет 2500 рублей.
Муслим Салихов
Россиянин дебютировал в UFC в ноябре 2017-го и с тех пор провел в организации шесть боев. После поражения в первом поединке Муслим одержал пять побед подряд и вплотную приблизился к топ-15: в случае триумфа над Джинглиангом он наверняка туда поднимется.
Правда, 38-летний спортсмен еще не получал оппонентов уровня китайца: до этого самой серьезной оппозицией для Салихова был бразилец Элизеу Залески дус Сантус, карьера которого постепенно затухает. Россиянин одолел его раздельным решением судей.
Салихов тоже предпочитает драться в стойке: большинство побед (12, две — в UFC) он добыл, вырубая соперников. Побед сабмишенами всего две, и ни одной — в организации Даны Уайта. Муслим бьет не так часто — 3,13 акцентированных удара за минуту, зато реально вкладывается. Также россиянин умеет классно работать ногами: МСМК по ушу-саньда и 185 побед в профессиональном кикбоксинге явно на это намекают.
В борьбе Салихов не так силен: в джиу-джитсу дорос только до синего пояса, а оба поражения в ММА потерпел после удушающих приемов. Правда, Муслим поставил качественную защиту от тейкдаунов — нейтрализует 81% попыток соперников.
По мнению экспертов, Салихов — фаворит поединка: поставить на его победу можно с котировкой 1.57, это около 60% вероятности. Ставка в 1000 рублей на успех россиянина в случае выигрыша принесет 1570 рублей.
Возможна ли ничья?
На двоих бойцы провели 45 поединков в ММА, ни один из которых не закончился вничью. «Мирные» результаты — вообще редкость для смешанных единоборств. Из 199 боев Салихова в кикбоксинге вничью завершился всего один.
Коэффициент на ничью — 69.0, это лишь 0,01% вероятности. Ставка в 1000 рублей на этот исход может принести 69000.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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