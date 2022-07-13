Ничьи «Зенита» и пенальти «Спартака»: топ-5 ставок на новый сезон РПЛ

Будет очень жарко.

15 июля в России стартует чемпионат по футболу. Турнир откроется матчем действующего чемпиона «Зенита» в Подмосковье против «Химок». Учитывая ситуацию с легионерами и нестабильную финансовую обстановку, сезон может получиться необычным и захватывающим.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ подготовили пять интересных и прибыльных долгосрочных прогнозов.

Сколько раз «Зенит» сыграет 0:0?

У команды из Санкт-Петербурга самая устойчивая ситуация среди всех команд РПЛ: у сине-бело-голубых есть мощный бюджет и звездные легионеры, которые поведут клуб к девятому чемпионству.

Команда Сергея Семака — российская «Бавария», которая обычно всех сносит с пути и крайне редко прощает ошибки. В прошлом году «Зенит» уверенно выиграл турнир, забил больше остальных команд и всего дважды сыграл вничью 0:0 — с «Сочи» и «Уралом». В новом розыгрыше, когда соперники ослабли, питерцам будет еще проще набирать очки.

Учитывая, насколько глубокий и сильный состав у сине-бело-голубых и какое могучее нападение, редкий матч команда завершит без забитых мячей. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают ставку на тотал меньше 2.5 матчей с нулевой ничьей с коэффициентом 1.60. На ТБ 2.5 котировка выше — 2.20, но вероятность исхода меньше.

«Спартаку» будут ставить пенальти?

О том, как судьи «любят» красно-белых, ходят легенды. Из-за якобы предвзятости людей со свистком Леонид Федун потерял миллиард волос, а Зарема Салихова в гневе стерла пальцы о клавиатуру, пока писала сообщения в телеграм-канал.

Суперкубок против «Зенита» подтвердил, что ситуация с 11-метровыми вокруг «Спартака» не стихла: за вроде бы фол на Антоне Зиньковском в пользу красно-белых на точку не указали. Вероятно, количество спорных эпизодов по ходу сезона тоже зашкалит и не каждое касание в штрафной соперника по отношению к игрокам москвичей будет наказываться пенальти.

На то, что «Спартак» заработает восемь и более ударов с точки за сезон, котировка 2.00. На ТМ 7.5 — 1.72.

«Локомотив» будет в топ-4?

Прошлый сезон красно-зеленые закончили на шестой строчке и выпали из тройки сильнейших впервые за четыре года. У команды было множество проблем и чехарда с тренерами, но сейчас положение стабилизировалось и клуб готов снова побороться за наивысшие позиции.

В межсезонье «Локо» удалось удержать лидеров, которые помогут улучшить результаты. Если коллектив избежит катаклизмов и серьезных спадов, то заберется в четверку сильнейших, на что можно поставить за 2.00.

«Динамо» обойдет по итогам сезона ЦСКА?

Обычно армейцы выступают удачнее бело-голубых, но в прошлом сезоне красно-синие отстали от конкурента на три очка и две строчки в таблице. Новый розыгрыш соперники начнут с новыми тренерами, но в отличие от коллектива Владимира Федотова «Динамо» лучше укомплектовано. Да, обе команды потеряли значимых легионеров, но игра бело-голубых была построена на молодых российских талантах, тогда как у ЦСКА важную роль играли именно иностранцы.

Пока армейцы раскачаются без них, «Динамо» может уже серьезно уйти в отрыв. На то, что бело-голубые обгонят ЦСКА по итогам года, коэффициент 1.85. На обратный также можно поставить за 1.85.

Кассьерра — лучший бомбардир?

В прошлом сезоне колумбиец был очень хорош в составе «Сочи» и заслужил переход в «Зенит». Матео забил 14 мячей и стал вторым бомбардиром турнира, уступив только невероятному Гамиду Агаларову.

Учитывая, насколько Кассьерра хорош в завершении и как резво начал в новом клубе, можно предположить, что именно он станет сильнейшим форвардом РПЛ в новом сезоне. Ставку на это можно оформить за 6.00.