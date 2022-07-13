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Ничьи «Зенита» и пенальти «Спартака»: топ-5 ставок на новый сезон РПЛ

15 июля в России стартует чемпионат по футболу.
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский, «Спартак».
Фото Global Look Press
Будет очень жарко.

15 июля в России стартует чемпионат по футболу. Турнир откроется матчем действующего чемпиона «Зенита» в Подмосковье против «Химок». Учитывая ситуацию с легионерами и нестабильную финансовую обстановку, сезон может получиться необычным и захватывающим.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ подготовили пять интересных и прибыльных долгосрочных прогнозов.

Сколько раз «Зенит» сыграет 0:0?

У команды из Санкт-Петербурга самая устойчивая ситуация среди всех команд РПЛ: у сине-бело-голубых есть мощный бюджет и звездные легионеры, которые поведут клуб к девятому чемпионству.

Команда Сергея Семака — российская «Бавария», которая обычно всех сносит с пути и крайне редко прощает ошибки. В прошлом году «Зенит» уверенно выиграл турнир, забил больше остальных команд и всего дважды сыграл вничью 0:0 — с «Сочи» и «Уралом». В новом розыгрыше, когда соперники ослабли, питерцам будет еще проще набирать очки.

Учитывая, насколько глубокий и сильный состав у сине-бело-голубых и какое могучее нападение, редкий матч команда завершит без забитых мячей. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают ставку на тотал меньше 2.5 матчей с нулевой ничьей с коэффициентом 1.60. На ТБ 2.5 котировка выше — 2.20, но вероятность исхода меньше.

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«Спартаку» будут ставить пенальти?

О том, как судьи «любят» красно-белых, ходят легенды. Из-за якобы предвзятости людей со свистком Леонид Федун потерял миллиард волос, а Зарема Салихова в гневе стерла пальцы о клавиатуру, пока писала сообщения в телеграм-канал.

Суперкубок против «Зенита» подтвердил, что ситуация с 11-метровыми вокруг «Спартака» не стихла: за вроде бы фол на Антоне Зиньковском в пользу красно-белых на точку не указали. Вероятно, количество спорных эпизодов по ходу сезона тоже зашкалит и не каждое касание в штрафной соперника по отношению к игрокам москвичей будет наказываться пенальти.

На то, что «Спартак» заработает восемь и более ударов с точки за сезон, котировка 2.00. На ТМ 7.5 — 1.72.

«Локомотив» будет в топ-4?

Прошлый сезон красно-зеленые закончили на шестой строчке и выпали из тройки сильнейших впервые за четыре года. У команды было множество проблем и чехарда с тренерами, но сейчас положение стабилизировалось и клуб готов снова побороться за наивысшие позиции.

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В межсезонье «Локо» удалось удержать лидеров, которые помогут улучшить результаты. Если коллектив избежит катаклизмов и серьезных спадов, то заберется в четверку сильнейших, на что можно поставить за 2.00.

«Динамо» обойдет по итогам сезона ЦСКА?

Обычно армейцы выступают удачнее бело-голубых, но в прошлом сезоне красно-синие отстали от конкурента на три очка и две строчки в таблице. Новый розыгрыш соперники начнут с новыми тренерами, но в отличие от коллектива Владимира Федотова «Динамо» лучше укомплектовано. Да, обе команды потеряли значимых легионеров, но игра бело-голубых была построена на молодых российских талантах, тогда как у ЦСКА важную роль играли именно иностранцы.

Пока армейцы раскачаются без них, «Динамо» может уже серьезно уйти в отрыв. На то, что бело-голубые обгонят ЦСКА по итогам года, коэффициент 1.85. На обратный также можно поставить за 1.85.

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Кассьерра — лучший бомбардир?

В прошлом сезоне колумбиец был очень хорош в составе «Сочи» и заслужил переход в «Зенит». Матео забил 14 мячей и стал вторым бомбардиром турнира, уступив только невероятному Гамиду Агаларову.

Учитывая, насколько Кассьерра хорош в завершении и как резво начал в новом клубе, можно предположить, что именно он станет сильнейшим форвардом РПЛ в новом сезоне. Ставку на это можно оформить за 6.00.

Матео Кассьерра
Футбол
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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